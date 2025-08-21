Topmodelka Kociánová promluvila o chystané italské svatbě s boháčem

Láska vám jen kvete. Nedávno jste na Instagramu oznámila, že se budete vdávat.
Toto léto jsme cestovali přes Itálii a hledali místo na svatbu. Pravděpodobně bude asi budoucí rok, takže se ještě nechte překvapit, kdy a kde přesně. Moc se těším, chtěla bych požádat známého módního návrháře Elieho Saaba, na jehož přehlídce jsem viděla krásné svatební šaty, zda by mi je nezapůjčili. Mám takové různé nápady co všechno bych na svatbě chtěla udělat, ale uvidíme, jak to dopadne. Musíme najít nejprve datum a hlavně místo. (smích)
Jak reagujete na to, když česká média psala, že jste „svému milému vystrojila pohádkové narozeniny“? Jak myslíte, že budou psát o té svatbě?
Nevím, uvidíme. Necháme se překvapit. Na jeho posledních narozeninách, padesátinách, jsme si dali záležet a bylo to super. Spousta kamarádů nám tehdy na oslavu přicestovala z různých koutů světa, takže to bylo skvělé. Myslím si, že svatba nebude o nic menší zábava. Alespoň tedy doufám!
Inspirovali jste se u někoho slavného? Třeba miliardář Jeff Bezos měl nedávno tu pompézní několikadenní svatbu v Benátkách...
Na to musíte mít asi takový budget, abyste se jim mohli rovnat. (smích) Ale já bych to chtěla mít velké, to ano. Akorát se ještě dohadujeme, protože on chce mít třídenní svatbu a já spíš méně, tak dva dny. Ono je to všechno o dohodě a já jsem introvert a on je extrovert. Ještě balancujeme. Možná nakonec uděláme jenom rodinnou večeři první večer, ale myslím si, že z té plánované večeře nebude nikdy úplně jen rodinná a budou tam prostě stejně všichni. Nechme se překvapit. Sama na to ještě neumím odpovědět.
Rozhovor spolu děláme na finále soutěže Elite Model Look 2025. Co vy a modeling? Jak si momentálně stojíte?
Já si stojím velmi zaneprázdněně. Musela jsem odjet z vlastní dovolené z Itálie a předtím jsem sedm dní v kuse fotila v Hamburgu. Teď jsem v Praze a příští týden zase letím na další job na dva dny. Začátkem září mám domluvenou práci na dalších pět dní. Takže já a modeling? Je to jednadvacet let, kdy mě objevili a ještě stále plně pracuji. Věřte tomu, nebo ne.
Dneska je všechno pod drobnohledem. Vše se může dát na sociální sítě, může se vysílat živě, když vás malují, když vám dělají vlasy. Chovají se k vám teď ohledně make-upu a účesů šetrněji, než když jste začínala?
Asi trošku ano, protože už jsem přece jen starší. Pravda je, že když děláte přehlídky, všechny ty přípravy jsou velmi hektické a vizážisté a make-up artisté nemají na to líčení a vlasy mnoho času. Ale tím, že jsme už některé z nás „modelky seniorky“, dávají na to líčení asi trošku víc pozor.
Dostaly někdy vaše vlasy zabrat natolik, že jste litovala, že jste daný kšeft vzala?
Ano. Jednou jsem dělala kampaň na vlasové produkty, kde mi ty vlasy odbarvovali a potom mě barvili zpět na moji původní barvu a vlasy mi trošku spálili. Ty vlasy obecně bohužel i tím stálým mechanickým upravováním, kulmováním, česáním a tupírovaním velice trpí. Já mám navíc vlasy velmi jemné. Pamatuji si, že když jsem začínala dělat přehlídky s mou kamarádkou Denisou, tak ona mi vždycky vyčesávala různé příčesky a lepidlo z hlavy. Za to jí zpětně velmi pěkně děkuji. Pamatuji si hodiny toho, jak mě tahala a vyčesávala to lepidlo. Ještě k tomu to lepidlo bylo černé.
Vlasy v modelingu trpí, ano.
A taktéž i pleť. Když děláte Fashion week, který trvá celkově skoro měsíc a projíždíte při něm různé země, není možné každý den štětce na líčení očistit, což se pak na vzhledu pleti odrazí.