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Vítězkou letošního ročníku mezinárodní soutěže krásy Miss World se stala Joheirry Molaová z Dominikánské republiky. Po jejím boku jako vicemiss pak stanuly krásky ze Španělska a Malajsie. Zástupkyně České republiky Linda Górecká se do užšího výběru 12 finalistek neprobojovala.
Autor: Profimedia.cz
Na začátku finálového večera 73. ročníku soutěže, který se konal ve městě Nha Trang, soutěžilo o prvenství 111 dívek z celého světa.
Autor: Profimedia.cz
Titul první vicemiss nakonec získala Španělka Elisabeth Alabernová, druhou vicemiss se stala Taanusiya Chettyová z Malajsie.
Autor: Profimedia.cz
Modrou korunku pro Miss World si v závěru slavnostního večera nasadila Molaová z Dominikánské republiky.
Autor: Profimedia.cz
Joheirry Molaová Dominguezová je dominikánská modelka a pedagožka. Je druhou dívkou z Dominikánské republiky, které se podařilo získat titul Miss World.
Autor: Profimedia.cz
Účastnice Miss World se předvedly den před finálovým večerem v kostýmech zdůrazňujícím jejich národnost.
Autor: Profimedia.cz
Mezi první šestici postoupily také představitelky Jihoafrické republiky, Eritreje a pořádajícího Vietnamu.
Autor: Profimedia.cz
Organizační výbor zároveň předal vlajku hostitelské země Miss World 2027 Tanzanii.
Autor: Profimedia.cz
V březnu 2024 se stala vítězkou 71. ročníku soutěže Češka Krystyna Pyszková, která uspěla ve finále v indické Bombaji.
Autor: Archiv K.Pyszkové
Rodačka z Třince na Frýdecko-Místecku je teprve druhou Češkou, která prestižní titul Miss World získala. V roce 2006 soutěž vyhrála Taťána Kuchařová.
Autor: Archiv K.Pyszkové