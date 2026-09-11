Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Myslíte si, že se vyznáte ve sportu? Dokažte to, vyzývá nahá Sydney Sweeney

Autor:
  10:00
Osmadvacetiletá americká herečka Sydney Sweeney se v nejnovější reklamní kampani pořádně odvázala. Pro společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, natočila odvážný minutový spot, v němž se objevuje zcela nahá. Intimní partie přitom zakrývají pouze sportovní rekvizity, od míčů přes chrániče až po další vybavení.
Sydney Sweeney odhodila v reklamě veškeré oblečení. (září 2026)
Sydney Sweeney je v kampani Just Sports zcela nahá, tělo jí zakrývají pouze sportovní rekvizity. (září 2026)
Sydney Sweeney je v kampani Just Sports zcela nahá, tělo jí zakrývají pouze sportovní rekvizity. (září 2026)
Sydney Sweeney spojila v nové kampani sportovní motivy s provokativním reklamním konceptem. (září 2026)
86 fotografií

Sydney Sweeney odhodila veškeré oblečení v nejnovější reklamní kampani Just Sports společnosti Novig. Ve zhruba minutovém spotu je zcela nahá.

„Myslíte si, že se vyznáte ve sportu? Dokažte to,“ vyzývá herečka, zatímco pózuje a věnuje se různým sportovním aktivitám. Smyslem kampaně je zdůraznit, že společnost se na rozdíl od některých konkurenčních platforem nezaměřuje na sázky týkající se politiky, válek nebo úmrtí známých osobností a soustředí se výhradně na predikce sportovních výsledků.

Narozeninová prsa. Sydney Sweeney pózuje v reklamě nahoře bez i v tangách

Herečka není jen tváří nového spotu, do společnosti Novig vstoupila také jako podílový partner. Do projektu se zapojila už během jeho příprav a podílela se od začátku i na kreativních diskusích. „Vždycky jsem věřila, že nejlepší partnerství jsou ta, ve kterých mohou všichni spolupracovat. Nemám ráda, když něčemu jen propůjčím svou tvář. Chci se do toho vždy skutečně ponořit,“ uvedla herečka.

Reklama fanoušky rozdělila

Ačkoli se pod reklamou objevuje mnoho pochvalných reakcí, část uživatelů je z jejího pojetí rozpačitá. Někteří kritizují především spojení nahoty s propagací platformy zaměřené na sportovní sázky.

„Dobře, přestávám tě sledovat. Díky, že jsi mi to rozhodnutí usnadnila,“ napsal jeden z uživatelů Instagramu. „Prodat svou duši sázkové společnosti, to je pro Sydney opravdu typické,“ uvedl další komentující. Jiný se herečky zastal jen částečně: „Ano, má skvělé tělo, ale neunavuje ji někdy, že je neustále takhle vystavována a prodávána jako kus masa?“

Ještě ostřejší reakce se objevily pod příspěvkem Novigu na síti X. „Prodávat hazard tím, že prodáváte sex. Úpadek lidské společnosti přímo před očima,“ napsal jeden z uživatelů. Další dodal: „Používat sex k prodeji hazardu. Příběh starý jako lidstvo samo.“

Jiní jsou z kampaně nadšení

Mnozí fanoušci ale naopak herečku za odvážnou kampaň chválí. „Tohle je nejlepší reklama v historii sportu a sportovního sázení,“ napsal jeden z nich. „Jednoznačně tvoje nejžhavější focení,“ pochvaloval si další. „Sydney přesně ví, kdo jsou její fanoušci a co oceníme!“ smál se jiný komentující. Na síti X se objevil také komentář: „Jedno je jisté, její reklamy nás vždycky přinutí diskutovat.“

Sweeney má ke sportu blízko, v dětství hrála fotbal a softbal, byla součástí lyžařského týmu a věnovala se také MMA. V posledních letech se ke sportu vrátila také kvůli hereckým rolím. Pro film Christy se například intenzivně připravovala na ztvárnění boxerské šampionky Christy Martinové.

