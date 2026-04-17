Prci, prci, prcičky: Nadia z Československa startuje v 52 letech na OnlyFans

V legendární scéně z filmu Prci, prci, prcičky se herečka Shannon Elizabeth v roli svůdné studentky uspokojovala před webkamerou. Po sedmadvaceti letech nyní oznámila, že se rozhodla začít novou kapitolu své kariéry a vstupuje na placenou platformu OnlyFans. Fanouškům slibuje odvážný obsah, který chce mít plně pod kontrolou.

Dvaapadesátiletá herečka, která byla na přelomu tisíciletí považována za jeden z největších sex symbolů Hollywoodu, naznačila, že právě kontrola nad vlastní kariérou a obsahem je jedním z hlavních důvodů jejího rozhodnutí. Hollywood podle ní dlouhodobě určoval, jak ji budou ostatní vnímat, a ona to chce změnit. „Je to o tom, převzít nazpět kontrolu,“ říká Shannon Elizabeth.

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth ve filmu Prci, prci, prcičky 2 (2001)
Shannon Elizabeth jako Nadia ve filmu Prci, prci, prcičky (1999)
Podle hereččina týmu jde zároveň o logický krok v době, kdy se stále více celebrit obrací k přímé komunikaci s fanoušky. OnlyFans jim umožňuje sdílet obsah bez prostředníků a budovat si vlastní značku mimo tradiční filmový průmysl.

Herečka přitom zdůrazňuje, že navzdory své image z filmů byla v soukromí vždy spíše zdrženlivá. Právě proto chce nyní překvapit a ukázat předplatitelům uvolněnější verzi sebe samé.

Rozhodnutí přichází v době osobních změn. Podle zahraničních médií se Elizabeth nedávno rozešla se svým manželem Simonem Borchertem, se kterým byla od roku 2021.

Z idolu vzorem anorektiček. Mám jen rychlý metabolismus, říká hvězda Prciček

Shannon Elizabeth se do povědomí diváků zapsala především díky roli Nadii v filmech Prci, prci, prcičky, která z ní v devadesátkách udělala hvězdu. Později se objevila i ve filmech jako Scary Movie: Děsnej biják, Jay a mlčenlivý Bob vrací úder (Jay and Silent Bob Strike Back), Láska nebeská, Rodinka na tripu či Někdy na tom záleží.

V posledních letech se stáhla z Hollywoodu a věnovala se především ochraně zvířat v Africe.

Představitel Jima Levensteina, Jason Biggs, v jednom z rozhovorů uvedl, že v dnešní době by se scéna, při které Nadia před kamerou masturbuje, snad ani nemohla natočit. „Bylo by to naprosto neakceptovatelné,“ řekl Jason Biggs v pořadu AM to DM vysílaném na síti X.

Díky Stiflerově mámě jsem měla sex s nejmíň 200 lidmi, vzpomíná herečka

„Vzpomínám si, že když jsem si tehdy v roce 1999 četl scénář Prciček a narazil jsem na tuto část, kde mám nastražit kamerku do pokoje, byl jsem v šoku, že vůbec existují kamery v počítačích. Internet jak ho známe dnes byl ještě v plenkách,“ směje se herec.

Online přenos z kamery, na kterém leží studentka jen v kalhotkách v posteli a uspokojuje se, byl díky Jimem sdíleném odkazu přenášen živě do celé školy. Nikdo z chlapců za to nebyl tehdy potrestán. „To by se dnes díky MeToo určitě nestalo,“ říká.

„Internet změnil naprosto všechno. Co se týká teenagerů a sexu, doba je naprosto odlišná od té před dvaceti lety. Lidé se otevřeně baví o sexu a o všem s ním spojeném. Všechno je dostupné všem. Kdysi to tak opravdu nebylo a chápu, že dnešním dospívajícím může připadat tato scénka z Prciček dost úsměvná. Taková ale byla doba,“ vzpomíná Jason Biggs.

Shannon Elizabeth se v době natáčení nesnažila scénu brát nijak vážně a ani nad ní příliš nepřemýšlela. „Kdyby s tím režisér přišel po boomu hnutí MeToo, byl by to jistě velký problém a muselo by se to natočit jinak. Tato scéna by nejspíš nevznikla,“ řekla herečka v rozhovoru pro web Page Six.

Podívejte se, jak dnes vypadají představitelé hlavních i zásadních vedlejších rolí a jak vzpomínají na natáčení.

