Je to naše jistota na stáří, říká Simona Krainová o koupi domu v Karibiku

„Dala jsem nedávno na Instagram příspěvek z Dominikánské republiky ve stylu nový domov, nové dobrodružství, nový život. Bulvár si z toho vydedukoval, že se už stěhujeme nadobro a vyšlo o tom mnoho článků. Na základě toho mi pak psaly i učitelka a ředitelka ze školy, zda se synové ještě vrátí, nebo jak to tedy je,“ říká Simona Krainová v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na Óčko Star.

Modelka a její manžel Karel Vágner si u moře pořídili nemovitost, po které už dávno toužili. „S tou myšlenkou jsme si hráli už roky. Máme přece jen blíž k moři než k horám a máme radši léto než zimu,“ vysvětluje.

„Našli jsme si místo na severu Dominikány, kde není ještě moc ten turistický ruch. Jsou tam hlavně místní lidé a hodně surfařů. Běhají tam divocí koně, pláže jsou úplně prázdné a nepotkáte tam ani živáčka,“ pochvaluje si Krainová s tím, že nemovitost pořídili hlavně jako investici do budoucna.

„Chtěli jsme někde zapustit kořen a mít tam takovou tu jistotu, že když se nám nebude líbit žít v Česku a děti už budou velké a budou chtít vlastní život, tak se tam třeba s manželem na stará kolena jednou vrátíme,“ říká modelka.

„Mám najednou pocit, že už nechci být středem pozornosti jako v době, kdy mi bylo pětadvacet. Už jsem před těmi kamerami tak dlouho, že si užívám spíše soukromí mezi kamarády. Už tolik nevyhledávám divoké večírky a z pracovních nabídek si pečlivě vybírám, čím budu trávit čas. Jsi, Míro, vlastně po roce první, komu jsem poskytla interview,“ směje se Krainová s tím, že samozřejmě i ona má u svých instagramových příspěvků občas negativní komentáře.

„Všimla jsem si, že rýpavé poznámky na sociálních sítích většinou píší převážně lidé z prázdných profilů. Osobně jsem se s negací nepotkala, že by mi někdo řekl něco napřímo. A takové ty různé rady a porady ve stylu, co máš říkat, jak se máš chovat a jak máš žít, to umí lidé většinou také jen anonymně v komentářích na internetu. Zvykla jsem si na to a už se tím netrápím. Co já jsem ale vše zažila, to je normálně na Lexaurin. Zpočátku jsem měla potřebu se k tomu vyjadřovat, ale negace plodí jen další negaci, takže už to nedělám a mám klid,“ dodává Simona Krainová.

Pořad Limuzína s Mírou Hejdou sledujte na ÓČKO STAR. Premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách v sobotu v 11:00 a v neděli v 19:00.