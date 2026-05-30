Kašáková: Když se vám narodí děťátko a má specifika, vaše priority jdou stranou

Rozhovor jsme spolu dělali krátce po premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2. A právě módní svět Veroniku Kašákovou okamžitě rozpovídal. „Na ten film se strašně těším, protože první díl jsem viděla ještě jako náctiletá. Jsem zvědavá, kam se hlavní postavy i celý módní svět posunou, protože ta jednička byla fakt wow,“ svěřila se modelka.
Řeč přišla i na zákulisí českého Fashion Weeku a srovnání s filmovou módní scénou z USA. „Myslím si, že se tomu aspoň trošičku přibližujeme. Za těch dvacet let jsme se posunuli, máme módní pořady, módní policii a ženy tomu dávají větší pozornost,“ říká Kašáková.
Sama si dnes podobné akce užívá jinak než dřív. „S věkem už není všechno zadarmo a zároveň mám mnohem méně času kvůli mateřství. O to víc si užívám, když jeden den můžu vypadat jako Andrea z Ďábel nosí Pradu,“ smála se.
Nechceme v synovi budovat pocit, že je chudák nebo pacient, říká Kašáková
Na módní policii a občasnou kritiku si prý za ta léta zvykla. Důležité podle ní je, jak se člověk sám cítí. „Když se v nějakém modelu opravdu cítím dobře a nerezonuje to s tím, kdo to komentuje, tak jsem vlastně v pohodě,“ vysvětlila. Přiznává ale, že umí přijmout i konstruktivní kritiku. „Když to opravdu nevychytám a dostanu nějakou bídu, tak si řeknu: Jo, je to asi tak. Snažím se mít zdravou sebereflexi,“ dodala.
Velkou část rozhovoru věnovala Veronika Kašáková mateřství. Přiznala, že najít správný rytmus nebylo vůbec jednoduché. „Myslím, že si to sedá až teď, když je Matyáškovi pět. Už je samostatnější a není to jen o tom přežít nějak do večera,“ popsala s úlevou. Díky tomu si prý po dlouhé době začíná znovu více všímat i sama sebe. „Po pěti letech si zase dokážu najít víc času sama na sebe a je to moc příjemné,“ svěřila se.
O rodičovství ale nechce rozdávat univerzální rady. „Každá to děláme jinak. Myslím si, že když se snažíme to dělat co nejlépe, tak jsme dobré mámy,“ řekla otevřeně. Jediné, co považuje za zásadní, je výchova s láskou. „Moc bych si přála, abychom děti vychovávali s co největší láskou. To ostatní už je vedlejší,“ dodala.
S úsměvem popsala také rozdělení rolí doma s partnerem. „Já jsem skoro pět let svoje dítě nekoupala,“ překvapila. Večerní koupání totiž od narození převzal tatínek. „Mají spolu svůj vodní svět, chodí do bazénu, surfují. To je jejich rutina,“ vysvětlila. Syn už podle ní navíc začíná více tíhnout k typicky klučičím hrám. „Já už nestačím dinosaurům a autíčkům jako táta. Takže my hrajeme pexeso a oni si hrají na dinosaury,“ smála se.
Když se dnes ohlédne zpátky, připouští, že sama sebe na čas odsunula na druhou kolej. „Když se vám narodí dítě, zvlášť když má nějaká specifika, vaše priority jdou úplně stranou,“ popsala upřímně. Náročné období je ale podle ní snadné časem vytěsnit. „Za těch pět let mám pocit, že jsem se ještě pořádně nevyspala. Ale mozek funguje tak, že na to náročné rychle zapomenete,“ dodala.
Modelka a šéfka nadace, která pomáhá dětem z dětských domovů, promluvila nedávno v pořadu 13. komnata o tom, jak zvládá synovu fenylketonurii. PKU neboli fenylketonurie je dědičné metabolické onemocnění, při němž tělo nedokáže správně zpracovávat aminokyselinu fenylalanin obsaženou v bílkovinách. Bez přísné diety může nemoc vážně poškodit nervový systém.