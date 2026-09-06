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Herec Jiří Ployhar vyrazil s o 28 let mladší partnerkou na dovolenou na Korfu
Jiří Ployhar (50) si užíval dovolenou po boku své partnerky Laury (22). Herec se pochlubil romantickými snímky z řeckého Korfu, na nichž dvojice pózuje v plavkách. Od jejich seznámení uplynul už...
Langmajer se po letech sblížil s otcem. Herec ukázal „vzácné chvíle se seniorem“
Jiří Langmajer (60) si v poslední době užívá vzácné společné chvíle se svým otcem. Herec zveřejnil na sociálních sítích fotografie osmdesátiletého Jiřího Langmajera staršího a připomněl, že právě on...
Verešová s Volopichem si užívají v Chorvatsku na luxusní jachtě
Andrea Verešová si užívá poslední letní dny v Chorvatsku. Šestačtyřicetiletá modelka vyrazila k moři společně se svým manželem Danielem Volopichem (62) a přáteli, ze své dovolené sdílela na...
Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí
Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....
Dara Rolins ukázala fotky z italské svatby. Za svědkyni jí šla dcera Lola
Zpěvačka Dara Rolins zveřejnila snímky a podrobnosti ze své svatby s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Rolins se vdávala v šatech od slovenského módního návrháře Lukáše Kimličky.
Jak dnes vypadá Miss Československo Ivana Christová? Zhubla 20 kilo a omládla
Ivana Christová výrazně zhubla, bývalá Miss Československo z roku 1989 je o dvacet kilogramů lehčí. Při hubnutí se nespoléhala na injekce, ale změnila jídelníček a přidala pohyb. Štíhlejší postavou...
Patrik Berger: Recept na dlouhé manželství? Mám štěstí, že jsem našel tu pravou
Zahrál si finále mistrovství Evropy, sedm let oblékal dres Liverpoolu a jeho mimořádné góly si fanoušci připomínají dodnes. Patrik Berger se ale za minulostí příliš neohlíží. Po konci kariéry se...
Neměla jsem to zdravě srovnané, říká Aneta Vignerová. Šlo jí o peníze
„Inspiruji se všude možně,“ říká Aneta Vignerová, která svými jednoduchými recepty, které prezentuje na sociálních sítích, konkuruje i známým kuchařům. Ale na rozdíl od nich u toho skvěle vypadá....
Vnoučata učím sprostý říkanky, aby měla ve škole čím zaujmout, říkal Richard Tesařík
Ve věku 80 let v neděli zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Yo Yo Band. Vydal i několik sólových alb a vystupoval v celé řadě muzikálů....
Navštívit stejný les po dvaceti letech? Kňoural bych jak raněná srna, říká Dan Bárta
Dan Bárta, zpěvák, hudebník, skladatel, textař, vášnivý cestovatel, milovník přírody a vážek zvlášť se teď veřejnosti představuje také jako spisovatel. V rozhovoru mluví o své knize a lásce k přírodě...
Miss World je z Dominikánské republiky, Češka se do úzkého výběru nedostala
Vítězkou letošního ročníku mezinárodní soutěže krásy Miss World se stala Joheirry Molaová z Dominikánské republiky. Po jejím boku jako vicemiss pak stanuly krásky ze Španělska a Malajsie. Zástupkyně...
Aneta Langerová kvůli zranění koncertuje na židli. Zajímavý zážitek, říká
Zpěvačka Aneta Langerová (39) má za sebou koncert v Novém Jičíně, který neproběhl jako obvykle. Kvůli dopravní situaci na dálnici bylo vystoupení časově posunuté a zpěvačka ho navíc odzpívala vsedě....
Paruku na Grammy jsem měla na zakrytí lícních kostí, říká Kelly Osbourne
Dcera Ozzyho Osbournea Kelly (41) promluvila o svém náhlém úbytku na váze a dala za pravdu svým kritikům. Samotnou ji vyděsilo, jak moc je hubená a snažila se to maskovat třeba parukou, aby skryla...
Natalie Portmanová je trojnásobnou matkou. Porodila ve 45 letech
Herečka Natalie Portmanová porodila ve 45 letech své třetí dítě. Je to její první se současným partnerem, francouzským hudebníkem Tanguyem Destablem (46). Další dvě děti má s bývalým manželem...
Televize pro mě byla meta. Sociální sítě jsou levný dopamin, říká Leoš Mareš
Leoš Mareš má na Evropě 2 nového parťáka a moderuje novou řadu SuperStar. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o tom, jak to dělá, aby nebylo „pře-leošováno“ i jaký má pocit z Ranní show se Štěpánem...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Dobře jsem se oženil. Nemusím si nastavovat penis sportovním autem, říká Jeřábek
Herec Tomáš Jeřábek (51) je známý jako neomalený bankéř z reklamy nebo vtipný improvizátor divadelního spolku VOSTO5. Nyní dostal hlavní roli v seriálu Boží plán. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil,...
Hanka Zagorová byla jiná, než jsem si myslel. Hénik o ženě za slavnou zpěvačkou
Kdo by si ji nepamatoval jako půvabnou a lehce ironickou učitelku Elišku z komedie Trhák? A kdo by si nevybavil její hity jako Duhová víla, Můj čas nebo Biograf láska? Hana Zagorová by letos oslavila...