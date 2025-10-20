Třicetiletá Emma Tiglao, která působí jako televizní moderátorka a zpravodajka, porazila 76 dalších soutěžících z celého světa. Korunku krásy Miss Grand International převzala od své krajanky Christine Juliane Opiazy, vítězky z roku 2024.
Při slavnostním večeru zaujala kráska oranžovo-zlatou róbou od návrháře Riana Fernandeze, při filipínské hymně pak v zaplněném sále neudržela emoce a rozplakala se.
Na druhém místě skončila Sarunrat Puagpipatová z Thajska, následovaná Aitanou Jimenezovou ze Španělska, Faith Porterovou z Ghany a Nariman Battikhouovou z Venezuely, které obsadily třetí až páté místo.
Do nejlepší desítky se dále probojovaly soutěžící z Kolumbie, Guatemaly, Mexika a Tanzanie. A také zástupkyně České republiky. Jednadvacetiletá modelka Markéta Mörwicková skončila desátá.
Ve svém projevu se vítězka Emma Tiglao zaměřila na boj s korupcí na Filipínách. Ve finálním kole dostala od poroty otázku týkající se trestů pro internetové podvodníky zapojené do obchodování s lidmi. Odpověděla, že klíčem je vzdělávání, osvěta i silnější právní systém, a vyjádřila naději v „pokojný svět, kde nikdo nemusí podvádět, aby přežil“.