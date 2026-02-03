Kvůli show přišla o kamarádku. Získá modelka Sarah svého vysněného Bachelora?

Sarah Vu je účastnice reality show Bachelor Česko (2025), která patří mezi favoritky letošního ročníku a je výraznou osobností v soutěži. Cílevědomá soutěžící s vietnamskými kořeny se v minulosti účastnila i soutěží krásy jako například Miss Czech Republic či Miss Universe Česko.
V Bachelorovi na sebe upozornila mimo jiné i několika dramatickými momenty, diváci mohli sledovat rivalitu mezi ní a její kamarádkou Mariou „Mary“ Zhutíkovou i intenzivní emocionální zážitky s jedním z finalistů.
Finálové drama mohou fanoušci seznamovací show sledovat v úterý 3. února na Oneplay, ve středu večer se pak dočkají i diváci televize Nova.
