V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Až na pár výjimek by mohly dámy rovnou na červený koberec na předávání Oscarů. Našly se i outfity, které spíše zvedly obočí módních kritiků. Podívejte se, kdo a v čem na akci dorazil.
Autor: Koláž iDNES.cz
Profesionální celebrita Kim Kardashianová si nemusela s make-upem a účesem dělat hlavu.
Autor: Reuters
Herečka Mikey Madisonová ukázala dekolt.
Autor: AP
Dcera modelky Cindy Crawfordové Kaia Gerberová vypadala jako nevěsta.
Autor: AP
Herečka Laura Dernová dorazila v bílém outfitu.
Autor: Reuters
Herečka Kirsten Dunstová zvolila romantické šaty s květinami.
Autor: Reuters
Penelope Cruzová měla model s třásněmi.
Autor: Reuters
Elle Fanningová zvolila dvoubarevou kombinaci.
Autor: AP
Model Kristen Wiigové patřil k těm méně formálním.
Autor: AP
Leslie Bibbová v sexy rudé s průstřihy
Autor: AP
Rachel Zeglerová si k růžové róbě vzala i rukavičky.
Autor: Reuters
Herečka a zpěvačka Hilary Duffová vsadila na romantické šaty.
Autor: Reuters
Samá květina byla Michelle Monaghanová.
Autor: Reuters
Demi Moore oblékla sexy bordó róbu.
Autor: Reuters
Zoe Kravitzová měla balónovité hnědé šaty.
Autor: AP
Quinta Brunsonová oblékla šaty v šeříkové barvě.
Autor: AP
Lucy Liu v efektním modrém modelu, který doplnila výraznými šperky.
Autor: Reuters
Viola Davisová měla šaty zdobené pírky.
Autor: AP
Manželka Toma Hankse Rita Wilsonová zvolila flitrové šaty.
Autor: Reuters
Model Jenny Ortegy patřil k těm odvážnějším.
Autor: AP
Sexy Eva Longoria se jen třpytila.
Autor: AP
Olivia Rodrigo předvedla plný dekolt.
Autor: Reuters
Herečka a modelka Cara Delevingne také vsadila na třpytky.
Autor: Reuters
Isla Fisherová měla metalický model s odhalenými rameny.
Autor: Reuters
Manželka Justina Biebera Hailey Bieberová zvolila poněkud zvláštní model s přiznaným korzetem.
Autor: AP
Hvězda seriálu Euforie Maude Apatowová předvedla hubená ramena.
Autor: AP
Výrazný květinový model měla Tessa Thompsonová.
Autor: AP
V černozlatých šatech dorazila Anna Kendricová.
Autor: AP
Černobílá byla Rose Byrne.
Autor: AP
Dakota Fanningová zvolila romantický look.
Autor: Reuters
Kate Hudsonová měla šaty s řaseným topem.
Autor: Reuters
Komička Ayo Edebiri měla model se zdobenými ramínky.
Autor: AP
Kerry Washingtonová odhalila ramena.
Autor: Reuters
Jennifer Hudsonová předvedla naditý dekolt.
Autor: Reuters
Herečka June Squibbová, která v listopadu oslaví 96. narozeniny, zvolila květinové šaty s průsvitnými rukávy.
Autor: Reuters
Amanda Seyfriedová měla krajkovou část dekoltu.
Autor: Reuters
Na krajku spoléhala také Julia Louis-Dreyfusová.
Autor: AP
Sexy model předvedla Greta Lee.
Autor: Reuters
Zpěvačka Charli XCX v krajce ukázala bradavky.
Autor: Reuters
Herečka Sydney Sweeney své vnady odhalila decentně.
Autor: Reuters
Christina Ricci měla šaty se spadlými ramínky.
Autor: Reuters
Výrazné rukávy měly šaty Maggie Gyllenhaalové.
Autor: Reuters
Na černou a minimalismus vsadila modelka Kendall Jennerová.
Autor: AP
Stejně udělala i herečka Zoe Saldana.
Autor: Reuters
Také Olivia Wilde zvolila černou a minimalismus.
Autor: Reuters
America Ferrera odhalila prádlo.
Autor: Reuters
Gabrielle Unionová v sexy černé
Autor: AP
Diane Lane zvolila střídmý model.
Autor: AP
Lupita Nyong’o v černé
Autor: AP
Herec Ben Stiller přišel s dcerou Ellou.
Autor: AP
Dcera režiséra Martina Scorseseho Francesca měla šaty, které její postavě moc nelichotily.
Autor: AP
Dave Franco přišel s manželkou Alison Brie.
Autor: AP
Herečka a zpěvačka Selena Gomezová dorazila s manželem Bennym Blancem.
Autor: AP
Macaulay Culkin vzal na akci manželku Brendu Songovou.
Autor: AP
Adam Sandler a jeho manželka Jackie na Academy Museum Gala v Los Angeles
Autor: Reuters
Robert Downey Jr. se ukázal po boku své choti Susan.
Autor: Reuters
Také Seth Rogen přišel s manželkou Lauren.
Autor: AP
Bruce Springsteen a jeho manželka Patti Scialfa
Autor: Reuters
Jeff Goldblum přišel v zajímavém outfitu a společnost mu dělala manželka Emilie Livingstonová.
Autor: AP
Naomi Wattsová přišla s partnerem Billym Crudupem.
Autor: AP
Režisér a producent Judd Apatow a jeho manželka, herečka Leslie Mannová
Autor: AP
Herec Jonathan Ke Quan také přišel s manželkou Echo.
Autor: AP
Herce Jona Hamma doprovázela manželka Anna Osceola.
Autor: AP
Většina pánů vsadila na černou klasiku. Našly se i výjimky jako Jeremy Strong v rudé.
Autor: AP
Colman Domingo zvolil zlatý model.
Autor: AP
Regé-Jean Page vsadil na smetanovou.
Autor: AP
V černobílém byl LaKeith Stanfield.
Autor: AP
Bowen Yang měl sako s bílým potiskem.
Autor: Reuters
Jude Law oblékl černý smoking s černou košilí.
Autor: AP
Jeremy Allen White v klasickém smokingu
Autor: AP
Také Orlando Bloom oblékl černý smoking.
Autor: Reuters
Stejnou volbu učinil i George Clooney.
Autor: AP
Jacob Elordi zvolil smokingové sako se širokými klopami.
Autor: AP
Hudebník Ed Sheeran doplnil smoking motýlkem.
Autor: Reuters
Také Edgar Ramirez zvolil klasiku, černý smoking s motýlkem.
Autor: Reuters
Jesse Eisenberg smoking doplnil kravatou.
Autor: AP
Eddie Redmayne měl oblek s proužky.
Autor: AP
Jaden Smith smoking doplnil netradiční košilí.
Autor: AP
Adrien Brody si místo kravaty nebo motýlka vzal jako ozdobu brož.
Autor: Reuters
Také Channing Tatum měl brož.
Autor: AP
Charlie Hunnam si k saku se širokými klopami vzal košili bez motýlka.
Autor: AP
Ležérnější styl zvolil i Dwayne Johnson.
Autor: Reuters