Po Emě a Elvě se misska Kadeřábková dočkala syna. Prozradila i jméno

„Jáchym Kadeřábek, 28. 6. 2023,“ napsala novopečená maminka na Instagramu k fotce se synem z porodnice.

Modelce hned začaly gratulovat kolegyně Renata Langmannová, Lucie Šlégr Králová, Nikola Buranská a přidala se například i moderátorka a herečka Eva Decastelo.

terezakaderabkova Jáchym Kadeřábek, 28.6.2023 ❤️



Moc Tě milujeme, lásko naše.



Modelka Tereza Chlebovská a fotbalista Pavel Kadeřábek se zasnoubili na jaře 2016. Jejich první dcera se narodila v září téhož roku. V roce 2017 měla dvojice svatbu a druhá dcera přišla na svět v červenci 2020.

Bývalá královna krásy v rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2021 prozradila, proč zvolila pro mladší dceru netradiční jméno. „Zhruba před třemi lety jsem se na stadionu seznámila s manželkou fotbalisty, který hraje s mým mužem. A jedno z jejích dětí se jmenovalo právě Elva. Od té doby jsem věděla, že pokud budeme mít druhou dceru, bude to Elva. Vím, že je to jméno nezvyklé, na druhou stranu pro mě zní nádherně, silně a odvážně a přesně taková naše holčička je. Navíc i když je to cizí jméno, tak je česky znějící a čte se tak, jak se píše. To pro mě bylo při výběru taky důležité,“ řekla.

Pavel Kadeřábek hrával za Spartu i Viktorii Žižkov. Několik let hrál i v německé Bundeslize za klub 1899 Hoffenheim. Na jaře 2022 oznámil, že končí s mezinárodní kariérou ze zdravotních důvodů.