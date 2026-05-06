Depardieu s láskou v Praze. Zamilovala jsem se do drzého muže, řekla Vavrušová
Gérard Depardieu (77) a Magda Vavrušová (49) byli opět společně vyfoceni v Praze, kde se francouzská filmová legenda účastnila jedné z oslav 95. narozenin herečky Jiřiny Bohdalové. Hercova...
Nadia z Prciček zbořila v 52 letech OnlyFans. Za týden vydělala milion dolarů
Americká herečka Shannon Elizabeth (52), kterou si diváci dodnes pamatují především jako československou studentku Nadiu z kultovní komedie Prci, prci, prcičky, znovu překvapila. Poté, co rozjela...
Vdova po Mekym je zamilovaná, Kateřina Žbirková ukázala o 31 let mladšího přítele
Vdova po muzikantovi Miroslavovi „Mekym“ Žbirkovi, Kateřina Žbirková, překvapila svým novým vztahem. Po téměř pěti letech od manželovy smrti poprvé ukázala, že její srdce znovu patří někomu jinému a...
Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu
Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....
OBRAZEM: Charlotte Ella Gott slaví 20. narozeniny. Podívejte se na její proměny
Dvacáté narozeniny, první hudební singl a nová životní kapitola. Charlotte Ella Gott už není jen „dcera slavného táty“ Karla Gotta, ale sebevědomá mladá umělkyně. Podívejte se, jak se z malé holčičky...
Prvotní zamilovanost je pryč. Teď žijeme realitu, přiznává Sarah Vu z Bachelora
Modelka Sarah Vu (32), která se proslavila v seznamovací show Bachelor Česko, kde získala srdce Miroslava Dubovického (34), v rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že po prvotní euforii přišla realita....
Pokuta, psychiatr a podmínka. Zpěvačka Britney Spears unikla vězení
Americká popová hvězda Britney Spears se vyhnula pobytu za mřížemi. V souvislosti se svým březnovým zatčením za řízení pod vlivem přijala dohodu o vině a trestu, díky níž odešla od soudu s výrazně...
Jsem na 49 nehodách a málem jsem měl padesátou, přiznává moderátor Kořen
Bývalý starosta, ředitel školy, učitel a televizní moderátor Vladimír Kořen (52) přiznává, že není dobrý řidič a má na kontě ohromné množství nehod. Spolu s dcerou Magdalenou (24) tak dávají přednost...
Nikdy nebudu mít postavu do bikin, tvrdí i po zhubnutí 40 kil Rebel Wilsonová
Australská herečka Rebel Wilsonová, známá například z filmové série Pitch Perfect neboli Ladíme, otevřeně přiznala, jak se po zhubnutí proměnil vztah k jejímu tělu. V roce 2020 zahájila svůj „rok...
Narodil jsem se na přání svého staršího bráchy, říká herec Ondřej Kraus
Na brněnském výstavišti je rušno, ale Ondřej Kraus působí naprosto přirozeně, jako by sem patřil. Herec Divadla na Vinohradech, kterého diváci znají i z televizních obrazovek, v rozhovoru pro...
Doma mám dva chlapy, co se zhlédli v posilování a fotí si jídlo, říká Dyk
Herec Vojtěch Dyk (40) v novém seriálu Inspekce hraje statného detektiva. V minulosti říkal, že v Česku prakticky nemáme herce s dobrou postavou a musíme si je půjčovat ze Slovenska. V pořadu 7 pádů...
Vinklář z mého vztahu s Mrkvičkou šílel. Ivanka Devátá nejen o osudových láskách
Do padesáti let byla známou herečkou, poté se stala úspěšnou spisovatelkou a jednou z nejprodávanějších českých autorek. I když Ivanka Devátá loni oslavila devadesátiny a zdravotní potíže přibývají,...
Přišla k nám dušička. Herečka Barbora Mudrová z Ulice čeká druhé dítě
Herečka Barbora Mudrová (35), známá z nekonečného seriálu Ulice, přes špatné prognózy lékařů čeká druhé dítě. Těhotenství oznámila na sociální síti. S manželem Martinem Proškem už mají čtyřletého...
Modelka Heidi Klumová na Met Gala šokovala. Byla z ní oživlá mramorová socha
Mezi nevýraznější kostýmy letošní charitativní akce Met Gala v Metropolitním muzeu umění v New Yorku patřil ten, který vynesla německá topmodelka Heidi Klumová. Ta je známá svou zálibou v šokování...
Konec běhání v červených plavkách. Andersonová odmítla návrat do slavného seriálu
Pamela Andersonová odmítla návrat do připravovaného rebootu seriálu Pobřežní hlídka (Baywatch), a definitivně tak uzavírá jednu z nejikoničtějších kapitol své kariéry. Herečka, která se díky roli...
Móda z Met Gala: Sexy outfity i nadité dekolty a nechyběly ani bizarní modely
Pro letošní Met Gala v New Yorku měly celebrity za úkol nechat se inspirovat výstavou Costume Art (Umění kostýmu), která podle magazínu Vogue zkoumá ústřední roli oblečeného těla, a vybrat šaty v...
Bohdalová k narozeninám dostala vlastní edici známek, první série zmizela za den
Netradiční dárek obdržela ke svým 95. narozeninám herečka Jiřina Bohdalová. Česká pošta ve spolupráci se společností VDN Promo vydala edici poštovních známek nesoucí její portréty. Po první várce se...