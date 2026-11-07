Sexy nadílka, krajky i mašle. Svůdní andílci Candice a Adriana lákají na Vánoce

Vánoce se blíží a značka Victoria’s Secret se rozhodla, že i letošní sváteční sezonu pojme ve velkém stylu. Své nejslavnější modelky oblékla do krajkového spodního prádla, saténových kousků a svůdných kompletů. Nová kampaň Holiday 2026 sází na zasněženou krajinu, obří vánoční dárky, třpytivé ozdoby i krásky, které jsou s historií značky neodmyslitelně spojené.
Mezi hlavními hvězdami nechybějí brazilská supermodelka Adriana Lima a jihoafrická kráska Candice Swanepoelová. Obě patří k nejznámějším tvářím Victoria’s Secret a v nové kampani znovu dokazují, proč si získaly takovou popularitu. Společně pózují například s výraznou červenou stuhou, která jim slouží jako originální vánoční rekvizita.
Candice předvádí také černé spodní prádlo v kombinaci s dlouhými rukavicemi. V dalších záběrech se objevuje v odvážných modelech doplněných zimními klapkami na uši. Adriana Lima zase vyniká v růžových a červených modelech, které kontrastují s bílým sněhem.
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Andílci kdysi a dnes. Jak vypadaly modelky na své první přehlídce prádla
Kampaň ale nestojí pouze na známých tvářích. Před objektivem fotografky Carlijn Jacobs se objevily také nové tváře a to modelky Anok Yai, Alex Consaniová a Paloma Elsesserová. Každá z nich představuje jinou podobu sváteční ženskosti. Anok zaujme například v červeném modelu s výraznou stříbrnou mašlí, Alex kombinuje vínové prádlo s růžovými zimními doplňky a Paloma ukazuje, že k Vánocům patří vedle sexy spodního prádla také pohodlné domácí oblečení.
Letošní kolekce, která je již v prodeji, nese název Holiday 2026 a její motto zní And to All a Good Time. Vedle tradiční červené se v ní objevují také růžová, modrá, černá a vínová. Značka kombinuje krajku, lesklý satén i pohodlnější materiály. Nechybějí ani pyžama, noční košilky a další kousky určené pro chvíle odpočinku.
O styling kampaně se postarala Katie Burnettová, scénografii připravil Matt Jackson. Výsledkem je vánoční svět plný obřích dárkových krabic, dekorací a sněhu, v němž mají klasické sváteční barvy poněkud odvážnější podobu.