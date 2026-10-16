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Sophia Maria Osako nepoletí na Miss Universe. Kdo ji nahradí, tají

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  9:00
Sophia Maria Osako, vítězka národní soutěže Miss Universe Česko 2026, se nezúčastní jubilejního 75. ročníku Miss Universe, který se uskuteční v listopadu v Portoriku. Na základě vzájemné dohody mezi Sophií Marií Osako a vedením národní soutěže bylo rozhodnuto, že Českou republiku na letošním ročníku Miss Universe bude reprezentovat jiná kandidátka.
Česko-japonská kráska Sofia Maria Osako se stala českou Miss Universe.
Finalistka soutěže Miss Czech Republic 2023 Sophia Maria Osako
Sophia Maria Osako
Oficiální tiskové prohlášení Miss Universe , že Sophia Maria Osako se nezúčastní 75. ročníku Miss Universe.
47 fotografií

„Reprezentovat Českou republiku je obrovská čest i zodpovědnost. Po pečlivém zvážení všech okolností jsem se rozhodla přenechat účast na světovém finále jiné kandidátce,“ uvedla Sophia Maria Osako.

„Ráda bych se naplno věnovala rozvoji a reprezentování značky Miss Universe v České republice, zároveň si ale nechala prostor na rozvinutí dalších projektů, které vstoupily do mého života,“ dodala modelka.

Vedení Miss Universe Česko rozhodnutí Sophie Marie Osako respektuje a poděkovalo jí za dosavadní spolupráci i aktivity spojené s jejím působením v soutěži. Veškeré dosud realizované projekty, kampaně a audiovizuální materiály vytvořené v rámci spolupráce se Sophií Marií Osako zůstávají součástí aktivit a komunikačních výstupů národní organizace v rozsahu příslušných smluvních ujednání.

Odmalička sním o tom, že budu zpěvačka, říká česká Miss Universe Osako

Jméno nové reprezentantky České republiky pro jubilejní 75. ročník Miss Universe bude slavnostně oznámeno 21. října 2026 během oficiální tiskové konference Miss Universe Česko v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě.

Organizace Miss Universe Česko nadále pokračuje v přípravách české reprezentace na jubilejní 75. ročník Miss Universe v Portoriku a těší se na představení kandidátky, která Českou republiku zastoupí.

Sophia Maria Osako má česko-japonské kořeny a vyrůstala v Česku i Japonsku. Studuje na Anglo-American University v Praze, kde se věnuje dějinám umění a filozofii. Vedle modelingu se zajímá také o hudbu, skládá vlastní písně, píše texty a zpívá. V roce 2023 zvítězila v soutěži Miss Grand Czech Republic a následně reprezentovala Českou republiku na světovém finále Miss Grand International ve Vietnamu, kde se probojovala do první dvacítky. V červnu 2026 získala titul Miss Universe Česko.

Její maminkou je výtvarnice, ilustrátorka a módní návrhářka Zuzana Osako, která v minulosti pracovala jako modelka v Itálii a Japonsku. Několik let žila v Japonsku, kde se věnovala také studiu tradičních výtvarných technik. Po návratu do Česka se zaměřila na módní ilustraci a vlastní značku Tradice, v níž propojuje český a moravský folklor se současným oděvním designem. Navrhla také kolekci oblečení pro české sportovce na olympijské hry v Tokiu v roce 2021.

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