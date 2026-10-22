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Modelka Bella Hadidová cvičí bez podprsenky. Fotky ze sauny překvapily fanoušky

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  9:00
Bella Hadidová (30) se pochlubila snímky z netradičního tréninku. Při cvičení s činkou odložila supermodelka podprsenku a pózovala pouze v krátkých černých šortkách. Během návštěvy wellness centra si dopřála také saunu a masáž.
Ani při cvičení neztrácí Bella Hadidová nic ze svého sebevědomí. Do posilování se pustila nahoře bez. (říjen 2026)
Bella Hadidová překvapila fanoušky snímky z tréninku. Ve wellness centru cvičila pouze v krátkých černých šortkách. (říjen 2026)
Bella Hadidová ukázala, jak tráví čas ve wellness centru. (říjen 2026)
Bella Hadidová si dopřála trénink bez podprsenky. Modelka při cvičení s činkami odhalila záda. (říjen 2026)
114 fotografií

Bella Hadidová umí upoutat pozornost i mimo módní mola. Tentokrát na sociálních sítích sdílela fotografie z návštěvy wellness centra, kde si užívala pohyb i odpočinek.

Na jednom ze snímků cvičí s činkou pouze v krátkých černých šortkách, bez podprsenky a otočená zády k fotoaparátu. Právě tento záběr vzbudil pozornost fanoušků i médií.

Modelka si během návštěvy dopřála také další pohybové aktivity. Na fotografiích se objevila mimo jiné v růžové sportovní podprsence a velmi krátkých šortkách. Součástí jejího programu byla rovněž sauna a masáž. Nešlo tedy jen o intenzivní trénink, ale také o čas věnovaný regeneraci.

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Hadidová patří mezi nejznámější modelky současnosti a na přehlídkových molech se pravidelně objevuje po boku své starší sestry Gigi. Vedle modelingu se v posledních letech věnuje také podnikání a vlastní značce parfémů Orebella.

Odpočinkové a sportovní snímky zveřejnila jen několik dní poté, co 9. října oslavila třicáté narozeniny. Při této příležitosti sdílela také fotografie v červených bikinách, které byly ozdobené jejím jménem a číslem třicet.

Modelčin soukromý život dlouhodobě přitahuje pozornost médií. Několik let tvořila pár s kanadským zpěvákem The Weekndem, vlastním jménem Abel Tesfaye, s nímž se opakovaně rozešla a znovu dala dohromady.

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Později chodila s uměleckým ředitelem Marcem Kalmanem a následně navázala vztah s profesionálním jezdcem Adanem Banuelosem. Jejich vztah se rozpadl na začátku roku 2026. V létě se pak objevily spekulace o jejím možném sblížení s Nathanem Lacym, modelka však nový vztah veřejně nepotvrdila.

Bella je známá odvážnými módními fotografiemi, na nichž se objevuje v bikinách či v odhalených modelech. Kontroverzi vyvolala v roce 2017 fotografie, na níž napodobila gesto s očima připomínající takzvané šikmé oči; po kritice na sociálních sítích se řešily také její plánované pracovní aktivity v Číně.

V roce 2023 byla při příletu na Kajmanské ostrovy zadržena kvůli malému množství marihuany. Podle tehdejších zpráv dostala pokutu 1 000 dolarů, tedy přibližně 23 tisíc korun.

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