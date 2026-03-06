„Ano, jsem těhotná. Ne, nebojím se porodu. Ano, jsem šťastná a nadšená z této životní kapitoly a ano, plánovala jsem to. Ano, vím, že to bude bolet, ale ty nejkrásnější věci, které se mi v životě staly, vždy svým způsobem zahrnovaly krev a slzy,“ napsala Veronika Rajek na Instagramu, která ve svém příspěvku k oznámení těhotenství zároveň odpověděla na nejčastější otázky svých sledujících.
Fanoušci okamžitě začali spekulovat o tom, jak se modelčin život i kariéra v nejbližší době změní. Sama Rajek naznačila, že se na roli maminky velmi těší, ale zároveň nechce úplně opustit svět sociálních sítí a modelingu. Naopak plánuje sdílet i tuhle novou životní etapu se svými sledujícími.
„Vážím si každého, kdo se mnou zůstane nebo se ke mně (k nám) přidá na mé úžasné ‚fit mama‘ cestě, protože být mámou neznamená, že musíš ztratit sama sebe. Jen se proměníš v efektivnější, organizovanější a méně línou verzi sebe samé,“ plánuje Veronika.
Do širšího povědomí se 181 cm vysoká kráska dostala v roce 2016, kdy se probojovala do finále soutěže Miss Slovensko. I když korunku nakonec nezískala, účast v soutěži jí otevřela dveře do světa světového modelingu.
Postupně začala pracovat i v zahraničí a její kariéra se výrazně rozjela především ve Spojených státech, kam se Rajek přestěhovala a kde začala budovat svou značku na sociálních sítích. Dnes její fotky a videa na Instagramu odebírá více než 6,7 milionů lidí a Veronika patří mezi nejsledovanější slovenské influencerky. Její profil je plný glamour fotografií, cestování, módních spoluprací i momentek z každodenního života.
Popularitu modelce nepřinesly jen krásné a sexy fotografie. Rajek se opakovaně dostala do médií i kvůli debatám o své postavě. Někteří o ní tvrdili, že její vzhled je až „příliš dokonalý“ a že musí být výsledkem mnoha plastických operací. Modelka na to reagovala s nadhledem, jednou dokonce ukázala i potvrzení od lékaře o tom, že její poprsí je přirozené. Celá situace tehdy vyvolala obrovskou diskusi na sociálních sítích a přinesla jí ještě větší popularitu.
Dalším momentem, kdy se o Veronice hodně mluvilo, bylo její nadšení pro americký fotbal. Rajek otevřeně fandila hvězdnému quarterbackovi Tomu Bradymu a po jednom z jeho zápasů zveřejnila příspěvek, který obletěl internet. Americká sportovní média tehdy začala pátrat po tom, kdo vlastně slovenská modelka je, a její jméno se objevilo i v mnoha zahraničních titulcích.