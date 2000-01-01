V osmdesátých a devadesátých letech patřily mezi opravdové celebrity. Jejich obličej, postavu ale i jméno znal téměř každý. Světové topmodelky jako Cindy Crawfordová, Naomi Campbellová, Linda Evangelista, či Claudia Schifferová nemají nouzi o práci ani nyní. V životě přitom prožily i nelehká období.
Autor: Facebook Peter Lindbergh Foundation, Profimedia.cz
Kanadská modelka Linda Evangelista (61) patřila mezi výrazné tváře své generace. V roce 1992 se proslavila výrokem, že za méně než deset tisíc dolarů denně nevstane z postele.
Autor: PHOTOlink / Everett / Profimedia, Profimedia.cz
Na několik let byla nucena stáhnout se z veřejnosti. V roce 2021 oznámila, že ji procedury CoolSculpting na zmrazování tuku znetvořily. Popsala komplikaci zvanou paradoxní tuková hyperplazie: ošetřená místa se namísto zmenšení zvětšila. Trvalo několik let, než otok zmizel. Později odhalila i další náročnou zkušenost. Rakovinu prsu jí diagnostikovali v roce 2018 a v roce 2022 se onemocnění vrátilo. Podstoupila oboustrannou mastektomii a další léčbu. Do módního světa se však vrátila.
Autor: Profimedia.cz
Linda se synem Augustinem (20) v roce 2024, kdy se konečně dala psychicky i fyzicky dohromady po nepovedeném estetickém zákroku. Otcem jejího dítěte je současný manžel herečky Salmy Hayekové, miliardář Francois-Henri Pinault.
Autor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Profimedia.cz
Modelka Pavlína Pořízková (61) se v roce 1984 stala první ženou ze střední Evropy, která se objevila na obálce vydání časopisu Sports Illustrated věnovaného plavkám. Rodačka z Prostějova v Československu emigrovala jako dítě do Švédska a v 15 letech začala v Paříži s modelingem. Pak žila v USA.
Autor: Profimedia.cz
Jejím manželem byl hudebník Ric Ocasek, který ji po rozchodu ještě před rozvodem vydědil. Po jeho smrti se ale modelce povedlo získat část majetku.
Autor: Profimedia.cz
Modelka, která neřeší svou postavu, šediny ani vrásky, má se zesnulým manželem dva syny Olivera (28) a Jonathana (32). Letos se podruhé provdala a vzala si filmaře Jeffa Greensteina (vpravo).
Autor: Pavel Dvořák, Tilen Vajt, Expres.cz
Americká modelka Cindy Crawfordová (60) se proslavila pihou a také sportovní postavou.
Autor: Profimedia.cz
Jejím prvním manželem byl herec Richard Gere (na snímku). Vzali se v roce 1991 a rozvedli o čtyři roky později. Pak se v roce 1998 provdala za Rande Gerbera.
Autor: Profimedia.cz
Modelka, která prohlásila, že se nesnaží vypadat na třicet a přijímá svůj věk, prožila rodinnou tragédii. Její syn Presley, který měl problémy se závislostí a depresemi, byl letos v září nalezen mrtvý v zařízení, kde byl na odvykací kůře. Bylo mu 27 let. Modelka s manželem má ještě dceru Kaiu (25), která je modelkou a herečkou.
Autor: Profimedia.cz
Britská modelka Naomi Campbellová (56) zahájila svou kariéru již v osmi letech a patřila mezi nejznámější supermodelky devadesátých let. Byla první černoškou, která se jako modelka objevila na obálkách časopisů Time a Vogue France.
Autor: Profimedia.cz
Naomi Campbellová ve videoklipu k písni Freedom! ’90 zpěváka George Michaela (1990)
Autor: YouTube
Modelka se proslavila také řadou skandálů. V posledních letech ale „seká latinu“. Kromě toho, že pořád předvádí, stala se dvojnásobnou maminkou. Dcera přišla na svět v květnu 2021 a syn v červnu 2023. Odnosila je náhradní matka.
Autor: AP
Německou modelku Claudii Schifferovou (56) v začátcích kariéry přirovnávali k legendární francouzské herečce Brigitte Bardotové.
