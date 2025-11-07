Dáme dívkám prostor mluvit, říká Makarenko o novém ročníku Miss Czech Republic

  9:32
Taťána Makarenko (36) na zahajovací tiskové konferenci Miss Czech Republic 2026 prozradila, že letošní ročník ponese podtitul The Next Level, tedy „vyšší level“. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila ředitelka soutěže krásy o tom, proč by se dívky neměly bát přijít na casting a jaké novinky jsou v plánu.

Potkáváme se na zahajovací tiskové konferenci Miss Czech Republic 2026. Letos nese název podtitul The Next Level. Co to konkrétně znamená?
Začínáme ročník 2026, teď máme castingy. Samotné finále bude 23. května ve Foru Karlín a to s televizí Nova. To nejsou žádné novinky, ale co jsou novinky, je podtitul a motto „The Next Level“. Myslíme si, že je potřeba to neustále posouvat nahoru. Nejen produkci a finálovou stage, která bude letos velmi dobrá. Chceme to posouvat celkově – inteligenci dívek, inspiraci, ženskou energii a všechno. Myslíme si, že je dobré dávat důraz na to, aby tam byl přesah. Aby dívky inspirovaly mládež, což už inspirují. Budeme to ještě více prohlubovat.

Taťána Makarenko

Co dalšího bude v letošním ročníku nové?
Máme novou startupovou kategorii, kdy se z dívek stávají podnikatelky. Chceme, aby to bylo autentické, a chceme ukazovat příběhy jednotlivých dívek. Chceme, aby se lidé s dámami ztotožnili a aby ženy měly prostor se ukázat, měly prostor mluvit. Aby měly silnější hlas ve společnosti a podporu. Vždycky jsme dělali jen krátké medailonky a krátká videa. Teď chceme ukazovat o hodně více. Nechte se překvapit, jak to bude vypadat. Myslím si, že je potřeba ukazovat i osobnost dívek.

Miss Grand Czech Republic 2025 Markéta Mörwicková a šéfka soutěže krásy Taťána Makarenko (27. října 2025)
Taťána Makarenko na party Forbes Misfits Night v Karlových Varech (10. července 2025)
Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se druhou reprezentantkou Česka, které se podařilo tento titul získat. (5. listopadu 2025)
Vítězka Miss Czech Republic 2025, jedenadvacetiletá studentka Linda Górecká, pochází z Dětmarovic, je vysoká 179 cm, její míry jsou 94/64/90.
63 fotografií

Soutěž Miss Czech Republic je mezi soutěžemi krásy hodně vysoko. Nemyslíte si, že by se dívky mohly bát přijít na casting, protože už je to „vyšší level“?
Bojí se. Bojí se už teď. I kdyby tam teď nebylo napsáno „The Next Level“, tedy vyšší level, holky se budou bát. My chceme ale soutěžit s těmi nejlepšími. Chceme reprezentovat Českou republiku na co nejvyšší úrovni. Chceme přinášet domů úspěch a korunky krásy a s tím je spjatá i dobrá reklama pro Českou republiku. Miss je další reprezentační moment – kromě sportu. Není příliš velkých reprezentací, které by byly takto moc viditelné v médiích, kromě sportu. Myslím si, že dívky, které u nás soutěží, jsou na vysoké úrovni.

Budete vybírat nejlepší z nejlepších. „Vaše“ Natálie Puškinová vyhrála před pár dny mezinárodní soutěž Miss Earth a stala se tak druhou českou nositelkou tohoto titulu.
Pokud chcete mít skvělý tým, musíte mít kolem sebe lidi, kteří vás budou motivovat a neustále posouvat nahoru. A to doufáme, že jako platforma a naše vedení jsme a děláme. Těším se na všechny dámy. Myslím si, že některé z nich ani nevnímají, že to v sobě mají. Není to o tom, aby se bály. Já budu velmi ráda, když dorazí i ty, které se budou bát a třeba si nemyslí, že jsou to ony, potencionální vítězky. Ale ať to zkusí. Když to nezkusíš, nevíš. Spousta z nich toho má v sobě tolik, že s tím jde pracovat. Já se na tu práci těším. Není to o tom, jestli dívka na to má nebo nemá, ale jestli má predispozice a potenciál. Já to z ní velmi ráda vykřešu.

Finalistka Miss Czech Republic 2025 Simona Procházková

Finalistka Miss Czech Republic 2025 Simona Procházková

Jaké byly vaše přípravy na soutěž Miss International, která se koná 27. listopadu v Tokiu?
Samozřejmě to bylo hlavně spousta fittingu, tedy zkoušení a příprav oblečení. Beru oblečení od českých designerů, jedny šaty mám dokonce i z Řecka.

Zároveň jste pracovala na svém charitativním projektu.
Ano, měla jsem akce na školách, sestavovala jsem projekt, oficiální film, abych tuto myšlenku mohla sdílet. A probíhaly i všelijaké další přípravy, abych byla psychicky připravená. Bylo to pár náročných týdnů a teď se už jedině těším, jelikož se cítím připraveně. Bude to zajímavá zkušenost.

Jaká si myslíte, že je vaše silná stránka?
Já tomu říkám drive. Nevzdávám se a ať je kdekoliv jakákoliv překážka, hecnu se a jdu si za svým. Snažím se vždycky dělat věci na sto procent, abych nemusela ve finále ničeho litovat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Sydney Sweeney upoutala pozornost všech (29. října 2025)

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj...

