Na udílení cen Emmy v Los Angeles se opět sešla filmová smetánka. Většina dam vynesla honosné róby, nechyběly i sexy výstřihy, pánové kromě klasiky zvolili i extravagantnější modely. Našly se ovšem i případy, kdy outfity byly trochu mimo mísu. Podívejte se v galerii, kdo všechno na udílení cen dorazil.
Autor: Koláž iDNES.cz
Sydney Sweeney předvedla své vnady.
Autor: AP
Pohublá Selena Gomezová zvolila také rudou.
Autor: AP
Sara Fosterová ukázala nožku.
Autor: AP
Hunter Schaferová oblékla romantické šaty.
Autor: AP
Z materiálu róby Zuri Hallové přecházel zrak.
Autor: Reuters
Janelle Jamesová zvolila vyšívané šaty.
Autor: AP
Na samet barvy bordo vsadila Mariska Hargitay.
Autor: AP
Sarah Paulsonová byla samé pírko.
Autor: AP
Kathy Batesová zvolila tmavou róbu.
Autor: Reuters
Hvězda show o drag queen Lexi Love zvolila odpovídající outfit.
Autor: Reuters
Drag queen Joella byla za labubu.
Autor: Reuters
Brittany Snowová měla třpytivé růžové šaty.
Autor: AP
Zpěvačka Lisa vypadala jako zahalená do růžového dýmu.
Autor: AP
Parker Posey oblékla volánový model.
Autor: AP
Aimee Lou Woodová zvolila šaty s odhalenými rameny.
Autor: AP
Rose Abdoo oblékla etno model.
Autor: AP
Jenna Ortega v zajímavém modelu s kameny opět dorazila „bez obočí“.
Autor: AP
Kaitlyn Deverová měla zlatý kabátek.
Autor: AP
Jean Smartová oblékla decentní šaty.
Autor: Reuters
Chloe Sevigny zvolila černé šaty se zlatými aplikacemi.
Autor: AP
Elizabeth Banksová měla černo-stříbrné šaty.
Autor: AP
Cate Blanchettová oblékla slušivý overal s průstřihy.
Autor: AP
Sharon Horganová během focení nevypadala, že by se v průsvitném modelu cítila pohodlně.
Autor: Reuters
Sarah Catherine Hooková zvolila černé šaty s aplikacemi.
Autor: AP
Meghann Fahy předvedla hluboký výstřih.
Autor: AP
Jennifer Coolidge dorazila ve slušivém černém modelu.
Autor: AP
Shanina Shaiková ukázala díky vysokému rozparku nohu.
Autor: Reuters
Podivná balónová aplikace na hrudníku Keri Russellové moc neslušela.
Autor: Reuters
Garcelle Beauvaisová předvedla plný dekolt.
Autor: AP
Rashida Jonesová zvolila černé šaty s asymetrickým vrškem.
Autor: AP
Fiona Dourifová v černém modelu, který zakrýval jen to nejnutnější.
Autor: Reuters
Erin Doherty oblékla šaty s velkou sukní.
Autor: AP
Leslie Bibbová měla co dělat, aby uhlídala svůj dekolt.
Autor: AP
Catherine Zeta-Jonesová zvolila sexy černou krajku.
Autor: AP
Lauren Grahamová měla romantické květnové šaty.
Autor: AP
Alexis Bledelová zvolila metalický outfit.
Autor: AP
Hvězdy seriálu Gilmorova děvčata se spolu ukázaly i na pódiu.
Autor: AP
Malin Akermanová měla černý model s aplikací.
Autor: AP
Kristen Bellová ráda zapózovala fotografům.
Autor: Reuters
Předvedla také své pozadí.
Autor: Reuters
Hannah Einbinderová si za seriál Stále v kurzu odnesla cenu ve stříbrných šatech.
Autor: AP
Na hluboký dekolt spoléhala Halsey.
Autor: Reuters
Bronwyn Newportová zvolila trochu lacině vyhlížející model.
Autor: Reuters
Angela Bassettová ve své róbě zářila.
Autor: Reuters
Michelle Monaghanová zvolila stříbrnou.
Autor: AP
Charlotte Le Bonová měla metalické šaty připomínající brnění.
Autor: AP
Carrie Coone předvedla i kratší sestřih vlasů.
Autor: AP
Jennie Garthová oblékla síťovou róbu.
Autor: AP
Justine Lupe měla také hluboký výstřih.
Autor: Reuters
Model Shannon Murphy patřil k těm méně zdařilým.
Autor: Reuters
Michelle Williamsová vypadala trošku jako omotaná v prostěradle.
Autor: Reuters
Gwendoline Christie zvolila pánský styl.
Autor: AP
Lainey Wilsonová zůstala věrná svému country stylu.
Autor: Reuters
Megan Stalterová evidentně outfit neřešila.
Autor: Reuters
Isa Brionesová oblékla šaty zelené barvy.
Autor: AP
Nischelle Turnerová měla model, který vypadal, že by ještě potřeboval dodělat.
Autor: Reuters
Na udílení cen Grammy nechyběly ani známé páry. Taika Waititi a Rita Ora byli sladění.
Autor: AP
Walton Goggins a jeho manželka Nadia Connersová
Autor: Reuters
Herečtí manželé Adam Brody a Leighton Meesterová
Autor: AP
Scarlett Johanssonová a její manžel Colin Jost
Autor: AP
Justin Hartley a jeho manželka Sofia Pernasová
Autor: AP
Noah Wyle a jeho manželka Sara Wellsová
Autor: AP
Jake Gyllenhaal a jeho francouzská snoubenka Jeanne Cadieu
Autor: AP
Seth Rogen a jeho manželka Lauren Millerová
Autor: AP
Charlie Hunnam přišel s partnerkou Morganou McNelisovou.
Autor: Reuters
Jason Isaac a jeho manželka Emma Hewittová
Autor: Reuters
Catherine O’Hara a její manžel Bo Welch
Autor: Reuters
Harrison Ford a jeho manželka Calista Flockhartová
Autor: AP
Gary Oldman a jeho manželka Gisele Schmidtová
Autor: Reuters
Jason Segel a jeho snoubenka Kayla Radomski
Autor: AP
Ben Stiller a jeho manželka Christine Taylorová
Autor: AP
Reba McEntire a její partner Rex Linn
Autor: Reuters
Colin Farrell a jeho syn Henry
Autor: AP
Jimmy Kimmel a jeho manželka Molly McNearney
Autor: AP
Owen Cooper se stal nejmladším držitelem ceny Emmy.
Autor: AP
Jude Law vsadil na klasiku.
Autor: AP
Brett Goldstein měl tmavomodrý smoking.
Autor: AP
Adam Scott doplnil outfit květinou v klopě.
Autor: AP
Pedro Pascal oblékl smetanový smoking.
Autor: Reuters
Jon Gries měl zajímavý oblek.
Autor: Reuters
Outfit Jeffa Hillera patřil k extravagantnějším.
Autor: AP
Kori King dorazil coby Michael Jackson.
Autor: AP
Ryan Ken se na svém outfitu vyřádil.
Autor: AP
Colman Domingo v šedohnědém modelu se zvonovými kalhotami.
Autor: AP
Sam Nivola zkombinoval frak s výraznou vestou.
Autor: AP
Alan Cumming v černém smokingu s bílým lemem
Autor: AP
Kadiff Kirwan doplnil sako stuhami.
Autor: Reuters
Javier Bardem outfit doplnil palestinským šátkem tzv. arafatkou.
Autor: AP
Gerran Howell v šedohnědém obleku na cenách Emmy v Los Angeles
Autor: AP
