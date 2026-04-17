Plastika, botox i liposukce. Modelka Simona Krainová promluvila o úpravách

Simona Krainová (53) o svém vzhledu i péči o tělo mluví dlouhodobě otevřeně a bez obalu. Zatímco její sledující často spekulují o rozsáhlých plastických úpravách a zákrocích, které pravděpodobně podstoupila, realita je podle ní mnohem prostší. Modelka se rozpovídala také na téma bodyshamingu (nejen) na sociálních sítích.
„Tak úplně narovinu! Nemám v sobě žádný plast. Nemám žádné výplně, facelift ani minilift. Nemám umělá prsa. Všechno, co vidíte, je jen dobrá údržba,“ říká Simona Krainová ve videu na Instagramu. Jediný chirurgický zákrok, který podle svých slov podstoupila, byla plastika horních víček.

Modelka vysvětluje, že péče o vzhled je u ní systematická a dlouhodobá. Nejde ale o radikální zásahy, spíš o pravidelnou údržbu a moderní estetickou medicínu. „Chodím pravidelně na botox, hydratace, infuze a neinvazivní i miniinvazivní zákroky,“ popsala.

Podle Krainové je právě kombinace těchto menších zákroků, zdravého životního stylu a disciplíny důvodem, proč si i po padesátce udržuje mladistvý vzhled. Zároveň ale odmítá představu, že by existovala nějaká zkratka. Bez péče o tělo a kondici to podle ní jednoduše nefunguje.

Simona v minulosti prozradila, že podstoupila stejně jako její sestra Yvona Maléřová i manžel Karel Vágner laserovou liposukci a to po narození druhého syna. „Břicho jsem měla povadlé, zkrátka to nebylo ono. Dlouho jsem se liposukci bránila, protože znám lidi, u kterých to jinde s obyčejnou liposukcí nedopadlo, ale výsledek mé sestry Yvony po té laserové mě přesvědčil,“ uvedla tehdy modelka.

Vedle vzhledu v poslední době otevřela i další téma a to nenávist a bodyshaming na sociálních sítích. Na svém Instagramu se k tomu vyjádřila velmi přímo: „Dneska trochu jiný gril. Ne maso. Lidi. Ráno dám fotku s kámoškou, která na sobě maká, běhá maratony, žije zdravě a pod tím se rozjede festival nenávisti. „Kostry“, „počkáme si na stáří“, „však nemoc vás doběhne, vy suché krávy“. Klasika,“ popisuje Krainová komentáře, které běžně nachází u svých fotek a videí.

I když přiznává, že ji po více než třiceti letech v showbyznysu jen tak něco nerozhodí, některé projevy chování lidí ji stále překvapují a zaráží ji především nedostatek empatie. Upozorňuje také na to, že pojem bodyshaming se dnes používá velmi volně a často jednostranně. Podle ní nejde jen o urážky lidí s nadváhou, ale i těch, kteří jsou štíhlí, fit a věnují se pravidelně svému tělu.

„Realita je taková, že jakmile žena vybočí, ať už jedním nebo druhým směrem, vždycky se najde někdo, kdo si kopne. Mám ale pocit, že nejvíc to schytávají právě ty ženy, které na sobě makají. Možná proto, že připomínají ostatním, že by taky mohly. A to bolí víc než jakýkoliv komentář. Tak jen malý reminder: starat se o sebe není provokace. Je to volba. A pokud vás to dráždí, možná není problém v nás,“ dodala a znovu tak otevřela debatu o tom, kde končí konstruktivní kritika a začíná obyčejná nenávist vyvolaná mnohdy jen závistí.