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Iva Lecká a Vojta Efler si řekli ANO na zámečku v Horních Počernicích.

Spisovatelka a moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká (46) a o rok mladší moderátor Rádia Frekvence 1 Vojta Efler si řekli své ano na Chvalském zámku. Po čtrnácti letech chtěli svazek zpečetit. „První s...

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na oslavě 18....

Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Patrik Hezucký

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

7. listopadu 2025  10:26

Dáme dívkám prostor mluvit, říká Makarenko o novém ročníku Miss Czech Republic

Miss Grand Czech Republic 2025 Markéta Mörwicková a šéfka soutěže krásy Taťána...

Taťána Makarenko (36) na zahajovací tiskové konferenci Miss Czech Republic 2026 prozradila, že letošní ročník ponese podtitul The Next Level, tedy „vyšší level“. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila...

7. listopadu 2025  9:32

Miluji ho, pořád se smějeme, říká Cher o vztahu s mužem o 40 let mladším

Cher se svým přítelem Alexanderem Edwardsem (říjen 2025)

Zpěvačka Cher (79) promluvila o své lásce k muži, od kterého ji dělí 40 let. Hudební producent Alexander Edwards (39) ji prý umí rozesmát a mají se spolu krásně už téměř tři roky.

7. listopadu 2025  8:30

Celý život bojuji s tím, jak na sebe nahlížet, přiznává Iva Kubelková

Iva Kubelková nafotila novou kolekci plavek. (květen, 2025)

Modelka a moderátorka Iva Kubelková (48) je celý život aktivní a aktuálně tančí na StarDance tour. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o těle, věku a o tom, co předává svým dcerám. Prozradila, že i...

7. listopadu 2025

Nejvíc se Hana Třeštíková bála, že děťátku přestane tlouct srdíčko

Hana Třeštíková s dcerou

„Vím, že spoustu lidí naštvu, ale šlo to samo,“ říká filmová producentka, režisérka a komunální politička Hana Třeštíková (43), jak se zbavila poporodních kil. Pozdní mateřství jí dalo nejen...

7. listopadu 2025

Budoucí ministr Adam Vojtěch si zahrál na Karla Gotta. Zazpíval jeho hit na plese

Adam Vojtěch zazpíval na plese náchodské nemocnice.

Bývalý a zřejmě i budoucí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se na oslavách náchodské nemocnice nechal unést svou vášní. Vrátil se v čase zpátky do dob, kdy zářil v hudebních soutěžích, a na pódiu se...

6. listopadu 2025  14:25

Svět obletěla zpráva o smrti Joeyho z Přátel. Je to hoax, reagoval hercův mluvčí

Matt LeBlanc s dcerou Marinou (Los Angeles, 17. října 2025)

Na internetu kolovala zpráva, že Joey Tribbiani, či spíše herec, jenž mu v legendárním seriálu Přátelé propůjčil tvář, zemřel. Mluvčí Matta LeBlanca (58) informaci po dotazech novinářů vyvrátil s...

6. listopadu 2025  13:52

Matěj si v Naked Attraction vybral člověka v procesu tranzice z ženy na muže

Matěj a Enn v pořadu Naked Attraction

V posledním dílu Naked Attraction si Matěj, který se dřív objevil v epizodě se samými muži, vybíral mezi ženami. Volba padla na Enn, což ale nakonec žena nebyla. Enn právě prochází tranzicí z ženy na...

6. listopadu 2025

Když odpustíte lidem všechno, rádi toho zneužijí, říká Zrádkyně Nicole Šáchová

Nicole Šáchová (Praha, Playboy party, 10. září 2025)

Druhá řada Zrádců běží na plné obrátky. Režisér Markus Krug dodává filmové řemeslo, Vojta Kotek charizma, napětí roste s každou poradou. Listopadový Cosmopolitan přináší rozhovor Martina Váši s...

6. listopadu 2025

Sydney Sweeney přibrala kvůli boxerské roli 13 kilo. Uznání se ale nedočkala

Christy Martinová a Sydney Sweeney v Los Angeles na premiéře filmu Christy (25....

Americká herečka a modelka Sydney Sweeney (28) ztvárnila hlavní roli v novém boxerském životopisném dramatu Christy, který bude v českých kinech k vidění od února 2026. Kvůli roli světové šampionky...

6. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nemyslím si, že je dobře, aby dva gayové měli dítě, říká Martin Hranáč

Premium
Hell’s Kitchen Česko 2025 - Martin Hranáč

Pět let spolu „chodili“, než se nedávno vzali. Přesto si Martin Hranáč zatím neosvojil řeč svého partnera, který pochází z ostrova Saint Vincent v Karibiku. A tak se Jesse Hackshaw, jenž vystudoval...

6. listopadu 2025

Už se nesnažím zavděčit všem a na první místo stavím sebe, říká Eva Decastelo

Eva Decastelo (Praha, Boccaccio Ballroom, Playboy party, červen 2025)

Moderátorka a herečka Eva Decastelo (47) sama o sobě říká, že je královnou nevkusu. Hlavu si s tím příliš neláme, se svým stylem oblékání je spokojená. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak na ni...

6. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.