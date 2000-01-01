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Česká herečka Aňa Geislerová je dlouhá léta ambasadorkou značky L’Oréal. V Paříži se tak opět postavila na molo po boku světových hvězd, které jsou také tvářemi kosmetické značky. Na akci s názvem Express Your Worth (Ukaž svou hodnotu) nechyběly německá modelka Heidi Klumová či americká herečka Jane Fondová. Všem zazpívala kanadská zpěvačka Celine Dion.
Autor: Koláž iDNES.cz
Aňa Geislerová není na přehlídce nováčkem.
Autor: Reuters
Zazářila na ní i loni.
Autor: Reuters
Německá modelka Heidi Klumová
Autor: Reuters
Americká herečka Andie MacDowellová
Autor: Reuters
Americká herečka Eva Longoria
Autor: Reuters
Americká modelka Kendall Jennerová
Autor: Reuters
Americká herečka a zpěvačka Kristen Bellová
Autor: Reuters
Kristen Bellová a Jane Fondová v Paříži na show firmy L’Oreal s názvem Express Your Worth
Autor: Reuters
Jane Fondová také patří k stálicím značky.
Autor: Reuters
Francouzská herečka Philippine Leroy-Beaulieu
Autor: Reuters
Anglická modelka Cara Delevingne
Autor: Reuters
Anglická herečka Simone Ashley
Autor: Reuters
Indická herečka Aishwarya Rai
Autor: Reuters
Italská šermířka na invalidním vozíku Bebe Vio
Autor: Reuters
Brazilská modelka Luma Grothe ukázala těhotenské bříško.
Autor: Reuters
Francouzská atletka Marie-Jose Perecová
Autor: Reuters
Kanadská zpěvačka Charlotte Cardinová
Autor: Reuters
Během show zazpívala Celine Dion.
Autor: Reuters
Kanadská zpěvačka je nyní v Paříži, kde měla sérii vystoupení.
Autor: Reuters
Dion se po několikaleté přestávce vrátila na pódia.
Autor: Reuters
Zpěvačce v roce 2022 diagnostikovali syndrom ztuhlého člověka.
Autor: Reuters
Celine Dion a další známé tváře v Paříži na show firmy L’Oreal
Autor: Reuters
Nechyběl ani známý slogan: „Vy za to stojíte!“
Autor: Reuters
Aňa Geislerová zářila mezi světovými hvězdami na molu v Paříži