Sydney Sweeney odhodila veškeré oblečení v nejnovější reklamní kampani Just Sports společnosti Novig. Ve zhruba minutovém spotu je zcela nahá.
„Myslíte si, že se vyznáte ve sportu? Dokažte to,“ vyzývá herečka, zatímco pózuje a věnuje se různým sportovním aktivitám. Smyslem kampaně je zdůraznit, že společnost se na rozdíl od některých konkurenčních platforem nezaměřuje na sázky týkající se politiky, válek nebo úmrtí známých osobností a soustředí se výhradně na predikce sportovních výsledků.
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Herečka není jen tváří nového spotu, do společnosti Novig vstoupila také jako podílový partner. Do projektu se zapojila už během jeho příprav a podílela se od začátku i na kreativních diskusích. „Vždycky jsem věřila, že nejlepší partnerství jsou ta, ve kterých mohou všichni spolupracovat. Nemám ráda, když něčemu jen propůjčím svou tvář. Chci se do toho vždy skutečně ponořit,“ uvedla herečka.
Reklama fanoušky rozdělila
Ačkoli se pod reklamou objevuje mnoho pochvalných reakcí, část uživatelů je z jejího pojetí rozpačitá. Někteří kritizují především spojení nahoty s propagací platformy zaměřené na sportovní sázky.
„Dobře, přestávám tě sledovat. Díky, že jsi mi to rozhodnutí usnadnila,“ napsal jeden z uživatelů Instagramu. „Prodat svou duši sázkové společnosti, to je pro Sydney opravdu typické,“ uvedl další komentující. Jiný se herečky zastal jen částečně: „Ano, má skvělé tělo, ale neunavuje ji někdy, že je neustále takhle vystavována a prodávána jako kus masa?“
Ještě ostřejší reakce se objevily pod příspěvkem Novigu na síti X. „Prodávat hazard tím, že prodáváte sex. Úpadek lidské společnosti přímo před očima,“ napsal jeden z uživatelů. Další dodal: „Používat sex k prodeji hazardu. Příběh starý jako lidstvo samo.“
Jiní jsou z kampaně nadšení
Mnozí fanoušci ale naopak herečku za odvážnou kampaň chválí. „Tohle je nejlepší reklama v historii sportu a sportovního sázení,“ napsal jeden z nich. „Jednoznačně tvoje nejžhavější focení,“ pochvaloval si další. „Sydney přesně ví, kdo jsou její fanoušci a co oceníme!“ smál se jiný komentující. Na síti X se objevil také komentář: „Jedno je jisté, její reklamy nás vždycky přinutí diskutovat.“
Sweeney má ke sportu blízko, v dětství hrála fotbal a softbal, byla součástí lyžařského týmu a věnovala se také MMA. V posledních letech se ke sportu vrátila také kvůli hereckým rolím. Pro film Christy se například intenzivně připravovala na ztvárnění boxerské šampionky Christy Martinové.
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Nahota a provokace už k ní tak trochu patří
Nejde přitom o první reklamní kampaň se Sweeney, která vyvolala výraznou debatu. V loňském roce se herečka s blond vlasy a modrýma očima dostala do centra pozornosti kvůli reklamě na džíny značky American Eagle. Spot s názvem „Sydney Sweeney Has Great Jeans“ pracoval se slovní hříčkou mezi anglickými výrazy „jeans“ (džíny) a „genes“ (geny).
Reklama následně vyvolala debatu o tom, zda vyzdvihováním hereččiných fyzických rysů nepřímo neoslavuje takzvané „dobré geny“. Společnost American Eagle však odmítla, že by kampaň měla jakýkoli skrytý odkaz na nacistickou ideologii.
Herečka a podnikatelka tehdy po kritice části veřejnosti uvedla, že si nenechá reakcemi ostatních určovat, jak sama sebe vnímá. „Vím, kdo jsem. Vím, čeho si na sobě vážím. Vím, že jsem laskavý člověk. Vím, že mám v sobě spoustu lásky, a jsem prostě nadšená z toho, co přijde dál. A proto nedovolím ostatním lidem, aby určovali, kdo jsem,“ řekla v rozhovoru pro magazín GQ.
V soukromém životě chodí Sydney už rok se slavným hudebním manažerem Scooterem Braunem. V září se společně objevili v Benátkách, kde si během filmového festivalu užívali romantické chvíle a nechyběla ani projížďka gondolou.
Před Braunem žila herečka sedm let s podnikatelem Jonathanem Davinem. Dvojice se rozešla na začátku roku 2025, kdy zrušili také plánovanou svatbu.