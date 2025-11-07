Dáme dívkám prostor mluvit, říká Makarenko o novém ročníku Miss Czech Republic

Potkáváme se na zahajovací tiskové konferenci Miss Czech Republic 2026. Letos nese název podtitul The Next Level. Co to konkrétně znamená?
Začínáme ročník 2026, teď máme castingy. Samotné finále bude 23. května ve Foru Karlín a to s televizí Nova. To nejsou žádné novinky, ale co jsou novinky, je podtitul a motto „The Next Level“. Myslíme si, že je potřeba to neustále posouvat nahoru. Nejen produkci a finálovou stage, která bude letos velmi dobrá. Chceme to posouvat celkově – inteligenci dívek, inspiraci, ženskou energii a všechno. Myslíme si, že je dobré dávat důraz na to, aby tam byl přesah. Aby dívky inspirovaly mládež, což už inspirují. Budeme to ještě více prohlubovat.
Co dalšího bude v letošním ročníku nové?
Máme novou startupovou kategorii, kdy se z dívek stávají podnikatelky. Chceme, aby to bylo autentické, a chceme ukazovat příběhy jednotlivých dívek. Chceme, aby se lidé s dámami ztotožnili a aby ženy měly prostor se ukázat, měly prostor mluvit. Aby měly silnější hlas ve společnosti a podporu. Vždycky jsme dělali jen krátké medailonky a krátká videa. Teď chceme ukazovat o hodně více. Nechte se překvapit, jak to bude vypadat. Myslím si, že je potřeba ukazovat i osobnost dívek.
Soutěž Miss Czech Republic je mezi soutěžemi krásy hodně vysoko. Nemyslíte si, že by se dívky mohly bát přijít na casting, protože už je to „vyšší level“?
Bojí se. Bojí se už teď. I kdyby tam teď nebylo napsáno „The Next Level“, tedy vyšší level, holky se budou bát. My chceme ale soutěžit s těmi nejlepšími. Chceme reprezentovat Českou republiku na co nejvyšší úrovni. Chceme přinášet domů úspěch a korunky krásy a s tím je spjatá i dobrá reklama pro Českou republiku. Miss je další reprezentační moment – kromě sportu. Není příliš velkých reprezentací, které by byly takto moc viditelné v médiích, kromě sportu. Myslím si, že dívky, které u nás soutěží, jsou na vysoké úrovni.
Budete vybírat nejlepší z nejlepších. „Vaše“ Natálie Puškinová vyhrála před pár dny mezinárodní soutěž Miss Earth a stala se tak druhou českou nositelkou tohoto titulu.
Pokud chcete mít skvělý tým, musíte mít kolem sebe lidi, kteří vás budou motivovat a neustále posouvat nahoru. A to doufáme, že jako platforma a naše vedení jsme a děláme. Těším se na všechny dámy. Myslím si, že některé z nich ani nevnímají, že to v sobě mají. Není to o tom, aby se bály. Já budu velmi ráda, když dorazí i ty, které se budou bát a třeba si nemyslí, že jsou to ony, potencionální vítězky. Ale ať to zkusí. Když to nezkusíš, nevíš. Spousta z nich toho má v sobě tolik, že s tím jde pracovat. Já se na tu práci těším. Není to o tom, jestli dívka na to má nebo nemá, ale jestli má predispozice a potenciál. Já to z ní velmi ráda vykřešu.
Finalistka Miss Czech Republic 2025 Simona Procházková
Jaké byly vaše přípravy na soutěž Miss International, která se koná 27. listopadu v Tokiu?
Samozřejmě to bylo hlavně spousta fittingu, tedy zkoušení a příprav oblečení. Beru oblečení od českých designerů, jedny šaty mám dokonce i z Řecka.
Zároveň jste pracovala na svém charitativním projektu.
Ano, měla jsem akce na školách, sestavovala jsem projekt, oficiální film, abych tuto myšlenku mohla sdílet. A probíhaly i všelijaké další přípravy, abych byla psychicky připravená. Bylo to pár náročných týdnů a teď se už jedině těším, jelikož se cítím připraveně. Bude to zajímavá zkušenost.
Jaká si myslíte, že je vaše silná stránka?
Já tomu říkám drive. Nevzdávám se a ať je kdekoliv jakákoliv překážka, hecnu se a jdu si za svým. Snažím se vždycky dělat věci na sto procent, abych nemusela ve finále ničeho litovat.