Sydney Sweeney předvádí vlastní spodní prádlo. Hledej Ježíše, píší jí

Nahota a provokace už k ní tak trochu patří

Nejde přitom o první reklamní kampaň se Sweeney, která vyvolala výraznou debatu. V loňském roce se herečka s blond vlasy a modrýma očima dostala do centra pozornosti kvůli reklamě na džíny značky American Eagle. Spot s názvem „Sydney Sweeney Has Great Jeans“ pracoval se slovní hříčkou mezi anglickými výrazy „jeans“ (džíny) a „genes“ (geny).

Reklama následně vyvolala debatu o tom, zda vyzdvihováním hereččiných fyzických rysů nepřímo neoslavuje takzvané „dobré geny“. Společnost American Eagle však odmítla, že by kampaň měla jakýkoli skrytý odkaz na nacistickou ideologii.

ANKETA: Líbí se vám nová reklamní kampaň se Sydney Sweeney?

Herečka a podnikatelka tehdy po kritice části veřejnosti uvedla, že si nenechá reakcemi ostatních určovat, jak sama sebe vnímá. „Vím, kdo jsem. Vím, čeho si na sobě vážím. Vím, že jsem laskavý člověk. Vím, že mám v sobě spoustu lásky, a jsem prostě nadšená z toho, co přijde dál. A proto nedovolím ostatním lidem, aby určovali, kdo jsem,“ řekla v rozhovoru pro magazín GQ.

V soukromém životě chodí Sydney už rok se slavným hudebním manažerem Scooterem Braunem. V září se společně objevili v Benátkách, kde si během filmového festivalu užívali romantické chvíle a nechyběla ani projížďka gondolou.

Před Braunem žila herečka sedm let s podnikatelem Jonathanem Davinem. Dvojice se rozešla na začátku roku 2025, kdy zrušili také plánovanou svatbu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí

Herečka Anna Kadeřávková na dovolené v Řecku. (srpen 2026)

Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....

Jak dnes vypadá Miss Československo Ivana Christová? Zhubla 20 kilo a omládla

Bývalá Miss Československo Ivana Christová zhubla 20 kilo a viditelně omládla....

Ivana Christová výrazně zhubla, bývalá Miss Československo z roku 1989 je o dvacet kilogramů lehčí. Při hubnutí se nespoléhala na injekce, ale změnila jídelníček a přidala pohyb. Štíhlejší postavou...

Dara Rolins ukázala fotky z italské svatby. Za svědkyni jí šla dcera Lola

První pořádný pohled na svatební róbu. Nevěsta zvolila obří hedvábné šaty bez...

Zpěvačka Dara Rolins zveřejnila snímky a podrobnosti ze své svatby s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Rolins se vdávala v šatech od slovenského módního návrháře Lukáše Kimličky.

Napůl Češka a napůl Japonka. Miss Sophia Maria Osako přepíná mezi světy

Sophia Maria Osako

Česko-japonská kráska Sofia Maria Osako (22) se stala českou Miss Universe. Rozhodně ale nechce zůstat jen u modelingu. Studuje historii umění a filozofii, skládá hudbu, píše vlastní texty a chystá...

Richard Tesařík je autorem slavné věty z filmu Pelíšky. Řekl ji učiteli tělocviku

Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025)

Kromě nezapomenutelné hudby a chytlavého smyslu pro humor se zpěvák Richard Tesařík zapsal do paměti i svými filmovými rolemi. Hrál mimo jiné ve dvou dílech Jana Hřebejka, a pokaždé vojáka. K úspěchu...

Myslíte si, že se vyznáte ve sportu? Dokažte to, vyzývá nahá Sydney Sweeney

Sydney Sweeney odhodila v reklamě veškeré oblečení. (září 2026)

Osmadvacetiletá americká herečka Sydney Sweeney se v nejnovější reklamní kampani pořádně odvázala. Pro společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, natočila odvážný minutový spot, v němž se...

11. září 2026

Salma Hayeková slavila šedesátiny nahá v oceánu, stala se poprvé babičkou

Herečka Salma Hayeková oslavila 60. narozeniny touto fotkou. (září 2026)

Salma Hayeková oslavila šedesáté narozeniny. Mexická herečka, která byla za roli ve filmu Frida nominována na Oscara a v devadesátých letech zazářila například ve snímcích Od soumraku do úsvitu či...

