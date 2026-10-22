Modelka Bella Hadidová cvičí bez podprsenky. Fotky ze sauny překvapily fanoušky

Bella Hadidová umí upoutat pozornost i mimo módní mola. Tentokrát na sociálních sítích sdílela fotografie z návštěvy wellness centra, kde si užívala pohyb i odpočinek.
Na jednom ze snímků cvičí s činkou pouze v krátkých černých šortkách, bez podprsenky a otočená zády k fotoaparátu. Právě tento záběr vzbudil pozornost fanoušků i médií.
Modelka si během návštěvy dopřála také další pohybové aktivity. Na fotografiích se objevila mimo jiné v růžové sportovní podprsence a velmi krátkých šortkách. Součástí jejího programu byla rovněž sauna a masáž. Nešlo tedy jen o intenzivní trénink, ale také o čas věnovaný regeneraci.
|
Kvůli Palestině jí vyhrožovali smrtí. Modelka Bella Hadid slaví 30 let
Hadidová patří mezi nejznámější modelky současnosti a na přehlídkových molech se pravidelně objevuje po boku své starší sestry Gigi. Vedle modelingu se v posledních letech věnuje také podnikání a vlastní značce parfémů Orebella.
Odpočinkové a sportovní snímky zveřejnila jen několik dní poté, co 9. října oslavila třicáté narozeniny. Při této příležitosti sdílela také fotografie v červených bikinách, které byly ozdobené jejím jménem a číslem třicet.
Modelčin soukromý život dlouhodobě přitahuje pozornost médií. Několik let tvořila pár s kanadským zpěvákem The Weekndem, vlastním jménem Abel Tesfaye, s nímž se opakovaně rozešla a znovu dala dohromady.
|
Topmodelka Hadidová poprvé přiznala plastickou operaci nosu v dětství
Později chodila s uměleckým ředitelem Marcem Kalmanem a následně navázala vztah s profesionálním jezdcem Adanem Banuelosem. Jejich vztah se rozpadl na začátku roku 2026. V létě se pak objevily spekulace o jejím možném sblížení s Nathanem Lacym, modelka však nový vztah veřejně nepotvrdila.
Bella je známá odvážnými módními fotografiemi, na nichž se objevuje v bikinách či v odhalených modelech. Kontroverzi vyvolala v roce 2017 fotografie, na níž napodobila gesto s očima připomínající takzvané šikmé oči; po kritice na sociálních sítích se řešily také její plánované pracovní aktivity v Číně.
V roce 2023 byla při příletu na Kajmanské ostrovy zadržena kvůli malému množství marihuany. Podle tehdejších zpráv dostala pokutu 1 000 dolarů, tedy přibližně 23 tisíc korun.