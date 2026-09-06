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Miss World je z Dominikánské republiky, Češka se do úzkého výběru nedostala

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Fotočlánek   15:53
Vítězkou letošního ročníku mezinárodní soutěže krásy Miss World se stala... Na začátku finálového večera 73. ročníku soutěže, který se konal ve městě Nha... Titul první vicemiss nakonec získala Španělka Elisabeth Alabernová, druhou... Modrou korunku pro Miss World si v závěru slavnostního večera nasadila Molaová... Joheirry Molaová Dominguezová je dominikánská modelka a pedagožka. Je druhou... Účastnice Miss World se předvedly den před finálovým večerem v kostýmech... Mezi první šestici postoupily také představitelky Jihoafrické republiky,... Organizační výbor zároveň předal vlajku hostitelské země Miss World 2027... Hostem pořadu Rozstřel je Linda Górecká, Miss Czech Republic 2025 Finalistka Miss Czech Republic 2025 Linda Górecká Krystyna Pyszková Krystyna Pyszková
Vítězkou letošního ročníku mezinárodní soutěže krásy Miss World se stala Joheirry Molaová z Dominikánské republiky. Po jejím boku jako vicemiss pak stanuly krásky ze Španělska a Malajsie. Zástupkyně České republiky Linda Górecká se do užšího výběru 12 finalistek neprobojovala.

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