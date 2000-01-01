náhledy
Známé tváře dorazily v Los Angeles na akci Academy Museum Gala. Jejím cílem je vybrat peníze na výstavy a programy muzea pro veřejnost. Většina dam letos vsadila na eleganci. Hlavním motivem byl starý Hollywood a většina hvězd se snažila tento styl dodržet. Zpátky se držela i Kim Kardashianová, Pamela Andersonová to se zdrženlivostí možná až přehnala. Opět byl k vidění i umělý korzet s bradavkami, jaký v poslední době vynesly Zendaya, Lisa Rinna nebo Simona Krainová.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Kate Hudsonová také v růžových šatech bez ramínek od Armaniho a s blond prameny připomněla dávné hvězdy stříbrného plátna.
Autor: Reuters
Herečka Eva Longoria se inspirovala hollywoodskou legendou Audrey Hepburnovou a po jejím vzoru si nechala vyčesat drdol s malou ofinou. Oslnila v černých šatech s odhalenými rameny a sukní ve stylu mořské panny.
Autor: ČTK
Herečka Jessica Bielová dorazila s manželem Justinem Timberlakem v černých šatech s odvážným rozparkem až po stehna a v botách od Christiana Louboutina.
Autor: ČTK
Pamela Andersonová přišla v bílé košili, kterou měla zastrčenou do zelené sukně. Působila spíš, jako by si vyrazila na nákup, a ne na slavnostní galavečer. Starý Hollywood v jejím pojetí připomínal hlavně účes.
Autor: Reuters
Zpěvačka Taylor Swift přišla na galavečer ve světlých elegantních šatech bez ramínek od Diora. Překvapila kratšími vlasy upravenými do kudrlin.
Autor: ČTK
Herečka Demi Moore přišla v šatech s černým živůtkem bez ramínek a širokou fialovou sukní. Vlasy měla vyčesané do elegantního drdolu.
Autor: Reuters
Kim Kardashianová se na letošním galavečeru odchýlila od svého obvyklého vyzývavého stylu. V šatech bez ramínek s nařasenou mašlí na zádech a s dokonale tvarovaným drdolem dodržela kýžený vzhled zlaté éry Hollywoodu.
Autor: Reuters
Její sestra Kendall Jennerová se oblékla i obula do puntíků. Černobílé puntíkaté šaty jsou od značky Valentino.
Autor: Reuters
V poslední době se na červeném koberci často objevuje umělý korzet s vytvarovaným poprsím, případně i pupíkem. Ani na tomto galavečeru nechyběl. Vynesla ho americká zpěvačka a tanečnice Teyana Taylorová.
Autor: ČTK
Jeden z nejextravagantnějších modelů vynesla zpěvačka Janelle Monáe, která měla na hrudníku obřího motýla s třpytivými křídly.
Autor: Reuters
Herečka Charlize Theronová přitahovala pozornost v excentrických černých šatech, které starý Hollywood příliš nepřipomínaly.
Autor: Reuters
Herečka Dakota Fanningová přišla v jednoduchých černých šatech s jedním ramínkem a mašlí v pase.
Autor: ČTK
Hollywoodské sestry Dakota a Elle Fanningovy dorazily společně v kontrastních šatech. Zatímco Dakota ohromila v průsvitných černých šatech, mladší Elle přišla ve splývavých růžových šatech s třpytivým živůtkem ve tvaru motýla.
Autor: AP
Herečka Mia Gothová přišla v šatech připomínajících župan s černými flitrovými detaily, které ladily s její kabelkou.
Autor: Reuters
Herečka Sarah Paulsonová se zase celá oblékla do flitrů. Její šaty měly stojáček, ale vpředu také zvláštní výstřih.
Autor: Reuters
Modelka Cara Delevingne přišla v kalhotách a překvapila především tmavými vlasy s ofinou. Její styl připomínal spíš osmdesátá léta než zlatý věk Hollywoodu.
Autor: Reuters
Hailey Bieberová vynesla růžové šaty s korálkovou aplikací kolem dekoltu. Líčení měla lehké a přirozené, stejně jako účes.
Autor: Reuters
Extravagantní fialové šaty značky Balenciaga vynesla na galavečer anglická herečka a držitelka ceny BAFTA Naomi Ackie.
Autor: Reuters
Extrémně hluboký výstřih zvolila pro tuto událost herečka Anna Kendricková. Byla jednou z mála, které vsadily na tak odvážný model.
Autor: Reuters