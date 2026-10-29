„Původně jsme s dětmi měli v plánu Miami, kde tradičně trávíme Halloween a kde tuhle atmosféru jednoduše milujeme. Tentokrát jsme si ale řekli, že je čas na změnu a vyzkoušíme si Halloween i v Dubaji. A zatím musím říct, že jsme si nemohli vybrat lépe!“ svěřila se Zuzana Belohorcová na Instagramu.
První dny dovolené si podle svých slov užila přesně tak, jak má ráda. Čekala ji řada zážitků, setkání s přáteli a známými, které už v Dubaji má, a samozřejmě také společný čas s dětmi. Program má naplánovaný do posledního detailu a kromě setkávání s blízkými chce poznat i místa a atrakce, které při předchozích třech návštěvách města nestihla.
Belohorcová se zároveň ohradila vůči případným otázkám ohledně školní docházky svých dětí. Uvedla, že mají takzvané October Half Term Holidays, tedy podzimní prázdniny. „I děti mají právo odpočinout si, cestovat, objevovat svět a užívat si čas se svou rodinou,“ vzkázala.
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Dubaj pro ni ale není jen místem dovolené a nových zážitků. Během pobytu se setkala také s kamarádkami, s nimiž ji pojí dlouholetá historie. Právě toto setkání v ní vyvolalo vzpomínky na období, kdy začínala svou moderátorskou kariéru v Česku.
„Je krásné setkat se po tolika letech s lidmi, kteří jsou součástí vašeho života už celé desetiletí,“ napsala k dalšímu příspěvku. Připomněla, že kamarádku Julii Annu Šulcovou poznala už jako malou holčičku, když jí bylo přibližně šest let. Tehdy moderovala oslavu kulatých narozenin jejího otce, známého pražského architekta. Šlo o jednu z jejích prvních moderátorských zakázek v Česku, v době, kdy začínala svou cestu na TV Nova.
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Právě tehdy poznala také kamarádku Aničku a celou její rodinu. Po letech zůstali v kontaktu a Belohorcovou těší, že může sledovat, jak z tehdejších dívek vyrostly mladé ženy. „Život je krásný i v tom, že nás po letech opět spojuje a dává nám příležitost vytvářet nové vzpomínky,“ napsala moderátorka.
Belohorcová, která letos v únoru oslavila padesátiny, má dvě děti, dceru Salmu Hájek Belohorcovou (16) a syna Nevia Hájka Belohorce (12).
Se svým dnes již bývalým manželem Vlastou Hájkem (51) se Belohorcová seznámila v roce 2007. Po několika letech vztahu se v květnu 2012 vzali. V říjnu 2025 moderátorka potvrdila, že vztah je definitivně u konce. Rozvod byl soudně dokončen v červnu 2026.
Hájek navázal vztah s realitní makléřkou Aleksandrou Kango, která pochází ze Severní Makedonie. Novou partnerku veřejně představil v červenci 2026 a uvedl, že spolu tvoří pár už rok. Jejich vztah tak začal ještě v době, kdy byl ženatý s Belohorcovou.