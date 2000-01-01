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Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte se, kdo a v čem dorazil do divadla Peacock v Los Angeles.
Autor: Koláž iDNES.cz
Mariska Hargitay
Autor: AP
Jessica Belkinová
Autor: AP
Elysia Roorbachová
Autor: AP
Lukita Maxwellová
Autor: AP
Shabana Azeezová
Autor: AP
Julia Garnerová
Autor: AP
Nicole Kidmanová
Autor: AP
Isabel Gravittová
Autor: AP
Nicole Brydon Bloomová
Autor: Reuters
Shailene Woodley
Autor: AP
Sarah Pidgeonová
Autor: AP
Florence Pughová
Autor: AP
Taylor Deardenová
Autor: AP
Miranda Rae Mayo
Autor: AP
Dakota Fanningová
Autor: AP
Amanda Peetová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)
Autor: AP
Louisa Jacobsonová
Autor: AP
Aimee-Ffion Edwardsová
Autor: AP
Saskia Reevesová
Autor: AP
Lisa Ann Walterová
Autor: AP
Michael J. Fox, jeho manželka Tracy Pollanová a jejich děti
Autor: Reuters
Macaulay Culkin a jeho manželka Brenda Songová
Autor: AP
Manželé Grant Show a Katherine LaNasa
Autor: AP
Sarah Michelle Gellarová a její kolega ze seriálu Buffy, přemožitelka upírů David Boreanaz
Autor: Reuters
Harrison Ford a jeho manželka Calista Flockhartová
Autor: Reuters
Julianna Marguliesová a její manžel Keith Lieberthal
Autor: Reuters
Těhotná Kaley Cuoco a Tom Pelphrey
Autor: AP
Claire Danesová a její manžel Hugh Dancy
Autor: AP
Jon Hamm a jeho těhotná partnerka Anna Osceola
Autor: AP
Noah Wyle a jeho manželka Sara Wellsová
Autor: Reuters
Jimmy Kimmel a jeho manželka Molly McNearney
Autor: AP
Manželé Lisa Rinna a Harry Hamlin
Autor: Reuters
Michelle Pfeifferová a její manžel David E. Kelley
Autor: Reuters
Sally Fieldová a její syn Samuel Greisman
Autor: AP
Ryan Murphy a jeho manžel David Miller
Autor: AP
Jason Segel a jeho přítelkyně Kayla Radomski
Autor: AP
Manželé John Mulaney a Olivia Munnová
Autor: AP
Matthew Rhys a jeho manželka Keri Russellová
Autor: AP
Manželé Carrie Coonová a Tracy Letts
Autor: AP
Paul Anthony Kelly
Autor: AP
Móda z Emmy: Plné dekolty i komička převlečená za zlatou „sošku“