Vítězkou světové soutěže krásy je třicetiletá Filipínka, Češka skončila v top 10

  9:45
Emma Mary Tiglao z Filipín byla v sobotu korunována jako Miss Grand International 2025, čímž pro svou zemi zajistila druhé vítězství v řadě na této prestižní soutěži krásy, která se letos konala v MGI Hall v thajském Bangkoku. Kráska si kromě dalších cen odnesla i finanční odměnu ve výši přibližně jednoho milionu korun.
Třicetiletá Filipínka Emma Tiglao (vlevo), převzala vítěznou korunku od své...

Třicetiletá Filipínka Emma Tiglao (vlevo), převzala vítěznou korunku od své krajanky Christine Juliane Opiazy, vítězky z roku 2024. (18. října 2025) | foto: Miss Grand International

Třicetiletá Emma Tiglao, která působí jako televizní moderátorka a zpravodajka, porazila 76 dalších soutěžících z celého světa. Korunku krásy Miss Grand International převzala od své krajanky Christine Juliane Opiazy, vítězky z roku 2024.

Při slavnostním večeru zaujala kráska oranžovo-zlatou róbou od návrháře Riana Fernandeze, při filipínské hymně pak v zaplněném sále neudržela emoce a rozplakala se.

Třicetiletá Filipínka Emma Tiglao (vlevo), převzala vítěznou korunku od své krajanky Christine Juliane Opiazy, vítězky z roku 2024. (18. října 2025)
Na druhém místě skončila Sarunrat Puagpipatová z Thajska, následovaná Aitanou Jimenezovou ze Španělska, Faith Porterovou z Ghany a Nariman Battikhouovou z Venezuely, které obsadily třetí až páté místo.

Do nejlepší desítky se dále probojovaly soutěžící z Kolumbie, Guatemaly, Mexika a Tanzanie. A také zástupkyně České republiky. Jednadvacetiletá modelka Markéta Mörwicková skončila desátá.

Ve svém projevu se vítězka Emma Tiglao zaměřila na boj s korupcí na Filipínách. Ve finálním kole dostala od poroty otázku týkající se trestů pro internetové podvodníky zapojené do obchodování s lidmi. Odpověděla, že klíčem je vzdělávání, osvěta i silnější právní systém, a vyjádřila naději v „pokojný svět, kde nikdo nemusí podvádět, aby přežil“.

ANKETA: Líbí se vám vítězka Miss Grand International 2025?

Vítězkou světové soutěže krásy je třicetiletá Filipínka, Češka skončila v top 10

