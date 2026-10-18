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Móda z gala: Okouzlující Taylor Swift i usedlá Pamela. Nechyběl korzet s bradavkami

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Známé tváře dorazily v Los Angeles na akci Academy Museum Gala. Jejím cílem je... Herečka Kate Hudsonová také v růžových šatech bez ramínek od Armaniho a s blond... Herečka Eva Longoria se inspirovala hollywoodskou legendou Audrey Hepburnovou a... Herečka Jessica Bielová dorazila s manželem Justinem Timberlakem v černých... Pamela Andersonová přišla v bílé košili, kterou měla zastrčenou do zelené... Zpěvačka Taylor Swift přišla na galavečer ve světlých elegantních šatech bez... Herečka Demi Moore přišla v šatech s černým živůtkem bez ramínek a širokou... Kim Kardashianová se na letošním galavečeru odchýlila od svého obvyklého... Její sestra Kendall Jennerová se oblékla i obula do puntíků. Černobílé... V poslední době se na červeném koberci často objevuje umělý korzet s... Jeden z nejextravagantnějších modelů vynesla zpěvačka Janelle Monáe, která měla... Herečka Charlize Theronová přitahovala pozornost v excentrických černých...
Známé tváře dorazily v Los Angeles na akci Academy Museum Gala. Jejím cílem je vybrat peníze na výstavy a programy muzea pro veřejnost. Většina dam letos vsadila na eleganci. Hlavním motivem byl starý Hollywood a většina hvězd se snažila tento styl dodržet. Zpátky se držela i Kim Kardashianová, Pamela Andersonová to se zdrženlivostí možná až přehnala. Opět byl k vidění i umělý korzet s bradavkami, jaký v poslední době vynesly Zendaya, Lisa Rinna nebo Simona Krainová.

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