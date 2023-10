Modelka Tyra Banksová se smířila s kily navíc a začala fotit plus size oděvy

Ještě donedávna zasedala Tyra Banksová v porotě pořadu Dancing with the Stars (v českém prostředí známého jako StarDance). Nyní se s novým elánem vrací zpět k modelingu. Začala předvádět modely značky Karen Millen ICONS, a dokonce převzala roli kreativní ředitelky pro podzimní kolekci.

Na fotkách předvádí například tmavozlaté třpytivé šaty s vysokým rozparkem, bělostné zavinovací šaty či elegantní kabát z italské vlny. Veškeré oděvy z této kolekce fotí jako plus size modelka, tedy s oblečením nadměrné velikosti. Modeling si i po nabrání několika kilo navíc užívá se sebevědomím sobě vlastním.

Názory na vlastní váhu se přitom Banksová nikdy netajila. „Nemám už takové tělo, jaké jsem mívala kdysi na přehlídkových molech, a tyhle kousky ušité na míru mi sedí. Popravdě se nestává často, aby oblečení vypadalo dobře i na plnoštíhlých postavách,“ řekla modelka v rozhovoru pro magazín People.

Zleva: Karolína Kurková, Tyra Banksová, Heidi Klumová, Gisele Bunchenová a Adriana Lima pózují na módní přehlídce Victoria's Secret v New Yorku (2003).

„Tohle mě povzbuzuje. Občas jdu fotit a říkám si, že tohle mi určitě nebude, to mi už nepadne… Ale pak vidím, že mi to oblečení opravdu sedne skvěle, to mě naplňuje hrdostí, cítím se výborně,“ dodává.

Pro zmiňovanou značku v minulosti pózovaly modelky jako Helena Christensenová či Pavlína Pořízková, díky čemuž si této příležitosti Banksová váží o to víc.

„Lichotí mi to, jsem z toho dojatá a je to pro mě pocta, protože zrovna supermodelka Helena Christensenová pro mě byla vším. Je z mojí generace a chodily jsme po stejných molech, ale ona byla vždycky prostě tak nějak napřed. A z toho, že teď mám stejně ikonický titul jako ona, se moje osmnáctileté já tetelí dojetím,“ přiznává Banksová.