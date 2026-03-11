Jak dnes vypadá Miss Československo 1993? Silvia Lakatošová v bikinách boduje

Silvia Lakatošová (52) patří k nejvýraznějším vítězkám soutěží krásy v historii Česka a Slovenska. Titul poslední československé miss získala v roce 1993 ve svých dvaceti letech. Krátce poté zazářila i na světové scéně, když na soutěži Miss Universe 1994 skončila v Manile mezi absolutní špičkou na čtvrtém místě. Od té doby uplynulo více než třicet let. Někdejší královna krásy dnes vede úplně jiný život než v době, kdy reprezentovala společný stát.
Silvia Lakatošová v bikinách na dovolené u moře (2026)

Silvia Lakatošová v bikinách na dovolené u moře (2026)

Silvia Lakatošová na Miss Universe, první zleva (1994)
Miss České a Slovenské republiky 1993 Silvia Lakatošová
Silvia Lakatošová vypadá i po padesátce skvěle.
Silvia Lakatošová v bikinách (2026)
Dnes je Silvia Lakatošová stále nepřehlédnutelnou ženou, která si zachovala eleganci i přirozený půvab. I po padesátce působí velmi mladistvě a veřejnost často překvapuje tím, jak dobře vypadá. Na společenských akcích se objevuje spíše výjimečně, ale když už přijde, stále patří k nejfotografovanějším osobnostem. Mnozí fanoušci se shodují, že patří k nejkrásnějším vítězkám, jaké kdy soutěž měla.

Poslední federální Miss Lakatošová vystavila na odiv sexy křivky

Slovenka sdílí na Instagramu často fotografie s rodinou a dětmi, nedávno zaujala svými snímky z dovolené, na kterých pózuje v bikinách na pláži. „Vitamin D konečně trošku doplněný. Těch pár dní na sluníčku je dar. Je až neuvěřitelné, jak naše tělo, mysl, potřebuje slunce. Za pár hodin mám pocit, jako by mi do žil proudil nový život, energie, vytratila se únava, nespavost. A hlavně, těch pár chvil s mými láskami, to je nejvíc,“ napsala Lakatošová k několika fotkám s dcerou.

Silvia Lakatošová v bikinách na dovolené u moře (2026)
Miss České a Slovenské republiky 1993 Silvia Lakatošová
Silvia Lakatošová vypadá i po padesátce skvěle.
Silvia Lakatošová v bikinách (2026)
Skvělou postavu a mladistvý vzhled nemá zadarmo. Podle příspěvků na sociálních sítích pravidelně cvičí, chodí na masáže, stará se o svou pleť a dopřává si různá pleťová séra a kvalitní krémy.

Velkou část života dnes věnuje rodině. Dlouhodobým partnerem známé miss je slovenský podnikatel, moderátor, producent a režisér Pavol Chovanec, se kterým tvoří stabilní pár už přes třicet let, jednadvacet let z toho jsou manželé. Společně vychovávají dvě děti syna Christiana (19) a dceru Valentínu (10). Právě rodina je pro někdejší miss zásadní prioritou a často přiznává, že mateřství pro ni znamená mnohem víc než svět modelingu a showbyznysu.

Dívky jsou jiné, než když jsem byla v miss před 25 lety, říká Lakatošová

Po skončení aktivní modelingové kariéry se Silvia Lakatošová věnovala především moderování a různým mediálním projektům. Od roku 1999 stála v čele soutěže krásy, byla ředitelkou Miss Universe Slovenské republiky. Díky zkušenostem z vlastního úspěchu dokázala mladým finalistkám předávat rady i podporu, kterou sama na začátku kariéry potřebovala. Po nevydařeném ročníku v září 2022 a spory se sponzory, kteří jí dluží obří finanční částky, se rozhodla definitivně ukončit spolupráci s Miss Universe Organisation.

Je také majitelkou eventové agentury, která pořádá společenské akce pro domácí i zahraniční společnosti, módní přehlídky, produkuje filmová a televizní díla, dokumenty i živé přenosy.

Přestože Silvia Lakatošová už dávno není každý den v centru pozornosti médií, její jméno je se světem krásy stále neoddělitelně spojené. Zůstává symbolem éry devadesátých let, kdy se československé modelky začaly výrazně prosazovat i v zahraničí. Dnes si užívá klidnější život, rodinu a soukromí, ale status poslední československé miss jí už navždy zůstane.

