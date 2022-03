Krainová: Vzhled je důležitý. Kdo vypadá děsivě, nemá ani šanci promluvit

Tak si říkám, že Simona Krainová chce zřejmě dostát statusu supermodelky. Doslechl jsem se, že jdete na nějakou kosmetickou proceduru. Pro co jste se rozhodla tentokrát?

Ano, rozhodla jsem se, že kromě svého obličeje se budu starat i o krk a dekolt, na které my ženy často zapomínáme a upozaďujeme. Hýčkáme si obličej různými krémy, ale zapomínáme na to, že krk a dekolt věk prozradí skoro jako první. Jdu vyzkoušet novou metodu, tekutý lifting. Ten se samozřejmě dá použít i jako přirozená výplň do obličeje, která nedělá objem, ale spíše nabudí novou tvorbu kolagenu, kterou už v tom pozdějším věku nemáme takovou.

Jak to funguje?

Fantasticky. Krásně se to rozprostře, vyplní to všechny vrásky a hydratuje pleť. Udělá to takový film pod kůží a má to vážně krásný efekt. Není to nic bolestivého a drastického, takže se ženy vůbec nemusí bát přijít. Ani se nemusí bát jehel, protože máme i krémy, které znecitlivují ty ošetřované oblasti. Dá se to skutečně udělat tak, že o tom ani nevíte. Doporučila bych to všem ženám, které se o sebe chtějí starat.

Doufala jste v pětadvaceti, když jste se na sebe koukala do zrcadla, že budete navždy mladá?

Navždy mladá samozřejmě nejsem. Snažím se dobře a zdravě stravovat, snažím se hodně pohybovat, hodně sportuji. Mám tuhle skvělou kliniku, která mě udržuje. Vlastně možná nestárnu tak rychle, jak by si třeba někdo přál.

Podstoupila jste i invazivní zákroky?

Žádné invazivní zákroky jsem nepodstoupila. Mám za sebou laserovou liposukci. Když jsem porodila svého druhého syna Bruna a bříško mi nešlo dát ani sportem dohromady, hodně mi pomohli v tom, že mi udělali takovou mini liposukci a vzali mi ty problémové partie, které mě opravdu trápily. To mě nastartovalo v tom, že jsem se začala o sebe víc starat, začala jsem víc sportovat a bříško bylo už za rok krásné. Každá žena to zná a každá může být hubená. Ale i přesto, že se o sebe stará, někdy ty problémové partie v pozdějším věku po dětech už nejdou tak ideálně vymodelovat.

Co dalšího jste podstoupila?

Samozřejmě takové ty různé prevence, jako je třeba botox, díky kterému se už nevytvoří takové ty hlubší vrásky. Pak mám za sebou různé plazma liftingy a pečující karbonové masky. Samozřejmě se hodně věnuji i hydrataci pleti zevnitř i zvenku. Chce to kvalitní krémy a pít dostatečně vodu. Mít takové zásady, které vám proces stárnutí zpomalí a pak už to nemusíte řešit nijak dramaticky.

A co když se o sebe někdo roky nestará?

Když přijde na kliniku padesátiletá paní, která se o sebe vůbec nestarala, pak už ty zákroky musí být dramatické a invazivní. Většinou je tam už potřeba i skalpel, aby se něco k lepšímu s tím obličej viditelně stalo. Myslete tedy na to, že prevence nejen zdraví, ale i krásy existuje a všem ženám ji doporučuji. Možných zákroků je spousta, ale když máte kvalitní doktory, kteří mají rozum, tak vám nikdy neudělají nic, co vám neprospěje. Opravdu stačí se o sebe jen trochu starat a pak nemusíte dělat ty rázné a zbytečné kroky.

Na konto těchto obav z operací… Postřehla jste, co potkalo devadesátkovou supermodelku Lindu Evangelistu?

Četla jsem o tom. Byla myslím na nějaké proceduře, aby měla lepší postavu a nedopadlo to dobře?

Bylo to zmrazení tuku, po kterém se jí na těle vytvořily boule, jedna v podpaží a jedna na stehnech. Tvrdá tkán, která nejde ničím rozpustit, boule se odírají do krve a nemůže s nimi nic dělat, ani to schovat. A už to prý není vratné.

Proto si myslím, že prevence je opravdu lepší než všechny takové věci. Musíte péči o pleť kombinovat se sportem, mít zdravou životosprávu a nemůžete si myslet, že někam přijdete a oni vás kompletně vymodelují. To je nesmysl. Takové zákroky neexistují. Proto je na světě tolik obézních lidí. Mohou mít peníze na veškeré zákroky, ale tak to prostě nefunguje.

Je to tedy spíš o tom, najít zdravou rovnováhu…

Když máte nějakou problémovou partii, kterou si necháte vymodelovat, nemůžete si pak zkrátka dát tlačenku nebo bůček, vyvalit se na sedačku a myslet si, že všecko bude fajn. Všechny tyhle novodobé zákroky, jako různé zmražování a vytvarování buchet na břichu... Já bych raději volila posilovnu. Nevím, co konkrétně se stalo Lindě Evangelistě, takže ten zákrok nemůžu kritizovat. Ale pokud je to nevratné, je to samozřejmě tragédie.

Jste zcestovalá. V jaké zemi jste postřehla mezi ženami, na kterých byly očividné podstoupené zákroky, že jsou na tom s doktory a soudností nejhůř?