11. září 2026

Stará kr**a s kruhem v rypáku? Já vás vnímám, vzkazuje Radka Třeštíková

Radka Třeštíková na Instagramu (2026)

Spisovatelka Radka Třeštíková (45) se po pěti letech rozhodla zbavit kroužku v nose. Piercing, který byl dlouho výraznou součástí jejího vzhledu, už podle svých slov nechtěla nosit. Její děti ale z...

11. září 2026

Nový pár showbyznysu. Syn Báry Hrzánové randí s Kateřinou Marií Fialovou

Antonín Holub a Bára Hrzánová v Show Jana Krause (1. května 2024)

Chtěli to vypustit, až na to budou oba připraveni, zejména Antonín, syn Radka Holuba a Báry Hrzánové. Jenomže to by se nesměli společně vypravit na premiéru dokumentu o Báře Basikové a přitom se...

11. září 2026

Táta z nich vyšel nejlíp, říká syn Báry Basikové o mužích své matky

Bára Basiková a její syn Theodor Polák v Karlových Varech (6. července 2026)

„Už jsem to viděl třikrát a teď budu sledovat reakci kamarádů,“ prozradil syn Báry Basikové Theodor Polák těsně před promítnutím časosběrného dokumentu o jeho mámě. A když pak měl možnost komentovat...

11. září 2026

Vypadá jako fitness trenérka, ale sní 12 párků za minutu a má 42 rekordů za „žraní“

Britka Leah Shutkeverová je profesionální jedlík a držitelka 42 Guinnessových...

Britka Leah Shutkeverová má vyrýsovanou postavu, věnuje se fitness a pečlivě si hlídá jídelníček. Před kamerou však během několika minut dokáže spořádat množství jídla, které by jinému vystačilo na...

10. září 2026  15:25

Scenáristka Anděla Páně neuspěla s žalobou, podle soudu není jedinou autorkou

Anděl Páně 2

Městský soud v Praze ve čtvrtek zamítl žalobu scenáristky pohádky Anděl Páně Lucie Konášové, která se domáhala rozhodnutí, že je jedinou autorkou scénáře k filmu i k libretu stejnojmenného muzikálu....

10. září 2026  12:37

Dcera Schifferové jde v jejích šlépějích. V Řecku ukázala postavu v plavkách

Clementine Vaughnová

Jednadvacetiletá Clementine Vaughnová právem rozjíždí úspěšnou kariéru modelky. Během dovolené v Řecku pózovala v tyrkysových plavkách a na snímcích nápadně připomínala svou matku, supermodelku...

10. září 2026  10:47

Jak vypadá v 51 letech Victoria Silvstedtová? Modelka se ukázala v mini

Victoria Silvstedtová

Švédská modelka Victoria Silvstedtová (51) patřila během filmového festivalu v Benátkách k nepřehlédnutelným hostům. Při příchodu k hotelu Excelsior na ostrově Lido zaujala výrazným růžovým modelem,...

10. září 2026

Intimní scény mi nejsou příjemné. Je to pro mě těžké, přiznává Nelly Řehořová

Nelly Řehořová na promo fotce k albu Lovestories (2026)

Zpěvačka a herečka Nelly Řehořová (25) otevřeně promluvila o svém novém albu, toxickém vztahu, současné lásce i o tom, proč jí intimní scény před kamerou nejsou příjemné. Přiznala také, jaké herecké...

10. září 2026

Princ Harry s Meghan se vrátili do Británie. Z čeho žijí a co za tím může být

Princ Harry s manželkou Meghan se vracejí do Británie. Média spekulují o důvodech jejich návratu i tom, z čeho budou v Británii žít.

Velká Británie zažívá velký návrat ztraceného syna. A média spekulují, jaký je asi skutečný důvod stěhování prince Harryho a jeho ženy Meghan do Anglie. Chce se snad usmířit s Williamem? Nebo...

10. září 2026  5:30

Je spousta českých interpretů, které bych si nedala do playlistu, říká Ewa Farna

Ewa Farna v SuperStar (2026)

Před třinácti lety si už roli porotkyně SuperStar vyzkoušela. Před pěti lety pak pěveckou soutěž moderovala a nyní se Ewa Farna vrátila do poroty. Spolu s ní o nové hudební hvězdě rozhodují Calin,...

10. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×