Část 1/14

Případ první: TONYA GRAVES 80 %

Musím říct, že Tonička vypadá nádherně. Krásné, i když svým střihem jednoduché pouzdrové žluté šaty jsou ozvláštněné o tylové kreace ve světle modré barvě. Pro někoho možná teatrální a kýč, ale za mě kreativní a stylové. Šaty navrhla Štěpánka Pivcová pro svou značku MAY. Jediné co se mi zde vizuálně pere, jsou modré kožené rukavice. Je to už třetí různý materiál na jednom outfitu a to je moc.