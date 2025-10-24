Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Autor:
  9:49
Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji dohnala šikana a neustálé srovnávání se slavnými rodiči.

Sami Sheenová sdílela na Instagramu fotku „před a po“, která ukazuje, jak moc se její vzhled změnil po několika plastických operacích. „Rozdíl sedmi let. Díky bohu za prodloužené vlasy, výplně rtů, prsa, operaci nosu a zubní fazety,“ napsala k příspěvku.

Sami Sheenová ukázala na Instagramu svou proměnu. Foto vlevo - takto vypadala před mnoha kosmetickými zákroky. (říjen 2025)

Hvězda platformy OnlyFans Sheenová přiznala, že je úpravami posedlá a už plánuje další.

V dubnu letošního roku fanoušci Sheenovou obviňovali za to, že si zničila svou přirozenou krásu. „Zřejmě jsem naštvala spoustu lidí tím, že jsem si nechala udělat nos, tak jsem si řekla, že je asi naštvu ještě víc, když vám povím o všech zákrocích, které jsem podstoupila,“ prohlásila.

Sami Sheenová (2025)
Sami Sheenová
Modelka Sami Sheenová (2025)
Sami Sheenová
30 fotografií

Sheenová začala s výplněmi rtů v osmnácti letech a od té doby je každý rok obnovuje. Ne všechny její zkušenosti s botoxem jsou však pozitivní. „Nechala jsem si dát botox do čela a nenáviděla jsem to. Chtěla jsem si jím zvednout obočí, ale dosáhla jsem pravého opaku. Celý obličej mi spadl. Vypadalo to hrozně, takže jsem to nechala přirozeně vstřebat a od té doby už jsem si botox nikdy nenechala udělat,“ přiznala modelka.

Nakonec se rozhodla zkusit výplně i do nosu. „Trochu to pomohlo, ale potřebovala jsem rhinoplastiku, takže jsem ji podstoupila – dvakrát,“ dodala s tím, že naposledy šla na operaci letos v srpnu.

„Pak jsem se konečně odhodlala k velkému zákroku a nechala jsem si udělat prsa. Už se úplně usadila a vypadají tak, jak mají,“ prozradila Sheenová, která si vydělává na OnlyFans a její profil patří k těm nejnavštěvovanějším.

Radši vůbec nejím. Dcera Charlieho Sheena promluvila o OCD a toxických vztazích

Ani s tímto výsledkem však nebyla zcela spokojená. „Mám pocit, že jsem mohla jít do větší velikosti a opravdu si přeji, abych to tehdy udělala. Až přijde čas na výměnu implantátů, určitě půjdu pro větší. Myslím, že tentokrát si je nechám dát nad sval, aby vypadaly trochu přirozeněji,“ dodala.

Poté přišly na řadu zuby. Před rokem si Sheenová nechala udělat zubní fazety. „Byl to ten nejhorší proces vůbec. Naštěstí je nebudu muset měnit dalších dvacet let. Doufám, že tak dlouho vydrží, protože už to nikdy nechci zažít,“ prohlásila.

Modelka přiznala, že se k plastickým operacím uchýlila kvůli traumatu z šikany na střední škole. „Střední škola byla hrozná. Musela jsem snášet, že mě děti šikanovaly. Lidé říkali, že vypadám jako můj táta,“ přiznala v reality show Wild Things, ve které účinkuje s matkou Denise Richardsovou a mladší sestrou Lolou.

Sheenovou neustále srovnávali se slavnými rodiči. Na jedné straně se jí posmívali, že je podobná svému otci, a na druhé a jí říkali, že nikdy nebude dost dobrá, aby se vyrovnala matce. Proto se pro modelku staly plastické operace a úpravy odpovědí.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Bára Poláková ukázala o 14 let mladšího partnera, proslavil se v SuperStar

Zpěvačka a herečka Barbora Poláková (42) vydává novou desku nazvanou Sršeň a v jejím životě se objevil také nový muž. O 14 let mladšího muzikanta Štěpána Urbana (28) si diváci mohou pamatovat z...

