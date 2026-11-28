Jak jste se poznali s monackým knížetem Albertem II.?
To už je hrozně dávno. Potkali jsme se v New Yorku v 90. letech, kdy jsem tam žila. Od té doby jsme se vídali docela často, protože jsem potom částečně žila v Monaku a chodila tam na různé akce, ať už to byly hudební ceny World Music Awards, nebo jiné společenské události. Později jsem tam deset let žila i s rodinou, takže jsme měli možnost seznámit ho také s mým mužem Burakem a dětmi. Znám jeho ženu i děti, takže se dá říct, že jsme přátelé.
V Praze se v pátek uskutečnila slavnostní tisková konference u příležitosti charitativního galavečera a nadcházejícího 30. výročí vaší Nadace Terezy Maxové dětem, které se Jeho Jasnost kníže Albert II. Monacký osobně zúčastnil.
Moc mě potěšilo, že přijal pozvání do Prahy a přijel podpořit české děti. Už tu byl před dvaadvaceti lety a tehdy navštívil pražský kojenecký ústav. Myslím, že ho to také zasáhlo, a o problematice si následně spoustu věcí nastudoval. Sám chtěl pomáhat. Nejen finančně, ale také tím, že znovu přijede a naši bohulibou činnost podpoří.
On je tady skutečně po dvaadvaceti letech?
Ano, přijel zdaleka opravdu jen na jeden večer a já si toho moc vážím. Když tu byl před dvaadvaceti lety, ještě nebyl hlavou státu. Dnes už je monackým knížetem, takže je jeho návštěva samozřejmě spojená se spoustou dalších věcí, například s protokolem a organizací. Tentokrát měl možnost setkat se také s naším panem prezidentem a večer se zúčastnit naší akce.
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Letos slavíte významné výročí, třicet let od založení nadace. Co všechno se za tu dobu změnilo?
Během tiskové konference jsem říkala, že si člověk musí představit, jak vypadal svět před třiceti lety. Informace jste si tehdy nemohli jednoduše vygooglit. Když jste něco potřebovali vědět, museli jste se zeptat někoho chytrého. Byla to zkrátka úplně jiná doba. Co se ale nezměnilo, je skutečnost, že i dnes vyrůstá spousta dětí bez rodičů. Myslím si proto, že naše práce má pořád smysl, i když se za těch třicet let proměnila.
Začínali jsme u kojeneckých ústavů, které dnes procházejí transformací. Děti se stále častěji dostávají do rodin, ať už pěstounských, nebo adoptivních. Objevují se ale zase jiné problémy. Přibývá chudých a sociálně slabých rodin, kterým je potřeba pomáhat, aby jejich děti nemusely být odebírány. Pomáháme také dětem, které vyrůstají v dětských domovech, aby měly možnost získat vzdělání a po odchodu z domova našly práci.
A na co jsem asi nejvíc pyšná? Když dnes večer usednu do sálu a vidím tam tolik našich ambasadorů, tedy dětí, které jsou dnes už dospělé, a vidím, že se jim daří dobře, říkám si: Ty jo, všechno to do sebe zapadá a dává smysl.
K třicátému výročí jste si nadělili také něco krásného. Kolekci We Are Dreamers.
Ano, jsme vděční, že sklárna Rückl vytvořila tuto krásnou kolekci. Její součástí jsou vázy, celkem třicet kusů, a každá je originálem. Vychází totiž z kreseb dětí z dětských domovů. Každá má jiný design, kolekce pracuje se třemi barevnými variantami a jednou průhlednou. Vždycky jsem si říkala, že váza je sice křehká, ale odnášíte si něco, co má obrovskou sílu. Jsou v ní totiž zachycené dětské příběhy, naděje a víra v to, že svět bude lepší.
Když koncem prosince všechno utichne, přijde Štědrý večer a vy po veškerém shonu máte čas a přemítáte, co vás napadá a na co myslíte?
Člověk si uvědomí, jak je vděčný a jak je rád, že může být doma na Vánoce a že se mu tam sjede celá rodina. Domov je pro mě hrozně důležitý. Potěšilo mě i to, že letos moje děti samy řekly, že o Vánocích nechtějí nikam cestovat, že chtějí být doma a trochu s námi odpočinout. To je něco, za co jsem obrovsky vděčná. Budeme všichni spolu.
Čím je pro vás adventní a vánoční čas?
Budu dlouho spát, dám si dobré cukroví a budu se dívat na pohádky. Budu doma a v klidu. Právě na ten klid se těším nejvíc. Myslím si, že všichni potřebujeme oddechnout. Doba je tak rychlá a člověk pořád něco dělá nebo musí. Těším se, až budu mít všechno, co je potřeba nachystat, za sebou a budu si moct konečně odpočinout.
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Takže letos zůstáváte doma?
Ano, budou to velké Vánoce. První české Vánoce, které takhle budu mít. Všechny tři děti přijedou sem, samozřejmě přijede i babička a Burak, který to tady má rád. Budeme všichni spolu. Moje děti už, jak říkám, nechtějí nikam cestovat, protože jsou neustále na cestách. Jeden je v Madridu, Mína v Londýně, Tobík v Turecku nebo také ve Španělsku. Tohle tedy budou takové klasické české Vánoce a vzácný okamžik, kdy budeme všichni pohromadě.
Je něco z tureckých zvyklostí, co zakořenilo ve vaší rodině?
Turci Vánoce neslaví. (smích) Takže v tomto směru tam žádnou inspiraci nemáme. Myslím si, že jsme si naopak vždycky vozili s sebou české tradice. Ať jsme byli kdekoli, dbala jsem na to, aby ty dny byly sváteční. Ať už jsem měla děti, nebo ještě ne. Pamatuji si, jak mi maminka jako dítě říkala: „Ty jo, obleč se, vezmi si hezké šaty pod stromeček!“ A já z toho byla otrávená: „Jé!“
Dnes dělám úplně to samé svým dětem. Říkám jim: „Vezmi si něco svátečního, vždyť je to sváteční den!“ Myslím si, že je důležité tradice udržovat a předávat z generace na generaci. Dělám stejný salát, jaký připravovala moje maminka i babička. Mám recepty na cukroví, které pekla moje babička. Zůstalo nám dokonce i pár vánočních ozdob, které máme jako rodinný poklad. Těšíme se tedy na tradiční české Vánoce.
Co byste si přála do roku 2027? Máte nějaké předsevzetí?
Předsevzetí si nedávám. Myslím si, že bychom měli být společně, měli bychom být zdraví a každý by měl mít svůj domov. Krásné a hlavně poklidné Vánoce!