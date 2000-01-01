náhledy
Dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu přivítá své hosty 7. února 2026 v prostorách Obecního domu v Praze. Za více než dekádu si vybudoval pověst akce, která spojuje kulturu, eleganci a přátelství. Mottem večera je Od dědictví k budoucnosti. Pokud hledáte inspiraci na výběr šatů, podívejte se, v čem dorazili hosté plesu v roce 2025.
Český herec Marek Němec a jeho manželka Petra
Světová Miss World 2024 Krystyna Pyszková
Primácká moderátorka Eva Hecko Perkausová
Česká herečka Michaela Maurerová
V Česku etablovaná herečka Michaela Badinková, která pochází ze Slovenska.
Poslední Miss Československa z roku 1993 Silvia Lakatošová
Bývalá královna krásy a její manžel, slovenský moderátor Pavol Chovanec
Česká spisovatelka a novinářka Barbara Nesvadbová
Miss Slovensko 2023 Daniela Vojtasová
Miss Universe SR 2023 Kinga Puhová
Česká influencerka Nikol Moravcová
Miss Slovensko 1999 Andrea Verešová
Slovenská modelka se svým českým manželem, právníkem Danielem Volopichem
Slovenská módní návrhářka Jana Pištejová
Slovenské zpěvačky Veronika a Daniela Nízlovy alias Twiins
První vicemiss Slovensko 2023 Petra Siváková
Druhá vicemiss Slovensko 2023 Sonja Kopčanová
Slovenská moderátorka Erika Barkolová
Moderátorka Správ STVR Simona Simanová
Pořadatelka módních dnů v Bratislavě Mária Reháková
Česká modelka Daniela Zálešáková
Česká Miss Earth 2015 Karolína Mališová
Slovenská zpěvačka Ivana Regešová
Slovenská zpěvačka Andrea Zimányiová
Brněnská rodačka s angolskými kořeny, zpěvačka a latino tanečnice Zuzana Gamboa
Slovenský hudebník, kapelník a dirigent Orchestru Gustáva Broma Vlado Valovič
Slovenský operní pěvec Martin Gyimesi
Slovenský herec Adam Bardy
Slovenský moderátor a podnikatel Branko Cap
