Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kašáková: Když se vám narodí děťátko a má specifika, vaše priority jdou stranou

Renato Salerno
Modelka Veronika Kašáková (36) v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně promluvila o mateřství, návratu sama k sobě i zákulisí módního světa. Přiznala, že prvních pět let po narození syna, kterému byla diagnostikována fenylketonurie, bylo velmi náročných a na sebe téměř nemyslela. Dnes si ale znovu užívá společnost a dokáže si najít čas i pro sebe.

Rozhovor jsme spolu dělali krátce po premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2. A právě módní svět Veroniku Kašákovou okamžitě rozpovídal. „Na ten film se strašně těším, protože první díl jsem viděla ještě jako náctiletá. Jsem zvědavá, kam se hlavní postavy i celý módní svět posunou, protože ta jednička byla fakt wow,“ svěřila se modelka.

Veronika Kašáková v pořadu 13. komnata (duben 2026)
Veronika Kašáková a její manžel Milan Sovadina (Praha, 25. května 2026)
Veronika Kašáková se synem
Milan Sovadina, Veronika Sovadina Kašáková a jejich syn Matyáš (2022)
42 fotografií

Řeč přišla i na zákulisí českého Fashion Weeku a srovnání s filmovou módní scénou z USA. „Myslím si, že se tomu aspoň trošičku přibližujeme. Za těch dvacet let jsme se posunuli, máme módní pořady, módní policii a ženy tomu dávají větší pozornost,“ říká Kašáková.

Sama si dnes podobné akce užívá jinak než dřív. „S věkem už není všechno zadarmo a zároveň mám mnohem méně času kvůli mateřství. O to víc si užívám, když jeden den můžu vypadat jako Andrea z Ďábel nosí Pradu,“ smála se.

Nechceme v synovi budovat pocit, že je chudák nebo pacient, říká Kašáková

Na módní policii a občasnou kritiku si prý za ta léta zvykla. Důležité podle ní je, jak se člověk sám cítí. „Když se v nějakém modelu opravdu cítím dobře a nerezonuje to s tím, kdo to komentuje, tak jsem vlastně v pohodě,“ vysvětlila. Přiznává ale, že umí přijmout i konstruktivní kritiku. „Když to opravdu nevychytám a dostanu nějakou bídu, tak si řeknu: Jo, je to asi tak. Snažím se mít zdravou sebereflexi,“ dodala.

Velkou část rozhovoru věnovala Veronika Kašáková mateřství. Přiznala, že najít správný rytmus nebylo vůbec jednoduché. „Myslím, že si to sedá až teď, když je Matyáškovi pět. Už je samostatnější a není to jen o tom přežít nějak do večera,“ popsala s úlevou. Díky tomu si prý po dlouhé době začíná znovu více všímat i sama sebe. „Po pěti letech si zase dokážu najít víc času sama na sebe a je to moc příjemné,“ svěřila se.

Veronika Kašáková v pořadu 13. komnata (duben 2026)

O rodičovství ale nechce rozdávat univerzální rady. „Každá to děláme jinak. Myslím si, že když se snažíme to dělat co nejlépe, tak jsme dobré mámy,“ řekla otevřeně. Jediné, co považuje za zásadní, je výchova s láskou. „Moc bych si přála, abychom děti vychovávali s co největší láskou. To ostatní už je vedlejší,“ dodala.

S úsměvem popsala také rozdělení rolí doma s partnerem. „Já jsem skoro pět let svoje dítě nekoupala,“ překvapila. Večerní koupání totiž od narození převzal tatínek. „Mají spolu svůj vodní svět, chodí do bazénu, surfují. To je jejich rutina,“ vysvětlila. Syn už podle ní navíc začíná více tíhnout k typicky klučičím hrám. „Já už nestačím dinosaurům a autíčkům jako táta. Takže my hrajeme pexeso a oni si hrají na dinosaury,“ smála se.

Když se dnes ohlédne zpátky, připouští, že sama sebe na čas odsunula na druhou kolej. „Když se vám narodí dítě, zvlášť když má nějaká specifika, vaše priority jdou úplně stranou,“ popsala upřímně. Náročné období je ale podle ní snadné časem vytěsnit. „Za těch pět let mám pocit, že jsem se ještě pořádně nevyspala. Ale mozek funguje tak, že na to náročné rychle zapomenete,“ dodala.

Modelka a šéfka nadace, která pomáhá dětem z dětských domovů, promluvila nedávno v pořadu 13. komnata o tom, jak zvládá synovu fenylketonurii. PKU neboli fenylketonurie je dědičné metabolické onemocnění, při němž tělo nedokáže správně zpracovávat aminokyselinu fenylalanin obsaženou v bílkovinách. Bez přísné diety může nemoc vážně poškodit nervový systém.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Opět se svlékla pro Playboy. Hrušínského dcera je hvězdou výročního čísla

Kristýna Hrušínská na obálce magazínu Playboy (červen 2026)

Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Nahá Jiříčková na dovolené v Chorvatsku. Česká topmodelka se svlékla na člunu

Česká topmodelka Hana Jiříčková

Topmodelka Hana Jiříčková (34) patří mezi nejúspěšnější Češky ve světě modelingu. Během dovolené v Chorvatsku zveřejnila vítězka Elite Model Look 2007 odvážné fotografie z ostrova Brač, na kterých...

