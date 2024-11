Sofia Richie zhubla po porodu 22 kilo. Dcerou jsem úplně posedlá, říká

„Můj život teď konečně dává smysl. Nikdy v životě jsem nikoho a nic nemilovala víc, než svou dceru. Jsem jí posedlá, je naprosto dokonalá. prozradila Sofia Richie Grainge.

S moderátorem podcastu Jakem Shanem zavzpomínala i na to, jak v průběhu těhotenství dokumentovala své měnící se tělo. „Od porodu jsem zhubla už dvaadvacet kilo. V těhotenství jsem se každý týden v pondělí fotila a sledovala jsem, jak se postupně rozšiřuji. Chvilku to bylo celkem roztomilé, pak už ne,“ vysvětlila se smíchem.

„Těhotenství bylo krásné období. Ráda to vždycky říkám svým přátelům. A porod? Bylo to pro mě trochu šílené. Ale navždy mě to posílilo. Říkala jsem si, páni, jsem neuvěřitelná, že tohle dokážu,“ uvedla.

Modelka prozradila, že v těhotenství téměř nevycházela z domu a že přibrala celkem sedmadvacet kilogramů. Dcera se narodila na jaře a moderátor zažertoval, že Sofia Richie kvůli tomu úplně přišla o možnost užít si toto léto. „Jako ostatní maminky jsem měla úplně jiné starosti. Ani jsem nezaregistrovala, že jsou prázdniny,“ reagovala modelka.

Svěřila se také s tím, že ačkoli je její dceři teprve pět měsíců, má už svůj vlastní „malý dětský telefon“. Moderátor na to navázal a vtipkoval, že o tom ví a že si s modelčinou dcerkou už dávno píší zprávy.

„Napsal jsem: Eloise, zda by jí nevadilo, kdybychom si s její maminkou dnes povídali o tom, jak moc je dokonalá. Odpověděla, ať ji z toho laskavě vynechám. Omluvil jsem se, ale napsala, že mě nenávidí,“ vylíčil pomyslnou konverzaci Shane.

Minulý měsíc modelka v rozhovoru pro britský Vogue popsala, že její osobní módní styl se při mateřské dovolené příliš nezměnil. „Ne, nehodlám se teď oblékat jinak nebo třeba jen víc usedle proto, že je ze mě máma. Jsem velmi sebevědomá a cítím se naprosto pohodlně v tom, jak se oblékám. Pokud se něco změnilo, tak jen to, že kamkoliv teď vyrážím, beru s sebou velké tašky různých potřebných věcí a oblečení pro dceru,“ řekla.

Sofia Richie a její manžel Elliot Graing se dali dohromady v roce 2021. O tři roky později se vzali, svatbu měli v jižní Francii. Narození dcery oznámili v květnu 2024 na sociálních sítích.

Modelka chodila v minulosti například s popovým zpěvákem Justinem Bieberem, či bývalým partnerem Kourtney Kardashianové, Scottem Disickem.

VIDEO: Sofia Richie v podcastu Therapuss (listopad 2024):