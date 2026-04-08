Zuzana Belohorcová okouzlila Miami postavou v bikinách. Padesátka? Jen číslo

  8:19
Zatímco většina lidí v Česku ctila velikonoční tradice, Zuzana Belohorcová (50) se rozhodla svátky jara pojmout po svém a užívala si v bikinách na slunci na Floridě. Modelka a moderátorka vyrazila s dcerou a synem do Miami, kde předvedla figuru, za kterou by se nemusely stydět ani o generace mladší ženy.

„Vím, že to není dokonalé… Ale dokonalost není to, na čem opravdu záleží. Každý den na sobě pracuji a krok za krokem se zlepšuji. Ne pro někoho jiného, ale pro sebe. Protože skutečné sebevědomí vychází zevnitř. A když se cítíš dobře ve svém těle, projeví se to pak ve všem,“ napsala Zuzana Belohorcová na Instagram k několika plážovým fotkám z Miami.

Zuzana Belohorcová (Miami 6. dubna 2026)
Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2025)
Zuzana Belohorcová
Snímky v bikinách vyvolaly lavinu reakcí. V komentářích lidé oceňují nejen podnikatelčinu postavu, ale i sebevědomí a energii, která z fotografií vyzařuje.

Není divu. Bývalá modelka a moderátorka erotických pořadů Peříčko a Láskanie ještě nedávno přiznávala, že se necítí zrovna ve své kůži a bojuje s přibíráním a hormonálními změnami.

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Právě to ji ale podle všeho nakoplo k zásadním změnám. Nechala si vyjmout prsní implantáty, začala se víc hýbat, upravila jídelníček a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Dnes je o několik kilo lehčí a především spokojenější.

Miami pro Belohorcovou není jen náhodnou destinací. Na Floridě strávila s rodinou řadu let a stále se sem ráda vrací. Momentálně tráví téměř veškerý čas se svými dvěma dospívajícími dětmi, dcerou Salmou Hájek Belohorcovou a synem Neviem.

Bývalí manželé Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek v roce 2024 oznámili, že jejich vztah je v dlouhodobé krizi a po osmnácti letech společného života se rozvádějí. Po odloučení rodičů se obě děti rozhodly zůstat se svou mámou.

Zuzana Belohorcová okouzlila Miami postavou v bikinách. Padesátka? Jen číslo