Ty plavky jsou malé! Eva Decastelo ukázala tělo u bazénu, Slezáček pobavil reakcí

Eva Decastelo pozdravila sledující na Instagramu videem od bazénu. (květen 2026)

Eva Decastelo (47) zveřejnila video od bazénu, ve kterém se předvedla v černých odvážných bikinách. Fanoušci si okamžitě všimli hlavně vrchního dílu, který byl podle mnohých až příliš malý. Z plavek...

Zpěvačka Dara Rolins prodává dům. Chce za něj 43 milionů korun

Laura „Lola“ Rolins a její maminka, zpěvačka Dara Rolins (2025)

Dara Rolins (53) se rozhodla prodat svůj dům v Tuchoměřicích, který začala stavět ještě s raperem Rytmusem. Bydlela v něm s dcerou Lolou, která se ale chystá do světa na studia. Zpěvačka navíc...

Kašáková: Když se vám narodí děťátko a má specifika, vaše priority jdou stranou

Veronika Kašáková v pořadu 13. komnata (duben 2026)

Modelka Veronika Kašáková (36) v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně promluvila o mateřství, návratu sama k sobě i zákulisí módního světa. Přiznala, že prvních pět let po narození syna, kterému byla...

30. května 2026

Manžel Ital umí česky hlavně sprostá slova, prozradila Andrea Sestini Hlaváčková

Andrea Sestini Hlaváčková s manželem Fabriziem

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (39) promluvila pro iDNES.cz o rodinném životě, dětech i manželovi z Itálie. Přiznala, že doma převládá angličtina a její partner ovládá z češtiny hlavně...

30. května 2026

Je vážně nemocná a její stav se zhoršuje, řekl norský princ o manželce

Norská korunní princezna Mette-Marit s dýchacím přístrojem na recepci pro...

Budoucí norská královna Mette-Marit (52) už osm let bojuje s plicní fibrózou a je na čekací listině na transplantaci plic. Její stav se ale zhoršuje. Uvedl to její manžel, norský korunní princ Haakon...

29. května 2026  13:55

Finále show Ruža pre nevestu: movitý makléř žijící v Dubaji si vybral partnerku

Finalistky seznamovací reality show Ruža pre nevestu Miška a Sabina (2026)

Slovenská seznamovací reality show Ruža pre nevestu dospěla do finále. Hlavní protagonista, realitní makléř a investiční specialista Adrian Chabada (28) žijící v Dubaji, učinil po týdnech seznamování...

29. května 2026  12:18

Charlotte Gott zazpívala fanouškům. Vzhledem celý tatínek, vzkazují jí

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella Gott se vydává na pěveckou kariéru (2026).

Dvacetiletá Charlotte Ella Gott opět předvedla ukázku svého zpěvu. Dcera Karla Gotta (†80) a Ivany Gottové (50) zveřejnila na TikToku nové video, ve kterém zpívá jeden z hitů světové hvězdy Bruna...

29. května 2026  11:25

Pavlína Pořízková chystá svatbu. Pár dní před veselkou ale přijde o byt

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (61) se připravuje na svatbu s americkým producentem Jeffem Greensteinem. Jen několik dní před obřadem v Itálii ji však čeká nepříjemná starost – musí se vystěhovat...

29. května 2026  10:20

Opět se svlékla pro Playboy. Hrušínského dcera je hvězdou výročního čísla

Kristýna Hrušínská na obálce magazínu Playboy (červen 2026)

Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.

29. května 2026  8:31

Značky dnes táhnou na nákup svlékáním, míní fotograf Arthur Koff

Móda z Fashion Weeků objektivem Arthura Koffa

Arthur Koff, vlastním jménem Artur Kulikov, začal fotit už ve 13 letech. Kvůli zdravotním problémům si dal 20 let pauzu a k focení se vrátil s příchodem digitálních foťáků. V rozhovoru pro iDNES.cz...

29. května 2026

Petra Janů popsala odchod manžela. Odjet koncertovat bylo nejlepší řešení, říká

Petra Janů v pořadu 13. komnata (květen 2026)

Zpěvačka Petra Janů (73) se musela v roce 2011 vyrovnat se smrtí manžela Michala Zelenky (†63). V pořadu 13. komnata popsala jeho poslední den i to, jak si po jeho ztrátě neuměla poradit s běžnými...

29. května 2026

Cítím plíživou snahu omezit svobodu slova. Tomáš Matonoha o korektnosti i StarDance

Premium
„Člověk by měl být připraven, i když už je dávno ze školy, učit se něco, co...

V říjnu nastoupí na parket jako jeden ze soutěžících v další řadě StarDance. I když Tomáš Matonoha tvrdí, že je netanečník, nabídku přijal okamžitě. Nikdy se totiž nebál ani nestyděl zkoušet nové...

28. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy bude poslední díl

Hrdinové a Padouši se sloučili do jednoho týmu nazvaného Šelmy.

Boj o nejodolnějšího trosečníka směřuje do finále. To se odehraje poprvé naživo před diváky, konkrétně ve středu 10. června 2026. Na exotický ostrov v Karibiku se v únoru vydalo 24 soutěžících...

28. května 2026  14:05

Asistent herce Perryho, který mu podal smrtící dávku ketaminu, míří za mříže

Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho Kennetha...

Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho Kennetha Iwamasu, který herci podal smrtící dávku ketaminu, poslal soud v Los Angeles na tři roky a pět měsíců do vězení.

28. května 2026  13:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.