Nechtěla bych ve vyšším věku vodit dítě do školky, říká Taťána Kuchařová

Pomáháte seniorům a také jste se rozhodla propagovat to, že krásu je potřeba oslavovat v každém věku. Proč? Myslíte si, že společnost je ageistická?

Mluvím o tom dost dlouhou dobu, moje nadace letos slaví patnáct let. Společnost rozhodně je ageistická. Stáří a vůbec krása ve stáří je ale něco, nad čím já osobně žasnu. Dokážu ocenit krásu starších dam a myslím si, že to sem patří. Snažíme se ji vyzdvihnout a oslavovat. Strašně se mi líbí, jak lidi mají v obličeji zapsaný příběh svého života. V obličeji se značí i to, jaký člověk ve skutečnosti je. Paní Křivánková, která je jednou z modelek v mé kampani vlasové péče, je úžasný člověk, krásná žena, noblesní dáma.

Platí podle vás, že s časem a věkem už nemusíme až tak soupeřit? Máme dostupné lékařství a všechno kolem, což nám s tím pomáhá se vyrovnat.

Je to zodpovědnost každého člověka. Je to o tom, jak se sebou nakládáte, jak k sobě přistupujete, jak se o sebe staráte. Je to o prevenci. Nepřijde mi úplně dobré dávat zodpovědnost za tyto věci komukoliv jinému, než sobě. Když jste člověk, který je aktivní, zdravý, děláte věci, které vám v životě dávají smysl, naplňují vás vnitřně, to je správná cesta. To se v stárnutí a během života ještě umocňuje a na člověku je to pak vidět.

Když dojde na stres, odnáší to i tělo. Máte za sebou náročné období. Vrhla jste se na vlasovou péči i kvůli tomu?

To je psychosomatika. Když má někdo stres, nebo si prochází nějakým těžkým životním období, tak se to na vlasech, kůži, pleti, spánku a dalších věcech prostě odráží. Vlasy jsou šperkem každé ženy. Na mé řadě jsme rok pracovali, já jsem si předtím rok a půl zpátky prožívala ne úplně šťastné období. I díky této spolupráci se mi navrátilo zdraví, sebevědomí a krásné vlasy, které jsem vždycky měla. Je to takový můj značkový artefakt.

Korunku Miss World získala 30. září 2006 ve Varšavě česká kráska Taťána Kuchařová.

Miss World jste vyhrála ještě v době, kdy se s modelkami zacházelo docela tvrdě. Pamatujete si nějaký okamžik, že vám vyloženě rvali vlasy, měla jste místo make-upu „sádrokarton“?

Je pravda, že dnes se k tomu už přistupuje trošku jinak a komplexně. Je to dobře a správně. Víte, kolikrát jsem měla zničené a spálené vlasy? Vždycky jsem přiletěla z nějaké práce ze zahraničí a moje kadeřnice tady v Praze Blanka Hašková mi zachraňovala barvu. Třeba mě kolikrát špatně ostříhali. Vlasy to fakt strašně odnášejí. Ale nejvíc se na tom podepisuje psychika, duševní rozpoložení, pocit štěstí a tak dále.

Spousta lidí se stydí za svoje tělo, ale málokdo se stydí za svůj charakter. Chtěl bych vědět, čím jste si vydobyla zpátky svoje sebevědomí?

Je pravda, že příliš prioritizujeme fyzickou schránku, jak se člověk obléká, ale už upozaďujeme morálku, jak se k sobě lidi chovají, jací jsou charakterově. To je určitě špatná cesta. Pro mě je důležité, abych dělala na věcech, které mě baví, jsou kreativní, naplňují mě, jsou třeba prospěšné. Jako třeba celá tato kampaň ukazuje a prezentuje krásu ženy v každém věku. Máme tam všechny generace. Výtěžek půjde na moji nadaci, která podporuje seniory, ty, kteří jsou sami, na které lidi zapomněli a kteří potřebují naši pomoc a podporou. Takže to bude generovat další dobro. Pak máte dobrý pocit nejenom ze sebe, ale řeknete si, že váš život nebyl jen konzumní, dává to prostě smysl a dělá radost ze života.

Takovéto projekty já mám, dělám a vím, že je dělám ze srdce. Není to přetvářka, je to opravdové a skutečné. A ano, myslím si, že na charakterové stránce by lidi fakt měli víc zapracovat. Jasně, že všichni jsme udělali někdy nějakou chybu. Ale to, jaký jste opravdu ve skrytu duše člověk, to víte vy a vaši nejbližší. Myslím si ale, že se to projevuje i dlouhodobě. Člověk nepotřebuje lhát a nějak se přetvařovat. To musí být strašně vysilující, když to někdo jenom hraje.

Klára Nestěrová, Michaela Křivánková a Taťána Kuchařová v kampani na vlasovou péči

Jste myšlenkově pokrokově nastavený člověk, ale to třeba nevysvětlíte českému bulváru, který si může myslet, že někomu už ujel vlak. Dovedete asi ale představit být poprvé maminkou v pětačtyřiceti letech?

Vůbec si netroufám na toto jakkoliv odpovědět. Je to každého soukromá věc, ale já bych nechtěla vodit dítě do školky, anebo do první třídy, v padesáti nebo ve vyšším věku. Ale to je moje soukromá věc a názor.

Hodně se to posunulo. Vlastně mě i obrovsky těší, jak se to vrací, že třeba generace mojí sestry, které je šestadvacet let, má děti a chtějí mít další děti. Je krásné vidět mladé rodiče. Samozřejmě, my jsme zase trošku jiná generace. Měla jsem tak úžasné příležitosti v životě, které pro mě byly v určitém období života prioritou a myslím, že jsem je krásně proměnila pro spoustu dobrých věcí.

Ale je to každého soukromá věc podle toho, jak se cítí. Ale nevím, jestli to je pozdě. To spíš asi tady hraje roli biologická schránka. To, čemu se člověk v životě věnuje. A každý to má prostě jinak. Každopádně dítě v každém věku je podle mě velké požehnání, když je zdravé a když dělá rodičům radost.

Zvykla jste si rychle na výhody single života?

Tak jako zvykla. Řekla bych, že jsem si to užívala hodně, hodně dlouho. Ale ať řeknu cokoliv, tak se zase tady budou dít fámy, jestli někoho mám, nemám. Jak si řekl správně, český bulvár si kolikrát vymýšlí i moje přímé věty, nebo že to pak beru zpátky a přitom jsem nikdy takové věty třeba ani neřekla. Takže fakt si soukromí nechávám teď pro sebe a budu si ho střežit. Mám se hezky, dobře a fakt jsem zase šťastná. Je to krásné.