Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Sami Sheenová sdílela na Instagramu fotku „před a po“, která ukazuje, jak moc se její vzhled změnil po několika plastických operacích. „Rozdíl sedmi let. Díky bohu za prodloužené vlasy, výplně rtů, prsa, operaci nosu a zubní fazety,“ napsala k příspěvku.
Hvězda platformy OnlyFans Sheenová přiznala, že je úpravami posedlá a už plánuje další.
V dubnu letošního roku fanoušci Sheenovou obviňovali za to, že si zničila svou přirozenou krásu. „Zřejmě jsem naštvala spoustu lidí tím, že jsem si nechala udělat nos, tak jsem si řekla, že je asi naštvu ještě víc, když vám povím o všech zákrocích, které jsem podstoupila,“ prohlásila.
Sheenová začala s výplněmi rtů v osmnácti letech a od té doby je každý rok obnovuje. Ne všechny její zkušenosti s botoxem jsou však pozitivní. „Nechala jsem si dát botox do čela a nenáviděla jsem to. Chtěla jsem si jím zvednout obočí, ale dosáhla jsem pravého opaku. Celý obličej mi spadl. Vypadalo to hrozně, takže jsem to nechala přirozeně vstřebat a od té doby už jsem si botox nikdy nenechala udělat,“ přiznala modelka.
Nakonec se rozhodla zkusit výplně i do nosu. „Trochu to pomohlo, ale potřebovala jsem rhinoplastiku, takže jsem ji podstoupila – dvakrát,“ dodala s tím, že naposledy šla na operaci letos v srpnu.
„Pak jsem se konečně odhodlala k velkému zákroku a nechala jsem si udělat prsa. Už se úplně usadila a vypadají tak, jak mají,“ prozradila Sheenová, která si vydělává na OnlyFans a její profil patří k těm nejnavštěvovanějším.
|
Radši vůbec nejím. Dcera Charlieho Sheena promluvila o OCD a toxických vztazích
Ani s tímto výsledkem však nebyla zcela spokojená. „Mám pocit, že jsem mohla jít do větší velikosti a opravdu si přeji, abych to tehdy udělala. Až přijde čas na výměnu implantátů, určitě půjdu pro větší. Myslím, že tentokrát si je nechám dát nad sval, aby vypadaly trochu přirozeněji,“ dodala.
Poté přišly na řadu zuby. Před rokem si Sheenová nechala udělat zubní fazety. „Byl to ten nejhorší proces vůbec. Naštěstí je nebudu muset měnit dalších dvacet let. Doufám, že tak dlouho vydrží, protože už to nikdy nechci zažít,“ prohlásila.
Modelka přiznala, že se k plastickým operacím uchýlila kvůli traumatu z šikany na střední škole. „Střední škola byla hrozná. Musela jsem snášet, že mě děti šikanovaly. Lidé říkali, že vypadám jako můj táta,“ přiznala v reality show Wild Things, ve které účinkuje s matkou Denise Richardsovou a mladší sestrou Lolou.
Sheenovou neustále srovnávali se slavnými rodiči. Na jedné straně se jí posmívali, že je podobná svému otci, a na druhé a jí říkali, že nikdy nebude dost dobrá, aby se vyrovnala matce. Proto se pro modelku staly plastické operace a úpravy odpovědí.