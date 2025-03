Skandál s nahými fotkami změnil první černošské Miss America život

Fotografie, které její bývalý šéf Tom Chiapel pořídil ještě před soutěží v roce 1982, prodal časopisu Penthouse za 50 tisíc dolarů. Vanessa o jejich prodeji nevěděla, a když se snímky dostaly na veřejnost, čelila obrovskému tlaku ze strany organizátorů i sponzorů Miss America. Nakonec jí dali pouhých 72 hodin na to, aby odstoupila. Přestože si mohla ponechat stipendium, její veřejný obraz utrpěl těžkou ránu.

„Byla to obrovská zrada,“ vzpomínala Vanessa Williamsová v pořadu The Jonathan Ross Show. „Bylo mi teprve 21 a musela jsem zvládnout víc, než jsem si kdy dokázala představit. Naštěstí jsem měla podporu rodičů i kamarádů, kteří mi věřili.“

Ačkoliv později podala žalobu proti fotografovi i vydavateli časopisu na 500 milionů dolarů, nakonec ji stáhla s vědomím, že čas vše zahojí.

Skandál ji ovšem nezastavil. Williamsová se vrhla do světa hudby, filmu a divadla, získala jedenáct nominací na cenu Grammy a stala se trojnásobnou nominantkou Emmy za roli Wilhelminy Slaterové v populárním seriálu Ošklivka Betty. Sama přiznává, že by si roli ráda znovu zopakovala, i když si není jistá, jak by se příběh postav po letech vyvíjel.

V současnosti září na divadelních prknech West Endu jako Miranda Priestlyová v muzikálové adaptaci Ďábel nosí Pradu. „Když se ohlédnu zpět, neudělala bych nic jinak. Každá zkušenost mě formovala,“ dodala herečka.