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Kucherenko pobouřila plavkami. Ne, nejsou ze sexshopu, vzkázala modelka

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  8:00
Silvia Kucherenko (44) opět vzbudila pozornost na sociálních sítích. Slovenská modelka a podnikatelka zveřejnila fotografii v odvážných plavkách, které podle některých sledujících odhalovaly až příliš. Na kritiku reagovala po svém a vysvětlila, kde plavky koupila.
Silvia Kucherenko ukázala na dovolené postavu v černých plavkách, které pobouřily její sledující. (srpen 2026)
Silvia Kucherenko v černých plavkách, které pobouřily její sledující. (srpen 2026)
Slovenská modelka Silvia Kucherenko si užívá slunečné chvíle u vody v černých bikinách. (srpen 2026)
Silvia Kucherenko ukázala na dovolené postavu v černých bikinách. (srpen 2026)
38 fotografií

Silvia Kucherenko se odvážnějších modelů nebojí. Tentokrát ale její plavky podle části sledujících odhalovaly až příliš. Pod fotografií se proto objevily nejen slova pochvaly, ale také kritické komentáře.

„To je hrozné, na pláž musí Kucherenko nosit skafandr,“ napsala Slovenka později na Instagram k videu, kde pózuje ve zmiňovaných jednodílných černých plavkách. Kucherenko se do kritiky opřela po svém a vysvětlila, kde model pořídila.

„Zase jsem pobouřila slovenský národ plavkami,“ říká ve videu. „Ne, nekoupila jsem je v sexshopu, ale v běžném obchodě s plavkami. A dokonce tam nebylo upozornění, že byste na ně měla mít malá prsa, protože velká prsa budou pohoršující,“ směje se.

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„Nevím, mně pohoršující tedy nepřišly. Dovolila jsem si je obléct na pláž a některé dámy tady zkrátka nechápou, jak jsem si to vůbec mohla dovolit,“ zareagovala na kritiku. Mezi lidmi, kterým se její reakce líbila, byla mimo jiné modelka Andrea Verešová.

Silvia Kucherenko se narodila v Trebišově. V modelingu začínala už jako teenagerka a objevila se například na titulní straně pánského magazínu FHM nebo v reklamních kampaních a časopisech v Turecku. Na Slovensku se výrazně proslavila mimo jiné svými úpravami vzhledu a vztahem s moderátorem Vilom Rozborilem.

V roce 2008 se provdala za ukrajinského podnikatele Sergeje Kucherenka. V prosinci 2010 se jim narodil syn Alexander Marcus, který letos oslaví šestnáctiny. Manželé se později rozešli a v roce 2018 Silvia veřejně oznámila, že se rozvádějí a ona si ponechává manželovo příjmení.

V roce 2025 se podnikatelka svěřila, že má nového partnera, kterého poznala ve Švýcarsku. Podle tehdejších informací žila se synem v Ženevě kvůli jeho studiu. Soukromí nového partnera chce chránit.

ANKETA: Připadají vám plavky Silvie Kucherenko pobuřující?

official_silviakucherenko

To je hrozné, na pláž musí Kucherenko nosiť skafander!

9. srpna 2026 v 11:42, příspěvek archivován: 13. srpna 2026 v 10:30
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