Kvůli show přišla o kamarádku. Získá modelka Sarah svého vysněného Bachelora?

Modelka Sarah Vu, kterou mohou diváci vídat v seznamovací show Bachelor Česko, promluvila pro iDNES.cz o nečekaném narušení svého přátelství s kamarádkou Mary. Ta se spolu s ní účastnila natáčení pořadu, v jehož druhé řadě bojovaly ženy o srdce dvojčat Míry a Martina Dubovických.

Sarah Vu je účastnice reality show Bachelor Česko (2025), která patří mezi favoritky letošního ročníku a je výraznou osobností v soutěži. Cílevědomá soutěžící s vietnamskými kořeny se v minulosti účastnila i soutěží krásy jako například Miss Czech Republic či Miss Universe Česko.

V Bachelorovi na sebe upozornila mimo jiné i několika dramatickými momenty, diváci mohli sledovat rivalitu mezi ní a její kamarádkou Mariou „Mary“ Zhutíkovou i intenzivní emocionální zážitky s jedním z finalistů.

Finálové drama mohou fanoušci seznamovací show sledovat v úterý 3. února na Oneplay, ve středu večer se pak dočkají i diváci televize Nova.

Finalistka soutěže Miss Universe Česko 2025 Duong Sarah Vu
SARAH A MARY: Sarah (31) pracuje jako marketingová manažerka a vyniká temperamentem i cílevědomostí. Obdivuje silné a inspirativní ženy, které si jdou za svým snem, sama se snaží žít podle stejného principu. Ačkoli někdy působí zdrženlivě, skrývá se v ní citlivá a romantická duše, která se ovšem v minulosti nejednou spálila. Sarah je rodinně založená a věří v opravdové partnerství. Touží po muži, na kterého se bude moct spolehnout, který ji podpoří a vytvoří s ní vztah založený na důvěře, bezpečí a upřímných citech. Mary (27) je živelná a sebevědomá beauty influencerka, která přesně ví, co chce, a neváhá si za tím jít. Už v osmnácti letech se odstěhovala z Ruska a začala nový život na vlastní pěst, což ji naučilo nebát se a jít naproti všemu, po čem touží. Energie a odvaha ji provázejí na každém kroku a rozhodně nepatří k těm, kdo by zůstávali v koutě. Mary teď hledá opravdovou lásku, která bude romantická i vášnivá zároveň.
Martin Dubovický a jeho dvojče Miroslav Dubovický
Finalistka soutěže Miss Face 2017 Sarah Vu
Martin Dubovický opustil seznamovací show Bachelor krátce před finále

