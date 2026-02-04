Sestra Simony Krainové pózuje v bikinách. Je limitem věk nebo vzhled, ptá se

„Jaký je podle váš ten ok limit pro ‚vystavování se‚ ve dvoudílných plavkách? Věk nebo vzhled? Úsměvné je, že pro většinu žen hraje roli věk a muži řeší vzhled. Já jsem za soudnost, ale zároveň mi je milejší odvaha než puritánství,“ napsala Yvona Maléřová Krainová na Instagram ke svým fotkám od bazénu.
Žena v bikinách, co neřeší svou postavu ani věk, má u mě víc bodů, než ta s dokonalou postavou, která se stydí si sundat župan mezi lidmi. Tak a teď ty vaše názory,“ vyzvala své sledující sestra modelky Simony Krainové.
Jedni její krok oceňují jako projev sebevědomí, svobody a chválí, že je inspirací pro ostatní ženy, druzí fotky osmapadesátileté ženy v bikinách naopak považují za zbytečnou provokaci a zpochybňují, zda je podobná prezentace v určitém věku vhodná.
„Slušné ženy se veřejně nevystavují a je jedno, zda ve dvaceti nebo šedesáti letech,“ napsal jeden ze sledujících. „Na šedesát let dobrý, ale už bych se takhle nepředváděla. Asi to máte se sestrou dané,“ rýpla si další uživatelka.
Diskuze se rychle stočila k širšímu tématu a to kdo vlastně určuje hranice toho, co je ještě v pořádku, a zda má věk diktovat, jak se žena obléká nebo vystupuje na veřejnosti.
Maléřová se k reakcím staví s nadhledem, svazující stereotypy odmítá. Podle ní nejde o nestoudnost, ale o přirozené přijetí vlastního těla a radost ze života, která by neměla mít datum spotřeby.