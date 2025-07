Veronika Sovadina Kašáková: Nemile mě překvapuje, jak hrubě se dokážeme bavit

Filmové vary 2025 Sledovat další díly na iDNES.tv

Co vás přivádí do letošních 59. filmových Varů?

Rozhodně setkání s přáteli, film, kulturní akce, ale taky práce. Takže všechno, co mám ráda, v jednom.

V kterém roce byl váš první krok do světa českého showbyznysu? Vzpomenete si?

Myslím, že to bylo přesně v roce 2014. Nějakou soutěží krásy jménem Česká Miss.

Bála jste se jako dítě nějaké celebrity, herce nebo herečky, která na vás z televize z filmu působila až autoritativně?

To se teď musím zamyslet. Asi rozhodně všichni moderátoři Televizních novin a potom taky pan Rosák, co dělal Riskuj! Říkám to správně? Mě jako holku to nebavilo, ale museli jsme se koukat. A byl takový moc chytrý na nás.

Spousta žen chce mít poslední slovo, případně se tváří, že všechno ví nejlíp. Jak s tímto podle vás pracovat? Sama dost jednáte s lidmi.

V dnešní době je velmi důležitá a velmi potřeba nějaká sebereflexe. Já se snažím vždycky, když přijdu do nějaké konfrontace nebo mám pocit, že jsem se potkala s egem, jak vlastním nebo na druhé straně, začít u sebe. Co jsem mohla udělat jinak? Nebo proč se mě to dotýká? Proč se mě to týká? A ve chvíli, kdy si trošku tyto věci učešu, tak můžu jednat dál. Snažím se trošku emoce nejdřív uklidnit, než jednat s horkou hlavou. Ale k tomu jsem dospěla asi věkem.

Veronika Sovadina Kašáková na zahradní slavnosti Mumm Champagne v Karlových Varech (5. července 2025)

Musela jste někdy někomu říkat: Ego nechte za dveřmi doma?

Asi jsem nepoužila tuhle formulaci. (smích) Ale rozhodně jsem to asi možná podobně myslela. Snažím se volit slova tak, aby nezraňovala. Že to neříkám třeba takhle napřímo, ale můžu třeba říct: Teď se mě dotýká, jak to říkáš, jakým tónem to říkáš a byla bych ráda, aby v našem vztahu jsme to nějak pozměnili nebo zlepšili. Takže spíš tak jako házím do ringu bílou vlajku.

V životě jste zažila opravdu hodně, byla zkoušená osudem. Co se snažíte vtisknout nové generaci?

Asi tohle, o čem se bavíme. Zároveň je teď pro mě téma laskavost. Moc bych si přála, abychom k sobě byli laskavější. Myslím si, že už se to mému okruhu přátel, které si vybírám pro svůj život nebo pro svoji rodinu, povedlo. Ale když se podívám „zvenčí“, nebo se dostanu do nějaké situace, tak jsem vždycky ještě nemile překvapená, jak hrubě se sebou dokážeme mluvit. Třeba za volantem nebo kdy je člověk ve velkém shonu. To mi je nesmírně líto, protože nikdo neví, co ten člověk v tu danou chvíli prožívá. Snažím se vždycky říkat: Buď laskavá, nevíš, co ten člověk zrovna řeší.

Kdo je podle vás ikonou letošních Karlových Varů?

Za mě rozhodně každý rok určitě Daniela Peštová a letos tedy i Hanka Soukupová. Obě jsou pro mě naprostým vzorem ve své profesi a v showbyznysu.

Hanka Soukupová zazářila na červeném koberci s raperem Yzomandiasem. Co jste na tohle spojení říkala?

Já Yzomandiase znám. My jsme spolu i byli navštívit dětský domov. Já jim vlastně fandím, protože Jakub (raperovo občanské jméno je Jakub Vlček – pozn. red.) je člověk, který všechno udělal z ničeho. Tu jeho cestu mám ráda. To spojení mě překvapilo, asi jako všechny, ale zároveň mi to dělá dobře. Hrozně ráda přeju úspěch lidem. Jsem za něj ráda, jak se jim daří a Hanka je prostě nádherná. Takže co můžu říct, než že wow! (smích)