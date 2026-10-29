Tragická smrt, znetvořený obličej i svatba po šedesátce. Jak vypadají topmodelky

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Už spolu nejsme, potvrdil Jaroslav Vít rozchod s Radkou Třeštíkovou
Kdo byl pozván, ten tam byl. I Radka Třeštíková, exmanželka Tomáše Třeštíka, který křtil svoji knihu Balkonovky. Přináší výběr fotografií, které autor pořídil na svém ikonickém balkoně na Letné....
Standa nikdy neměl vztah, dominantní finalistka v nahé seznamce si ho hned srovná
Standa (22) pracuje v casinu a učí se na krupiéra. Ve volném čase se věnuje józe a tradičnímu čínskému bojovému umění Wing Chun. V lásce je ale doslova nepopsaným listem. Nikdy nebyl ve vážném vztahu...
Šáchová pózuje nahoře bez. Nemusíte si vybírat mezi krásou a inteligencí, říká
Vítězka první řady reality show Zrádci Nicole Šáchová (29) znovu provokuje odvážnými snímky. Na Instagramu zveřejnila fotografii, na které pózuje nahoře bez a ňadra si zakrývá rukou. Na sobě má pouze...
Dakota Johnsonová a MGK vztah zatím nepojmenovali. Herečka chce být matkou
Herečka Dakota Johnsonová (37) a rapper Machine Gun Kelly (36), známý i pod zkratkou MGK, spolu tráví stále více času. Přesto se zatím nechtějí označovat za pár. Spojuje je prý černý humor i...
Sexy nohy Tomášové i Černochová s Kurtišovou dcerou. Jak vypadá zákulisí StarDance
Rozčepýřený Tomáš Matonoha, Martin Prágr v růžovém kožichu, odhalená nožka Luciany Tomášové nebo návštěvy bývalých králů tanečního parketu Jiřího Dvořáka a Dominika Vodičky. Všude shon a přípravy na...
Seriálový Harry Potter má rodiče. Přibude postava, kterou filmaři vynechali
Tvůrci seriálu o Harrym Potterovi, který bude mít premiéru 25. prosince 2026, pokračují v odhalování obsazení. Nyní prozradili, kdo se ujme rolí rodičů malého čaroděje. V seriálu se také na rozdíl od...
Češky na Miss Earth uspěly už dvakrát. Kdo nás bude reprezentovat?
Česko má dvě světové Miss World a také dvě vítězky světového finále Miss Earth. Letos měla na této soutěži reprezentovat Hana Dědková, ale nahradila zraněnou Dominique Alagiu na Miss Grand...
Nechala jsem si udělat prsa. Chci být sexy máma, říká Jennifer Lawrencová
Herečka Jennifer Lawrencová (36) prozradila, že podstoupila plastiku prsou a plánuje i další zákroky. Pro operaci se rozhodla, protože měla pocit, že se její tělo po loňském porodu „nedalo do...
Poznali byste ji? Zpěvačka Pink vyrazila do ulic bez make-upu
Zpěvačka Pink (47) překvapila některé fanoušky fotografiemi z procházky v New Yorku. Bez výrazného líčení, ve volném sportovním oblečení a se šátkem na hlavě vypadala úplně jinak, než jak ji lidé...
Sen o domku na Sicílii? Herečka Benešová ukázala plesnivé zdi i další překvapení
Lucie Benešová (52) se pustila do plnění svého dalšího velkého snu. Po vybudování roubenky v Jizerských horách zamířila na Sicílii, kde si chce pořídit vlastní domek. První prohlídky ale nedopadly...
Válka missek. Maria Osako zasklila Dominiku Kotoučkovou, usmíření se nekonalo
Pro Dominiku Viktorii Kotoučkovou to byl šok, když byla oslovena pořadateli soutěže Miss Universe Česko, aby se zúčastnila světového klání v Portoriku. Její maminka Marien ale něco tušila už během...
První transgender moderátorka Marion se vrací do rozhlasového éteru
Zpátky před mikrofonem. Moderátorka Marion, kterou televizní diváci dříve znali pod jménem Marek Paluch, se po letech vrací do rozhlasového éteru. Nově bude moderovat na Radiu Q. Stala se tak...
Já věci zvažuju za pochodu, Evka zacílí a jde. Adamczyk o rodině i odpovědnosti
Snad mu to štěstí nezakřikneme, ale stalo se skutečností, že seriály, do kterých je obsazen, jsou předem odsouzeny k úspěchu. Marek Adamczyk osobně dohlédl i na olympijský úspěch manželky Evy. Že by...
Nela Slováková hledá hospodyni i pravou ruku do firmy. Lidé kritizují její nároky
Nela Slováková (36) hledá ženu, která se postará o její domácnost a zároveň jí pomůže s chodem firmy. Nabízí dlouhodobou spolupráci, stabilní pozici i bonusy. Zájemkyně ale musí splnit řadu požadavků...
Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl
Víc než třetina hráčů třetí řady reality show Zrádci už hrad Křivoklát opustila. Ze 24 soutěžících, kteří vstoupili do bran, je nyní 12 věrných a dva zrádci. Nové díly reality show Zrádci se vysílají...
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Belohorcová si s dětmi užívá prázdniny v Dubaji. S dcerou pózovaly v plavkách
Zuzana Belohorcová (50) vyrazila s dětmi na podzimní prázdniny do Dubaje. Tradiční Halloween v Miami letos vyměnila za změnu a kromě nových zážitků si užívá také setkání s přáteli, které zná už...
Tragická smrt, znetvořený obličej i svatba po šedesátce. Jak vypadají topmodelky
V osmdesátých a devadesátých letech patřily mezi opravdové celebrity. Jejich obličej, postavu ale i jméno znal téměř každý. Světové topmodelky jako Cindy Crawfordová, Naomi Campbellová, Linda...