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Chci přetnout toxické rodinné vzorce, říká snacha Martina Dejdara Biasiol

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Matěj Dejdar a Veronika Biasiol na slavnostním otevření BIASPACE v pražské...

Matěj Dejdar a Veronika Biasiol na slavnostním otevření BIASPACE v pražské Prague Marině 21. května 2026. | foto: Profimedia.cz

Veronica Biasiol (1. října 2024)
Veronika Biasiol a Matěj Dejdar (21. července 2026)
Veronica Biasiol na UniCredit Bank party v Karlových Varech (30. června 2024)
Veronica Biasiol a Matěj Dejdar.
66 fotografií
Narodila se jako Horáková, pak si změnila příjmení na Biasiol a teď je z ní Veronica Biasiol Dejdar. Sňatkem s Matějem, synem herce Martina Dejdara, získala novou rodinu. „Je hezké vidět, že někde to funguje, u nás to tak perfektní nebylo, říká v rozhovoru pro iDNES.cz podnikatelka a influencerka.

Kdysi žila s fotbalistou, měla i vztahy se ženami. „Ale nikdy jsem nechodila s někým, jehož tatínek je známější než já,“ směje se Veronica Biasiol. „Je to vlastně vtipné. Kdo by neznal herce a dabéra Dejdara? A teď sedíme každou neděli na rodinné večeři a já pořád slyším toho Barta Simpsona a říkám si – ty jo, to je můj tchán,“ vypráví o novém příbuzenstvu.

Biasiol ukázala fotky z utajované svatby. Nechyběli ani rodiče ženicha Dejdarovi

„Ale všichni jsou strašně super, hrozně jsme si sedli a já vůbec nevnímám, že by to byl nějaký PAN Dejdar. Ano, je to herec, který je na scéně hrozně dlouhou dobu, ale je strašně lidský, moc fajn chlap. Takže ho beru jako tchána a tatínka mého manžela,“ prozrazuje krátce po svatbě.

A když mluví o Daniele Dejdarové, rozzáří se. „Tam to platí dvojnásob. Musím to zaťukat, lepší tchyni jsem si nemohla přát. Včera za mnou byla i s Matějovou sestrou v Letňanech na veletrhu For Beauty a ptala se mě, co chci k narozeninám. Tak jsem jí řekla: ‚Víš co, Dančo, pojďme spolu na nějaký kurz pečení,‘“ prozrazuje. „To je prostě baba! Krásně se obléká, výborně vaří, stará se o rodinu, je fakt super,“ sálá z influencerky nadšení.

Matěj Dejdar a Veronika Biasiol na slavnostním otevření BIASPACE v pražské Prague Marině 21. května 2026.
Veronica Biasiol (1. října 2024)
Veronika Biasiol a Matěj Dejdar (21. července 2026)
Veronica Biasiol na UniCredit Bank party v Karlových Varech (30. června 2024)
66 fotografií

S manželem pravidelně chodí jednou týdně k jeho rodičům na večeři. „Teď výjimečně se sejdeme v sobotu a bude to večer v řeckém stylu,“ prozradila. „Matěj je rodinný typ a mně se ta jejich soudržnost moc líbí. Je hezké vidět, že to někde funguje, já svoji rodinu tak perfektní nemám.

Její rodiče jsou rozvedení, vyrůstala s matkou, na svoji svatbu ji ale nepozvala. „Ono se to neví, ale já jsem to zkoušela mezi námi zase znovu nahodit,“ vypráví. „Zároveň jsem ale nechtěla ze své svatby udělat testovací den našeho vztahu. Ta událost už sama o sobě přináší spoustu nových situací, jsou tam přátelé, každý si to chce nějak užít… Já svoji mámu miluji, vyrostla jsem s ní, ale jsem už dospělá a chci ty rodinné vzorce přetnout, trošku se od toho distancovat, protože mi to nedělalo dobře. Myslím si, že kdo zažil podobné toxické a třeba narcistní vzorce v rodině, ví, o čem mluvím,“ říká otevřeně.

Oba její rodiče podnikají. „Tatínek mi dělal můj snubák, pracuje se zlatými diamantovými šperky a od malička mě vedl ke kreativitě a krásnu. Mamka zase dělá v realitách. Takže dva různé světy, ale pořád jsou to služby pro zákazníky. A já se našla v módě a kosmetice,“ vypráví.

Miss Grand Czech Republic 2024 Veronica Biasiol (11. května 2024)

Absolvovala střední návrhářskou školu. Po maturitě vytvořila první módní kolekci i svoji kosmetickou značku. V té době si změnila příjmení na Biasiol po své babičce, která byla Italkou. Ale i její děda z otcovy strany měl italské kořeny. „Se jménem nesete i určitý osud. Matěj znamená boží dar a Dej dar je taky výmluvné. Toužila jsem po změně ve svém životě a přišel dar,“ říká.

S příjmením Biasiol zase pocítila odpich v podnikání. Jejím posledním projektem je salon, který si před sedmi měsíci otevřela v pražských Holešovicích. „Je to zároveň školící centrum, pořádáme tam kurzy líčení, workshopy, ale děláme i kosmetická ošetření, laminaci řas... Je to moje miminko, které potřebuje hodně péče,“ vypráví a odpovídá tím i na otázku, kdy bude mít vlastní dítě. „Nebráním se mu, ale taky na něj nespěchám,“ říká.

Svatba se uskutečnila ve Ville Dom Carli u Kolína. „Je to krásný dům v toskánském stylu. A tím, že máme s Matějem rádi Itálii, tak jsme měli i italské meníčko. Jako předkrm burratu (speciální kravský sýr), klasický vývar, protože ho máme rádi a chtěli jsme se jím podle tradice i navzájem krmit, a pak ravioli se špenátem. K tomu čtyři druhy italské zmrzliny a šestipatrový dort různých chutí,“ prozrazuje.

Sestěhovali jsme se po třech týdnech, říká Biasiol o vztahu s Dejdarem

„Všechno jsem si organizovala sama. Tím, že jsem narozená ve znamení panny, měla jsem to do detailu promyšlené,“ dodává. I tak si prý svatební veselí maximálně užila. Příchod novomanželů doprovázela hudba saxofonisty, hrály se hry – ženichův tým proti nevěstinu, přičemž soutěžící museli prokázat, jak moc sezdaný pár znají. Krájení dortu probíhalo na písničku Bella Ciao a o půlnoci se promítal film, který rekapituloval celý svatební den. „Náš kameraman všechno točil, pak sestříhal a v noci jsme pozvali hosty do improvizovaného kina, dali jim popcorn a pustili jim to,“ vypráví Veronica.

Brali se skoro po roce, ale začali spolu bydlet už po třech týdnech. „My jsme se s Matějem fakt našli. Mluvíme spolu o všem, i o tom co nás trápí a všechno vždycky vyřešíme,“ říká. Matěj je Kozoroh a ten prý jde s Pannou dobře dohromady.

Na svatební cestu jeli do Paříže. „Moje vnitřní dítě potřebovalo do Disneylandu, ale prošli jsme si i město. Matěj tam nikdy nebyl, tak jsem zašli i na Eiffelovku,“ vypráví. Svatební dary nechtěli, raději si řekli o finanční příspěvek. „Ale od jednoho kamaráda, vášnivého kuchaře, jsme jako dar dostali možnost vybrat si hostinu v jakémkoliv stylu, kterou nám sám připraví,“ prozradila Veronica Biasiol Dejdar.

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