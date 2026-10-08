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S fotbalisty a hokejisty si rozumí. Sporťačkami na Primě budou Missky

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  9:11
Klára Kováčová, Lucie Šlégr a Radka Rosická

Klára Kováčová, Lucie Šlégr a Radka Rosická | foto: FTV Prima

Klára Kováčová, Lucie Šlégr a Radka Rosická
Klára Kováčová, Lucie Šlégr a Radka Rosická
Klára Kováčová, Lucie Šlégr a Radka Rosická
Radka Rosická a Tomáš Rosický na Česko-Slovenském plese (Praha, 17. února 2024)
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Missky Klára Kováčová, Radka Rosická a Lucie Šlégr míří mezi sporťáky na Primu. V neděli po hlavních zprávách odstartuje nová sportovní zpravodajská relace. Každý den nabídne divákům přehled toho nejdůležitějšího ze sportovního světa, ale vydá se také za jeho postranní čáru. Chybět nebudou rekordy, emoce, kuriozity ani příběhy, které se odehrávají mimo záři stadionů.

Moderování se ujmou tři známé tváře, které jsou se sportem neodmyslitelně spojené. Jednou z nich je Klára Kováčová, rozená Medková. Česká modelka a podnikatelka získala v roce 2003 titul první vicemiss České republiky. Má blízko nejen k fotbalu, ale také k fitness a zdravému životnímu stylu. Ve Sportovních zprávách na Primě si poprvé vyzkouší práci před televizní kamerou.

„Jsem nadšená. Je to pro mě nová zkušenost, ale pečlivě se připravuji a pracuji na sobě. Moc se těším, až to celé vypukne,“ říká manželka fotbalisty Radoslava Kováče.

Klára Medková Kováčová

Další tváří nově vzniklých Sportovních zpráv bude Radka Rosická, rozená Kocurová. Česká vicemiss z roku 2002 má s moderováním bohaté zkušenosti, i v prostředí Primy.

„Na návrat se těším moc. Prostředí tady znám a těšila jsem se na lidi. Těším se na obrazovku i na to, že si zase všechno opráším a zopakuji. Máme s holkami skvělou partu. Profesně se známe už dlouhou dobu a společné máme i propojení soukromého života se sportem,“ říká manželka fotbalisty Tomáše Rosického.

Radka Rosická a Tomáš Rosický na Česko-Slovenském plese (Praha, 17. února 2024

Moderátorské trio doplňuje modelka a vítězka soutěže Miss České republiky 2005 Lucie Šlégr, rozená Králová. Na Primě ji čeká televizní premiéra, moderování ale zná od rádiového mikrofonu. Sportu fandí a žije jím.

„Strašně se na tu příležitost těším a mám z ní velký respekt. Generálky mě zatím velice bavily. Je tady příjemné prostředí a moc mě potěšilo, jací lidé tu jsou. Především doufám, že nezklamu diváky, protože člověk je tady pro ně,“ říká manželka hokejisty Jiřího Šlégra.

Lucie Šlégr a Jiří Šlégr (Praha, 2018)

Nové Sportovní zprávy nebudou jen výsledkovým servisem. Do hry přinesou nejdůležitější události dne, zásadní momenty, velká vítězství i bolestivé porážky. Vedle aktuálního zpravodajství dostanou prostor také nečekané rekordy, zajímavosti a momenty, o kterých sportovní svět mluví.

Kamera ale nezůstane jen na hřišti, ledě nebo závodní dráze. Sportovní zprávy nahlédnou také do zákulisí velkých arén a stadionů a představí známé sportovce z trochu jiné perspektivy. Diváci se dostanou blíž k jejich příběhům, životu mimo sportoviště i rodinám, které často stojí v pozadí jejich úspěchů.

Bývalá miss Lucie Šlégrová míří na Primu. Bude moderovat sportovní zprávy

„Nabídneme aktuální zpravodajství, ale vyzdvihneme emoce, podíváme se do zákulisí a na osobnosti, díky kterým sport baví miliony lidí. Ty nejsilnější příběhy často začínají ještě před zápasem a pokračují dlouho po závěrečném hvizdu. Také tohle prostředí je hřiště pro naše Sportovní zprávy. Chceme vytvořit relaci pro skalní fanoušky i pro ty, které do sportovního světa táhne třeba jen určitá zvědavost,“ říká Pavel Skořepa, šéfredaktor Prima sport a sportovní redakce.

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