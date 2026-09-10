|
OBRAZEM: Padesát a stále sexy, Victoria Silvstedtová má co ukazovat
Silvstedtová zvolila růžový komplet složený z krátkého topu, minisukně a saka. Model odhalující břicho doplnila 179 cm vysoká kráska tmavými slunečními brýlemi a kabelkou Birkin od francouzské módní značky Hermès.
Modelka do Benátek dorazila v době konání 83. ročníku tamního mezinárodního filmového festivalu, výrazným růžovým outfitem přitáhla pozornost mnoha fotografů i návštěvníků.
Victoria Silvstedtová, která 19. září oslaví 52. narozeniny, se ve světě modelingu a showbyznysu pohybuje více než tři desetiletí. V minulosti pracovala mimo jiné pro módní značky Chanel, Christian Dior, Givenchy, Valentino či Giorgio Armani.
Švédka se původně věnovala závodnímu lyžování a v dospívání byla členkou švédského národního lyžařského týmu. Její sportovní kariéru však v šestnácti letech ukončilo zranění ramene. Následně se vydala na dráhu modelky.
Do širšího povědomí se dostala v roce 1993 díky soutěžím krásy. Reprezentovala Švédsko na Miss World, kde se probojovala mezi finalistky. Poté začala pracovat jako modelka v Paříži.
Celosvětově se proslavila především díky spolupráci s magazínem Playboy. V prosinci 1996 se stala Playmate měsíce a následně získala titul Playmate roku 1997. Působila také jako modelka značky Guess.
Silvstedtová však nezůstala pouze u modelingu. Věnovala se rovněž herectví, moderování a hudbě. Objevila se například ve filmech Out Cold a Boat Trip a zahrála si také v televizním seriálu Melrose Place. V roce 1999 vydala hudební album Girl on the Run a později měla i vlastní reality show Victoria Silvstedt: My Perfect Life.