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Taťána Kuchařová ukázala v Chorvatsku v plavkách křivky jak z Pobřežní hlídky

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  8:20
Taťána Kuchařová si letošní léto užívá doma i u moře. Po výletu do Českého Krumlova a červencovém pracovním pobytu v Karlových Varech nyní potěšila své fanoušky fotografiemi z Chorvatska. Na snímcích v jednodílných červených plavkách pózuje na lodi i ve vodě.

Miss World 2006 Taťána Kuchařová v posledních týdnech střídá návštěvy českých měst s cestami k moři a na Instagramu se s fanoušky dělí o prázdninové fotografie. V červenci zavítala například do Českého Krumlova, kde si podle svých vlastních slov užila jeden z nejkrásnějších výletů do tohoto malebného jihočeského města a zveřejnila fotografie z historického centra i okolí krumlovského zámku.

Taťána Kuchařová ukázala postavu v plavkách jak z Pobřežní hlídky. (srpen 2026)
Taťána Kuchařová v Karlových Varech (červenec 2026)
Taťána Kuchařová v Karlových Varech (červenec 2026)
Taťána Kuchařová v Karlových Varech (červenec 2026)
79 fotografií

Několik dní v červenci strávila pracovně v Karlových Varech, kam zavítala během jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu a nechyběla u několika společenských a módních akcí.

Fanoušky modelky zaujaly nyní na Instagramu fotografie z Chorvatska, na kterých má Kuchařová jednodílné červené plavky, sluneční brýle a vyrazila na loď. Na jednom ze snímků pózuje s mokrými vlasy u zábradlí, na dalších si užívá slunce a koupání v průzračné vodě.

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Jako již mnohokrát řeší lidé v posledních měsících opět modelčinu postavu a vzhled. Kuchařová už v minulosti zveřejňovala fotografie v plavkách, které vyvolávaly jak pochvalné, tak kritické reakce. V roce 2023 v jednom z rozhovorů uvedla, že její fotografie v plavkách rozdělují diskutující pravidelně na dva tábory.

Jedni její vzhled chválí, jiní komentují, že podle jejich představ takto nevypadá postava modelky. Sama Kuchařová na svých sociálních sítích dlouhodobě ukazuje i fotografie, na kterých se nesnaží působit dokonale nebo vyretušovaně.

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Taťána Kuchařová patří k nejúspěšnějším českým modelkám. V roce 2006 se stala Miss České republiky a následně také první Češkou, která získala titul Miss World. Korunku převzala 30. září 2006 ve Varšavě, kde tehdy jako osmnáctiletá studentka zvítězila v konkurenci soutěžících z celého světa.

Významnou součástí jejího života byl také vztah s hudebníkem Ondřejem Gregorem Brzobohatým. Dvojice se vzala 30. června 2016. Manželství však skončilo a v březnu 2022 byl rozvod dokončen.

Po rozvodu následoval veřejně sledovaný spor kolem církevního sňatku a intimních informací, které získal a zveřejnil bulvár. Kuchařová tvrdila, že je médiím neposkytla, zatímco Brzobohatý ji obvinil z poškození své pověsti. V lednu 2026 pak soud rozhodl, že Kuchařová má Brzobohatému zaplatit odškodné 250 tisíc korun a omluvit se za nepravdivá tvrzení, která o něm uvedla v církevní žalobě.

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