Autor: Courtesy Everett Collection, Profimedia.cz
V současnosti se modelingu věnuje příležitostně. S manželem, britským filmařem Matthewem Vaughnem žije v Coldham Hall, historickém tudorovském panském sídle se 14 ložnicemi, které se nachází ve Stanningfieldu v anglickém hrabství Suffolk.
Autor: AP
Modelka má tři děti - syna Caspara (23) a dcery Clementine (22) a Cosimu (16). Clementine (na snímku s matkou na obálce magazínu POP) se věnuje také modelingu.
Autor: Instagram @thepopmag
Rok 1993 - oduševnělá tvář okouzlující americké modelky Christy Turlingtonové dobývá módní svět. Tenkrát jí bylo 24 let.
Autor: PHOTOlink / Everett / Profimedia, Profimedia.cz
Christy Turlingtonová (57) (na snímku s partnerem Edwardem Burnsem, se kterým má dceru třiadvacetiletou Grace a dvacetiletého Finna) k modelingu přidala pomoc matkám.
Autor: Reuters
Modelka odmítá plastické operace a vyhlazování vrásek. Je pořád žádaná v modelingu a v roce 2026 se stala globální ambasaqdorkou Lancôme.
Autor: Profimedia.cz
Australská modelka Elle Macphersonová (62) se díky své postavě těšila přezdívce The Body (Tělo).
Autor: Instagram / Elle Macpherson
I ve vyšším věku má skvělou figuru a nedávno dělala kampaň na spodní prádlo. Svým fanouškům přiznala zkušenosti s botoxem i svůj boj s rakovinou prsu.
Autor: Profimedia.cz
Modelka má s bývalým partnerem, miliardářem Arpadem Bussonem dva syny, třiadvacetiletého Aurelia Cye a osmadvacetiletého Arpada Flynna (na snímku).
Autor: Profimedia.cz
Americká modelka Christie Brinkleyová zdobila obálku plavkového magazínu Sports Illustrated tři roky po sobě – v letech 1979, 1980 a 1981.
Autor: Profimedia.cz
Modelingu se věnuje pořád a přivedla k němu také své dcery Alexu (40), jejímž otcem je modelčin druhý exmanžel, hudebník Billy Joel, a Sailor (28). Otcem Sailor je modelčin čtvrtý exmanžel, architekt Peter Cook, s nímž má ještě syna Jacka (31), který je hercem.
Autor: AP
Modelka je aktivní na sociálních sítích a v roce 2024 popsala svůj boj s rakovinou kůže.
Autor: Profimedia.cz
Dánská modelka Helena Christensenová (57) mnohé okouzlila svým uhrančivým pohledem a modrýma očima.
Autor: Profimedia.cz
Stále se věnuje modelingu a přidala k němu také fotografování. Žije mezi New Yorkem a přírodou v Catskills, kde k jejím zálibám patří i otužování.
Autor: AP
Modelka má s hudebníkem Normanem Reedusem syna Minguse Luciena (27), který se věnoval modelingu, filmování i hudbě. V roce 2025 Minguse obvinili kvůli napadení třiatřicetileté ženy v New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Somálská modelka Iman (71) se ve Vogue objevila už v 70. letech. Později se věnovala podnikání, založila mimo jiné vlastní kosmetickou značku. Jejím manželem byl zpěvák David Bowie, se kterým měla dceru Lexi (26). Z předchozího manželství má další dceru Zulekhu (48).
Autor: Profimedia.cz
Iman v roce 1992, kdy již byla v modelingovém důchodu a čerstvě vdaná za Davida Bowieho.
Autor: Profimedia.cz
Mezi nejvýraznější tváře světového modelingu patří i britská modelka Kate Mossová (52). Na snímku z roku 1993 pózuje nahá.
Autor: Profimedia.cz
Modelka si prošla náročným obdobím, v němž střídala vztahy (jedním z jejích partnerů byl i herec Johnny Depp) a měla také problémy s drogami.
Autor: Profimedia.cz
Nyní se příležitostně pořád věnuje modelingu a přivedla k němu také svou dceru Lilu (24).
Autor: ČTK / AP / Evan Agostini, ČTK
Topmodelky 90. let byly ikonami a stále jimi zůstávají. Některé stárnou s grácií, jiné si vypomáhají zákroky u plastických chirurgů. Mnozí odborníci z branže se shodují, že podobně silná generace tak výrazných osobností se už nebude opakovat a současné modelky se z těmito srovnávat nedají.
Autor: AP