Nikdo nechce být sám. Každý touží po lásce, říká Jágrova bývalka Kopřivová

Na přehlídkovém mole vás už nevídáme. Jak se vám to po delším čase líbilo?

Je to opravdu výjimečná situace. Program byl super, diváci, lidé, co tady byli, byli skvělí. Takže jsem si to užila i přestože to pro měl byl takový krok po dlouhé době do neznáma.

Čemu se teď momentálně věnujete, na čem pracujete?

Tak moje full-time práce je být máma. Samozřejmě mám svoji firmu s oblečením. Tudíž od návrhů až po šití, po výrobu. Těmito věcmi se zabývám od A do Z, takže pořád je práce dost. I nějaký Instagram, reklamy a podobně.

Vypadáte skvěle. Jak se udržujete ve formě?

Přiznám se, že se teď ve formě vůbec neudržuji. Ale je vždy období, kdy se snažím, ale pak zas přijde období, kdy to nejde časově kvůli práci a dceři. Často to nejde úplně skloubit tak, jak bych si představovala.

Jste plně oddaná mateřství, nebo máte místo pro nějakého muže ve svém životě?

Místo pro muže v životě? Tak určitě. Nikdo, myslím si, nechce být sám, každý nějakým způsobem toužíme po lásce.

S Miroslavem Dubovickým už docela dlouho netvoříte pár, ale na sociálních sítích sdílíte společné veselé fotky. Jak se vám podařilo udržet ten správný vztah?

Asi je to tím, že jsme oba dva normální. Víme, co je pro nás nejdůležitější: dobro dcery. Takže všechny důležitější momenty, ať to byly Vánoce, narozeniny, jsme trávili spolu a bylo to hezké. My jsme opravdu neměli za celou tu dobu, co žijeme odděleně, problém. Jsem za to strašně ráda, protože když to vidím kolikrát kolem, co se děje, tak je to opravdu smutné.

Co nějaké další plány do budoucna, co plánujete třeba na léto?

Nedávno jsme vyšli s novou letní kolekcí. Teď plánuji nějaké cestování, jak s malou, tak i sama. Protože tím, že máme střídavou péči, nějaké ty dny bez ní jsou samozřejmě prázdné. Takže se snažím je věnovat nejen práci, ale i nějaké své zábavě.