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Andílci jsou zpět. Sexy prádlo předváděly modelky, herečky i influencerky

Hvězdami přehlídky Victoria’s Secret v New Yorku byly známé modelky jako Bella Hadidová, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio nebo Candice Swanepoelová. Coby sexy andílci se ovšem představily také...

Móda z Gala: Kardashianová bez obličeje, sexy Moore i krásná dcera Crawfordové

V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Až na pár výjimek by mohly dámy rovnou na červený koberec na předávání Oscarů. Našly se i outfity, které spíše zvedly obočí...

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

24. října 2025  9:49

U Vilmy Cibulkové zasahovala policie a záchranka, herečka zkolabovala

Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni...

24. října 2025  8:07

Raději nechci vědět, co si o mém herectví partner myslí, říká Beáta Kaňoková

Vyšetřovatelka, kterou hraje v celovečerním filmu Stvůry, je už druhou rolí, které se chopila poté, co přivedla na svět syna. Přišla k ní trošku kuriózním způsobem. Beátu Kaňkovou nejprve vyděsila...

24. října 2025

Vanda mi zachránila život. Odstavila mě od chlastu a drog, říká Müller

Zpěvák Richard Müller (64) v Show Jana Krause vysvětlil divákům i své manželce, proč se rozhodl znovu oženit, ačkoli v minulosti mnohokrát tvrdil, že druhou svatbu neplánuje. Se sňatkem je spokojený,...

24. října 2025

O ruku jsem žádal hned druhý den. Býval jsem nezodpovědný, říká Luboš Veselý

Premium

Luboš Veselý pochází z romantické oblasti Krušných hor. Zálibu našel v seskocích padákem i sbírání vojenských uniforem. Po boku jednoho z nejobsazovanějších českých herců stojí žena, kterou miluje už...

23. října 2025

Zásadní rozhodnutí účastníka Naked Attraction. Jak je na tom Jakub s partnerem dnes?

Česká verze nahé seznamky Naked Attraction nabídla první gay epizodu. Diváci v ní viděli, jak se vztah Jakuba (29) s mužem, kterého si vybral v kabinkách, vyvinul měsíc po seznámení. Od té doby došlo...

23. října 2025

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

23. října 2025  14:52

Rozhodně se nechystám odejít, odmítá Brigitte Bardotová zprávy o své smrti

Francouzská herečka Brigitte Bardotová (91) rázně odmítla nepravdivé zprávy, které se ve středu objevily na sociálních sítích. Podle nich někdejší filmová ikona zemřela. Herečka dementovala tyto fake...

23. října 2025  13:08

Všichni bílí muži nad 40 by měli chodit na terapii, míní syn Toma Hankse

Kromě hraní se Colin Hanks, sedmačtyřicetiletý syn oscarového herce Toma Hankse, věnuje také režii. V novém dokumentu o slavném komikovi Johnu Candym se zamýšlí nad tím, jak se vyrovnávat s...

23. října 2025  12:30

Chantal Poullain už ví, jaký dárek dá své vnučce. Bude to umělecké dílo

Spoustu rolí má za sebou a teď ji čeká další celoživotní. Chantal Poullain, která se svojí Nadací Archa Chantal už více než třicet let zútulňuje prostředí dětských nemocničních zařízení, bude...

23. října 2025  10:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

S poruchou příjmu potravy bojuji celý život, přiznala Victoria Beckhamová

Přezdívka „Porky Spice“, neustálé posměšky, problém s vlastním odrazem v zrcadle i krachující podnikání, to vše se podepisovalo na jejím sebevědomí. Victoria Beckhamová (51), módní návrhářka a bývalá...

23. října 2025  9:08

Manžel ji chtěl zvednout a skončil v nemocnici. Nikol Moravcová je těžká váha

„Co tě nezabije, to tě posílí. Je to prostě období, které musím vydržet,“ říká Nikol Moravcová, která střídavě obskakuje manžela a svoji maminku, kteří nezávisle na sobě prodělali operaci páteře. A k...

23. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.