Vnoučata mi nesmí říkat babi, prozradila modelka Twiggy

Uplynulo už téměř půl století od roku 1966, kdy si svět všiml výrazných rysů, štíhlého pasu a modrých očí londýnské školačky Lesley Lawsonové a učinil z ní ikonu modelingu.

Od té doby se pod pseudonymem Twiggy procházela po přehlídkových molech v mnoha zemích, účinkovala ve filmech i na Broadwayi, moderovala vlastní pořad, nahrávala alba, navrhovala oblečení a přátelila se s mnoho dalšími slavnými superhvězdami.

V roce 2019 obdržela od britské královny titul dámy. „Jsem moc hrdá na to, že jsem Britka, takže z tohoto jsem byla bez sebe nadšením,“ uvádí. Životní příběh slavné modelky se poprvé dočká zpracování v podobě dokumentu od její přítelkyně Sadie Frostové, která s tímto nápadem přišla během Twiggyina podcastu Tea with Twiggy (Na čaji s Twiggy) a na kontě má například už film o módní návrhářce Mary Quantové.

VIDEO: Modelka Twiggy v šedesátých letech:

Dokument o Twiggy se momentálně nachází ve fázi editace, a přestože nejnovější záběry v něm jsou z loňského filmového festivalu v Cannes, lze očekávat, že bude obsahovat i mnoho historických záběrů a fotografií. Životopisného počinu se Twiggy letos dočká i podruhé – v září má vyjít muzikál Close Up od režiséra Bena Eltona, jehož tématem je právě ona.

Za úspěchem Britky stál do velké míry její otec Norman, který se živil jako tesař a nábytkář. „Maminku jsem měla moc ráda, ale on byl opravdu výjimečný. Choval se neskutečně ochranitelsky a byl vždy nad věcí,“ vzpomíná. Jakmile Twiggy, jejíž pseudonym pochází z dětské přezdívky Twigs (v překladu Proutek), začala být slavná, otec dbal na to, aby ji nikdy nenechal bez dozoru.

„Nikdy jsem nešla nikam cokoliv fotit bez toho, abych měla někoho se mnou. Myslím, že právě díky tomu jsem celé toto období přestála bez újmy. Neměla jsem s nikým žádné problémy a ani jsem na ně nepomýšlela, ale můj táta zjevně ano. Pracoval ve filmových studiích a stavěl tam kulisy, takže možná leccos zažil, i když mi o tom nic neříkal,“ vypráví.

Když se pak svět módy začal pod vlivem hnutí MeToo otřásat obviněními ze sexuálních útoků, Twiggy z toho vyšla bez poskvrny. Za celou svou kariéru se prý nedotkla ani drog. „Vždycky jsem byla dost rozumná, i když sklenku růžového si občas dám. I za to nejspíš vděčím tátovi. Tu svoji vyrovnanost mám po něm,“ říká.

Přestože se proslavila zejména svou štíhlou postavou, dokonalá si podle svých slov nikdy nepřipadala. Měla pocit, že má „nožky jako klacíky“, a tak záviděla nohy například modelce Pattie Blond. „Toužila jsem mít nohy jako Pattie,“ povzdechla si. „Ta má dodnes ty nejkrásnější nohy na světě – skvěle tvarované, ale dlouhé a štíhlé. Byla nádherná a je i dnes,“ obdivuje kolegyni.

VIDEO: Slavná modelka Twiggy oslavila 73. narozeniny:

Koncem šedesátých let oslovil Twiggy režisér Ken Russel s úmyslem udělat z ní slavnou herečku. Začal ji zvát na filmy k sobě domů a v roce 1971 ji obsadil do svého muzikálu The Boy Friend. „Všichni se mi v kariéře herečky snažili zabránit, protože v jejich očích jsem nebyla nic než modelka,“ říká. „A v té době panoval názor, že modelky jsou tak trochu hloupé. Filmaři z toho tudíž byli dost nervózní. Ale Ken prohlásil, že beze mě do toho nejde,“ popisuje.

Režisérův tvrdohlavý přístup se nakonec vyplatil – Twiggy za tuto roli vyhrála dva Zlaté glóby a odstartovala tak novou fázi své kariéry. K herectví časem přidala i hudební tvorbu a v roce 1976 vydala své první album. Navzdory počátečním rozpakům měla podle svých slov velkou radost i z toho, když si repertoár rozšířila o vystupování na divadelním jevišti – konkrétně pod taktovkou režiséra Tommyho Tunea, s nímž se potkala ve výše zmiňovaném muzikálu.

S prvním manželem Michaelem Whitneym má Lesley Lawsonová dceru Carly, které je dnes 45 let. Po Whitneyho smrti se modelka přestěhovala zpátky do Británie, kde potkala herce a režiséra Leigha Lawsona, který je jejím dalším životním partnerem. Jsou spolu již celých třicet osm let.

„Myslím, že odluky nikdy ničemu nepomáhají. Když jsme se seznámili a Leigh měl práci někde daleko, vždycky zajistil, abych mohla jít s ním, a stejně tak cestoval on se mnou. Chtěli jsme být spolu a zároveň jsem věděla, že odloučení je ve vztahu problém,“ říká Twiggy.

Její dcera Carly má dvě děti a tak je dnes Twiggy babičkou, podle svých slov si to užívá. „Na své vrásky jsem celkem hrdá. Chápu, když se někdo tu a tam uměle vylepšuje, ale jestli bych do toho šla já, to nevím. Asi bych rozhodně nikdy neriskovala injekce pod kůži, po botoxu lidé vypadají jako vycpaní vatou. To by mě opravdu dost děsilo,“ směje se.

Za 55 let své kariéry má Twiggy na kontě mnoho úspěchů, ale takřka žádný skandál. Podle všeho to ani nevypadá, že by jí sláva stoupla do hlavy. „Všichni známe v zábavním průmyslu lidi, kteří jako by neustále měli hlavu v oblacích, že? Taková já nejsem. Miluji chodit do supermarketu a mezi lidi, prostě takové ty obyčejné věci. Miluji svou práci, ale skutečný život je pro mě ten s Leighem a dětmi, vnoučaty a přáteli,“ vysvětluje. „I když vnoučata mi nesmí říkat babi. Raději mám oslovení Mimi,“ dodává se smíchem.

VIDEO: Twiggy poprvé v televizním vysílání: