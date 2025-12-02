Vítězkou soutěže miss pro plus size ženy je Žaneta Lillien Hubinková z Prahy

Soutěž Miss Plus Size Modelky ČR dlouhodobě podporuje různorodost a sebevědomí žen s plnějšími tvary. Letos se do ní zapojilo dvanáct finalistek z celé České republiky. Během natáčení medailonků, profesionálního focení i závěrečného hlasování měly možnost ukázat své kvality.
Finálové hlasování probíhalo od 1. července do 30. listopadu. Vítězkou se stala Žaneta Lillien Hubinková, která měří 169 centimetrů, váží 73 kilogramů a její míry jsou 102–84–115.
Na druhém místě skončila Natálie Žůrková z Břeclavi, třetí příčku obsadila Dominika Maňáková z Prahy. Titul Miss Sympatie Plus Size Modelky ČR 2025 získala Petra Širůčková z Kolína.
„Soutěž Miss Plus Size Modelky je určena pro ženy a dívky s konfekční velikostí 40 a výše ve věku 17 až 30 let. Hlasování probíhá online,“ uvedl ředitel soutěže Radek Ahne.
Patronkou letošního ročníku byla Natálie Hubingerová, vítězka Miss Europe 2023. Do dalšího ročníku se mohou zájemkyně hlásit už nyní – registrace je otevřena na webových stránkách soutěže. Finalistky si kromě titulů odnášejí také hodnotné ceny a dárky od sponzorů.