Aňa Geislerová zářila mezi světovými hvězdami na molu v Paříži

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Jan Nedvěd slaví 80. Pavlínku poznal, když jí bylo sedmnáct let, stále se milují
Písničkář Jan Nedvěd slaví ve čtvrtek 24. září své 80. narozeniny. Výraznou kapitolou jeho života je vztah s Pavlínou Jiráskovou, která je o 37 let mladší. Dvojice se dala dohromady na začátku...
Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss
V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající...
Je tu nový pár. Marta Dancingerová přiznala, že chodí s Ladislavem Hamplem
Už více než měsíc je známo, že Marta Dancingerová je zadaná. Ale až nyní vyšlo najevo, kdo je její nový partner. Herečka, jež na sebe upoutala pozornost v seriálu Zlatá labuť, chodí s Ladislavem...
Urbanová ukázala postavu rok po porodu, bývalá pornoherečka žije v Ekvádoru
Karolína Urbanová alias Daisy Lee se na Instagramu podělila o proměnu svého těla rok po porodu. Bývalá pornoherečka přiznala, že se po narození syna ve svém těle necítila dobře. Návrat k původní...
Taťána Kuchařová se před 20 lety stala Miss World, začínala jako Miss mléko
Před 20 lety, 30. září 2006, se mohli čeští fanoušci soutěží miss poprvé radovat z celosvětového úspěchu české dívky. V polské Varšavě byla v soutěži krásy Miss World vyhlášena vítězkou tehdy...
Dohra střelby u domu zpěvačky Rihanny. Útočnice čelí obžalobě z pokusu o vraždu
Ženu z Floridy, která čelí obvinění z toho, že v březnu v Kalifornii střílela na dům zpěvačky Rihanny a rappera A$AP Rockyho, obžalovala velká porota z pokusu o vraždu a více než deseti dalších...
Lily Allen promluvila o pornu. Zpěvačka chodí s prapravnukem Sigmunda Freuda
Britská zpěvačka Lily Allen (41) v novém rozhovoru otevřeně promluvila o svém vztahu k pornografii. Popsala také kuriózní situaci, která se jí stala v přítomnosti jejího současného přítele Jonaha...
Urbanová ukázala postavu rok po porodu, bývalá pornoherečka žije v Ekvádoru
Karolína Urbanová alias Daisy Lee se na Instagramu podělila o proměnu svého těla rok po porodu. Bývalá pornoherečka přiznala, že se po narození syna ve svém těle necítila dobře. Návrat k původní...
Dylan Sprouse a Barbara Palvinová mají dceru. Oznámili to roztomilým snímkem
Americký herec Dylan Sprouse (33) a maďarská modelka Barbara Palvinová (32) přivítali na svět dceru už na začátku září. Svým sledujícím to oznámili až o tři týdny později, když ji oblékli do dresu...
Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová zazářila na módní přehlídce Laffity
Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová má k módě blízko. Dcera moderátorky Zuzany Belohorcové se znovu objevila na přehlídkovém mole, tentokrát během velkolepé show návrháře Osmanyho Laffity v...
Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss
V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající...
Řekla, že v televizi nikdy pracovat nebudu. Gondík o roli baviče i zrychleném tempu
Rychlost je v jeho životě láskou i potřebou. Je to dar a taky trochu prokletí, protože jeho zběsilým tempem občas trpí okolí. Věnoval se rallye, před lety zase propadl běhu. Dá se říct, že toho víc...
Vojtěch Kotek čelí obvinění. Lidi ho napadají, že farmaří jen naoko
Hubísek už krásně mluví a taky mu to myslí. „Ty se to naučíš, neboj se,“ říká svému tátovi Vojtěchu Kotkovi při dalším jeho nezdaru ve druhé sérii primáckého pořadu Farma Vojty Kotka. Ta první...
Dřív, když chtěly děti k tátovi, bolelo to, přiznala Monika Absolonová
Zpěvačka Monika Absolonová oslavila padesátiny a v Show Jana Krause prozradila, jak si na sebe upletla bič v podobě koncertu a promluvila i o svém vztahu se syny, kteří přišli do věku, kdy je to s...
Sylvester Stallone přiznal bulimii i steroidy. Za svaly zaplatil vysokou cenu
Sylvester Stallone otevřeně promluvil o temné stránce své posedlosti dokonalou postavou. Osmdesátiletý herec v rozhovoru pro The New York Times popsal, jak během vrcholu své kariéry propadl...
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Šéf Českého rozhlasu Zavoral randí s dcerou bývalé ministryně zdravotnictví
Šéf Českého rozhlasu René Zavoral (50) se už nějakou dobu ukazuje ve společnosti se sympatickou brunetkou. Navštívil s ní filmový festival v Karlových Varech i hudební festival Colours of Ostrava....
Aňa Geislerová zářila mezi světovými hvězdami na molu v Paříži
Česká herečka Aňa Geislerová je dlouhá léta ambasadorkou značky L’Oréal. V Paříži se tak opět postavila na molo po boku světových hvězd, které jsou také tvářemi kosmetické značky. Na akci s názvem...