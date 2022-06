České naděje modelingu. Líbí se vám vítězové Schwarzkopf Elite Model Look?

„Vítězství jsem opravdu nečekala, jelikož všechny holky měly nějaké zkušenosti z dřívějška, ale já jsem v modelingu opravdu jen od castingu, což je tak měsíc. Samozřejmě mě to neskutečně potěšilo, ale myslím si, že mi to vše dojde až zítra,“ řekla po vyhlášení výsledků šestnáctiletá Julia Krzywoń.

Také devatenáctiletý Richard Reischig prozradil, že vítězství vůbec nečekal. Navíc byl neskutečně nervózní. „Když jsme byli každý u poroty, tak já tam byl nejkratší dobu, takže jsem počítal spíše s prohrou. Proto výhra byla velkým překvapením,“ prohlásil.

O nových nadějích světového modelingu rozhodovala porota složená z odborníků z oblasti módy, kultury, médií a partnerů projektu. V porotě zasedli například slovenská topmodelka Michaela Kocianová, módní fotograf Lukáš Kimlička, či ředitel soutěže a spolumajitel agentur Elite Prague a Elite Bratislava Saša Jány.

Vítězové Schwarzkopf Elite Model Look 2022 za Česko Richard Reischig a Julia Krzywoń

„Jeden z mých favoritů vyhrál, ale díky odborné porotě, kde se posuzuje opravdu komplexnost, vyhráli určitě ti praví. Přípravy různých coachingů jim dodá průpravu, aby uspěli ve světě,“ prozradil Saša Jány.

O pořádání světového finále bojovala Praha do poslední chvíle bojovala s Katarem. Podle Jányho rozhodla mimo jiné i úspěšnost Česka v minulosti soutěže a lokace Pražského hradu. Do světového finále se přihlásilo 156 zemí a kvůli covidovým opatřením, která v některých zemích platí, organizátoři rozhodli, že počet finalistů bude omezený na 20 žen a 10 mužů.

„Světové finále Schwarzkopf Elite Model Look se bude konat 30. srpna na Pražském hradě ve Španělském sále. Tím, že to bude světové finále, musíme se samozřejmě trochu blýsknout a připravit něco extra. Jsme velice rádi, že nás Pražský hrad takto podporuje. Změnili jsme trochu koncept celého finále. Přípravy jsou teď v plném proudu, spíme tak šest hodin denně, ale bude to stát za to,“ dodal.

Finále Schwarzkopf Elite Model Look 2022 Česko: Jakub Kopřiva, Šimon Hanáček, vítěz Richard Reischig, ambasadorka Michaela Kociánová, vítězka Julia Krzywoń, Amália Scheerová a Agáta Burešová (Praha, 22. června 2022)

Jako v předchozích ročnících se i středečního slavnostního vyhlášení v hotelu Andaz Prague zúčastnily topmodelky agentur Elite Prague a Elite Bratislava, například vítězky světových finále Elite Model Look Eva Klímková a Denisa Dvořáková, která vyhlášení moderovala.

Česko je historicky nejúspěšnější zemí, co se týká počtu světových vítězek soutěže Elite Model Look. Loni se Amélie Konšelová stala v pořadí už šestou Češkou, která zvítězila na světovém finále soutěže Elite Model Look. V minulosti na pomyslný trůn krásy usedly české modelky Jana Tvrdíková (2016), Barbora Podzimková (2014), Eva Klímková (2013), Denisa Dvořáková (2006) a Linda Vojtová (2000).

Vítězové Schwarzkopf Elite Model Look Slovensko a Ukrajina V Bratislavě se v Primaciálním paláci vyhlašovaly výsledky slovenské části soutěže Schwarzkopf Elite Model Look už 14. června. Slovensko budou na světovém finále v Praze reprezentovat Tímea Smaržíková a Daniel Dospel. Organizátoři zároveň vyhlásili i vítězku za Ukrajinu, kterou se stala Sofiia Semenova.