Hm, nevím, asi Rusko. Tam si ženy postavily nějaký ideál krásy a všechny vypadají úplně stejně a předimenzovaně. Ale jim se tak to líbí. Ať si každý dělá, co chce. Já na to žádný názor ani nemám. Ale asi bych sama do něčeho takového nešla.

Existuje nějaký zákrok, kterého se bojíte jako čert kříže?

Asi invazivních zákroků. Ne, že se jich bojím, ale spíš z nich mám respekt. Myslím si, že k tomu opravdu potřebujete nejen dobrou konzultaci, ale i skvělého lékaře a pak opravdu důvod, proč to děláš. Říci si desetkrát, že to opravdu chci a potřebuji. Vím, že některé takové procedury lidem opravdu zvedají sebevědomí a nabíjí je.

Je vzhled opravdu tak důležitý?

Když ti někdo řekne, že není podstatné, jak vypadá, tak nevím. Já si myslím, že nějaká zdravá sebeláska je potřebná pro život. Aby jsi tu lásku pak následně mohl dávat zase lidem kolem sebe a abys nebyl celej život zapšklej a nas*anej. A pak třeba nepsal blbiny na Instagramu ostatním lidem. I když si lidi říkají, že takové věci nejsou podstatné, tak podle mě jsou. To, jak se cítíme ve svém těle, jak vypadáme, naše sebeprezentace. Ano, samozřejmě, nestačí to. Potřebuješ mít i nějakou vnitřní krásu a hloubku. Ale když člověk přijde a už vypadá děsivě, tak někdy mu ostatní nedají ani šanci, aby promluvil.

Ano, vzhled je důležitý. A pro nás ženy obzvlášť. Z některých zákroků mám tedy jak říkám respekt, ale chápu lidi, kteří je podstupují. A když to pak vypadá dobře, tak je to jen plus. Proč nezastavit stárnutí, když máme takové metody, jaké máme. A hlavně... co je komu do toho, kdo jak vypadá a že „jeho přirozenost je úplně pryč“. Starejte se všichni o sebe, o svojí přirozenost.

Kolikrát jste si letos už stoupla před objektiv coby modelka? A jak moc jsou u vás rozhodující nabízené honoráře?

Jelikož mám pocit, že jsem pracovala posledních třicet let naplno a velmi intenzivně, tak jsem si řekla, že tento rok trošku polevím. Tlačím před sebou teď velký filmový projekt, který mi byl nabídnut. Je to film o mně, z čehož jsem byla trochu překvapená (smích). Ještě před pár lety jsem říkala, že nejhorší je, když lidi o sobě píšou knihy a točí filmy. Ale mně to bylo nabídnuto opravdu velkými společnostmi, takže o tom teď uvažuji. Ale je to opravdu na dlouhé lokte a nemám na to teď čas.

Co máte v plánu?

Řekla jsem si, že tento rok ještě před tou padesátkou si chci odpočinout a intenzivně se věnovat rodině a víc cestovat s dětmi. Pracovních nabídek je dost a jsou krásné. Jsem za ně vděčná. Nabíjí mě pracovat s lidmi. Vždycky to přinese něco hezkého a je to inspirace, obklopovat se někým kreativním. Nemám ráda, se někde zaseknout a zamrznout jenom doma mezi sporákem a dětmi. To jsem nikdy nedělala, i když chvilkově mě to baví. Nemyslím ten sporák, ten mě nebaví. Ale ty děti ano. Mám ráda svoji práci, nabíjí mě a nabídek mám dost. Letos jsem už nafotila jednu titulní stránku.

A jak to je tedy s těmi honoráři?

Co se týče honorářů, mám svoje sociální sítě, na kterých svou práci prezentuji. Tam mám spoustu klientů, kteří jsou ochotni zaplatit balík peněz jen za to, když tam dám jejich reklamu. Klienty si ale pečlivě vybírám. Vždycky tu danou věc chci sama nejdříve vyzkoušet, chci jí věřit a musím ji chtít aktivně zařadit do svého života. Není to tedy tak, že za peníze udělám cokoliv. Pečlivě si vybírám. Jsem pokorná a jsem za to velmi vděčná. Myslím, že jsem dlouho pracovala na tom, aby to bylo tak, jak to dnes je. Jsem ráda, že jsem si za peníze mohla koupit svobodu rozhodování, což je hrozně fajn.

Budete považovat vaše nadcházející kulatiny jenom za číslo?

No, uf, co mám na to říct? (smích) Narozeniny mi dělají čím dál tím menší radost. Ale je to hloupé, protože jsme tady na tom světě opravdu krátce. Měli bychom vždycky oslavit ten další rok, který přežijeme ve zdraví. Udělám velkou oslavu pro partu svých přátel a pro rodinu, ale nevím, jestli to bude tak hlasité jako vždycky.

Už to nebude tak divoké?

I díky covidu, který přišel a všechny nás tak nějak nechal na chvilku doma, jsem zjistila, že mi izolace od toho velkého světa vlastně vyhovuje a že nemám chuť ani tendenci se vracet na ty červené koberce. Najednou mi to vůbec nechybí. Jsem radši doma, kreslím si s dětmi, děláme blbosti a hrajeme hry. Vlastně vůbec mi ten svět nějak nechybí, ani ty lidi. A že bych nějak strádala proto, že nevím, jak se mají? Takové ty fejkové debaty na párty… Vlastně jsem nejradši doma u Netflixu s manželem a dětmi pod peřinou a koukáme na film.