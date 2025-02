Móda z pokaženého Českého plesu: Přeplácaná Fajksová i božská Makarenko

10:00

Český ples v Obecním domě v sobotu neproběhl tak, jak by si pořadatelé i hosté přáli. Kvůli hrozbě výbušninou musel být celý dům evakuován. Dámy v plesových róbách se tak odebraly do mrazu a blízké kavárny. Po dvou hodinách je ale policie pustila zpátky a mohlo se opět plesat. Komu to nejvíc slušelo, zhodnotil módní policista Jakub Eliáš.