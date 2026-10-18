Móda z gala: Okouzlující Taylor Swift i usedlá Pamela. Nechyběl korzet s bradavkami

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Senátní volby 2026
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- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
Prachař Sandeva v županu, odhalený Dyk i Matonoha. Co neuvidíte ve StarDance
Čtrnáctá řada StarDance odstartovala. Přestože se v prvním kole nevypadává, soutěž kvůli zranění opustila herečka a režisérka Petra Nesvačilová s tanečníkem Filipem Hudlickým. Ale ani oni nechyběli v...
DiCaprio na pláži s přáteli vystavil břicho, Coxová zazářila v bikinách
Leonardo DiCaprio (51) vyrazil na pláž s partou přátel a ukázal, že na image hollywoodského idola dávno rezignoval. Žádný pekáč buchet, ale chlapské kulaté břicho. O víc než deset let starší...
Andílci opět na molu. Jennerová v podprsence za miliardu, show si užila i Alagia
Na přehlídce Victoria’s Secret nechyběly zkušené modelky jako Adriana Lima nebo Alessandra Ambrosio, které předvádějí luxusní spodní prádlo už dvacet let. Svůj debut a rovnou v diamantové podprsence...
S diamanty, v prádle i zcela nahá. Nová Playmate Melanie zazářila v Paříži
Když se pařížská elegance potká s provokací, vzniká pictorial, který si zaslouží titulní stranu Playboye. Hlavní hvězdou listopadového vydání českého magazínu se stala Melanie. Diamantové šperky,...
Jak dnes vypadá Dětská císařovna z Nekonečného příběhu? Tanečnici je 54 let
Jako Dětská císařovna okouzlila ve svých jedenácti letech miliony diváků ve fantasy filmu Nekonečný příběh. Tami Stronachová se však po úspěchu snímku z roku 1984 nevydala cestou dětských hvězd. Dala...
Nemůžu do důchodu, musím zaplatit svatbu dceři, vtipkuje osmdesátník Stallone
Sylvester Stallone si na odchod do důchodu bude muset ještě počkat. Důvodem jsou svatební plány jeho nejstarší dcery Sophie, která se zasnoubila s dlouholetým partnerem Michaelem Sheehanem....
Příliš mnoho sexuálních scén. Herečka Amanda Seyfriedová odmítla hlavní roli
Americká herečka Amanda Seyfriedová odmítla nabídku na roli v televizním seriálu, protože by v něm musela natáčet příliš mnoho sexuálních scén. Čtyřicetiletá hvězda přiznala, že se její pohled na...
Šest týdnů po porodu zpátky na mole. Barbara Palvin se vrátila jako andílek Victoria’s Secret
Ještě před šesti týdny přivítala na světě svou první dceru. Teď už Barbara Palvin znovu oblékla ikonická křídla Victoria’s Secret. Maďarská modelka se v neděli večer v Los Angeles vrátila na...
Andílci opět na molu. Jennerová v podprsence za miliardu, show si užila i Alagia
Na přehlídce Victoria’s Secret nechyběly zkušené modelky jako Adriana Lima nebo Alessandra Ambrosio, které předvádějí luxusní spodní prádlo už dvacet let. Svůj debut a rovnou v diamantové podprsence...
Crawfordová promluvila poprvé po smrti syna. Kaia sdílela dojemnou vzpomínku
Cindy Crawfordová prožívá jednu z nejtěžších životních ztrát. Téměř měsíc po smrti svého sedmadvacetiletého syna Presleyho Gerbera se americká supermodelka poprvé veřejně vyjádřila k jeho odchodu. Na...
Jak dnes vypadá Dětská císařovna z Nekonečného příběhu? Tanečnici je 54 let
Jako Dětská císařovna okouzlila ve svých jedenácti letech miliony diváků ve fantasy filmu Nekonečný příběh. Tami Stronachová se však po úspěchu snímku z roku 1984 nevydala cestou dětských hvězd. Dala...
Závislost mě vysvobodila z minulosti. Skončila tím Tereza z Esa, říká Pergnerová
Moderátorka Tereza Pergnerová (52) si na koncertě skupiny Lunetic v pražském O2 universu zavzpomínala na 90. léta, kdy byla jednou z nejvýraznějších tváří tehdejšího showbyznysu. V rozhovoru pro...
Je to kmet našeho klanu, říká Miluše Šplechtová o švagrovi Hrušínském
Herečka Miluše Šplechtová se v ateliérech Ulice zúčastnila překvapení pro svého švagra Rudolfa Hrušínského, který oslavil osmdesátiny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o své seriálové partnerce...
Móda z gala: Okouzlující Taylor Swift i usedlá Pamela. Nechyběl korzet s bradavkami
Známé tváře dorazily v Los Angeles na akci Academy Museum Gala. Jejím cílem je vybrat peníze na výstavy a programy muzea pro veřejnost. Většina dam letos vsadila na eleganci. Hlavním motivem byl...
Elizabeth Hurley ukázala prsten. Mluví se o zásnubách s otcem Miley Cyrus
Britská herečka Elizabeth Hurley (61) ráda zveřejňuje na sociálních sítích zamilované snímky se svým partnerem Billym Rayem Cyrusem (65). Fanoušci si všimli, že na fotkách z tohoto víkendu má herečka...
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Na legendu se cítím mladý, řekl David na Českém mejdanu s Impulsem. Nedvěd děkoval
Letošní Český mejdan s Impulsem měl podtitul Pocta legendám. Hned v úvodu proto vystoupila legendární česká skupina Olympic. Petr Janda byl zpočátku trochu rozladěn, že dělají ostatním předkapelu,...
Hvězda Harryho Pottera Wrightová má druhé dítě. Syna pojmenovala po květině
Britská herečka Bonnie Wrightová (35), známá především jako Ginny Weasleyová z filmové série o Harrym Potterovi, se pochlubila šťastnou novinou na sociální síti. Druhého syna porodila před třemi...