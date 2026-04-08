„Vím, že to není dokonalé… Ale dokonalost není to, na čem opravdu záleží. Každý den na sobě pracuji a krok za krokem se zlepšuji. Ne pro někoho jiného, ale pro sebe. Protože skutečné sebevědomí vychází zevnitř. A když se cítíš dobře ve svém těle, projeví se to pak ve všem,“ napsala Zuzana Belohorcová na Instagram k několika plážovým fotkám z Miami.
Snímky v bikinách vyvolaly lavinu reakcí. V komentářích lidé oceňují nejen podnikatelčinu postavu, ale i sebevědomí a energii, která z fotografií vyzařuje.
Není divu. Bývalá modelka a moderátorka erotických pořadů Peříčko a Láskanie ještě nedávno přiznávala, že se necítí zrovna ve své kůži a bojuje s přibíráním a hormonálními změnami.
|
Právě to ji ale podle všeho nakoplo k zásadním změnám. Nechala si vyjmout prsní implantáty, začala se víc hýbat, upravila jídelníček a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Dnes je o několik kilo lehčí a především spokojenější.
Miami pro Belohorcovou není jen náhodnou destinací. Na Floridě strávila s rodinou řadu let a stále se sem ráda vrací. Momentálně tráví téměř veškerý čas se svými dvěma dospívajícími dětmi, dcerou Salmou Hájek Belohorcovou a synem Neviem.
Bývalí manželé Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek v roce 2024 oznámili, že jejich vztah je v dlouhodobé krizi a po osmnácti letech společného života se rozvádějí. Po odloučení rodičů se obě děti rozhodly zůstat se svou mámou.